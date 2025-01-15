Росіяни заявляють про пожежу на НПЗ у Воронезькій області після атаки дронів. ВIДЕО

У Воронезькій області Росії заявляють про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцеві групи пише, що була атакована нафтобаза у Воронезькій області РФ. Йдеться про об’єкт у місті Лиски.

Як зазначає у Telegram-канал Baza, нафтобазу у Воронезькій області атакували нібито одразу три безпілотники.

За словами очевидців, усі три БпЛА впали на території НПЗ із різницею в кілька хвилин.

