Росіяни заявляють про пожежу на НПЗ у Воронезькій області після атаки дронів. ВIДЕО
У Воронезькій області Росії заявляють про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.
Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцеві групи пише, що була атакована нафтобаза у Воронезькій області РФ. Йдеться про об’єкт у місті Лиски.
Як зазначає у Telegram-канал Baza, нафтобазу у Воронезькій області атакували нібито одразу три безпілотники.
За словами очевидців, усі три БпЛА впали на території НПЗ із різницею в кілька хвилин.
Топ коментарі
+12 Only
показати весь коментар15.01.2025 23:47 Відповісти Посилання
+10 Urs
показати весь коментар16.01.2025 00:08 Відповісти Посилання
+7 Name #588221
показати весь коментар16.01.2025 00:01 Відповісти Посилання
Єта фсьо магнітниє бурі...