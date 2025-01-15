УКР
Росіяни заявляють про пожежу на НПЗ у Воронезькій області після атаки дронів. ВIДЕО

У Воронезькій області Росії заявляють про пожежу на нафтобазі, яка сталася нібито після атаки безпілотників.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцеві групи пише, що була атакована нафтобаза у Воронезькій області РФ. Йдеться про об’єкт у місті Лиски.

Як зазначає у Telegram-канал Baza, нафтобазу у Воронезькій області атакували нібито одразу три безпілотники.

За словами очевидців, усі три БпЛА впали на території НПЗ із різницею в кілька хвилин.

+12
Не так страшний дрон, як його уламки!
15.01.2025 23:47 Відповісти
+10
З нєфтєбазою ще не зробили...
16.01.2025 00:08 Відповісти
+7
Отєц, в вашем городє нєфтєбази єсть? (С)
16.01.2025 00:01 Відповісти
це добре, але от навіщо вводити в оману, і називати нафтобазу на десяток РВСів нафтопереробним заводом?? У Воронезькій області нема НПЗ. І вже ніколи не буде.
15.01.2025 23:35 Відповісти
Не так страшний дрон, як його уламки!
15.01.2025 23:47 Відповісти
Отєц, в вашем городє нєфтєбази єсть? (С)
16.01.2025 00:01 Відповісти
"А на этом НПЗ "несчастные" случаи были ? ... Будут . "
16.01.2025 00:05 Відповісти
З нєфтєбазою ще не зробили...
16.01.2025 00:08 Відповісти
Дякую, бо сам не знаю як вантажити фото тут👍
16.01.2025 03:32 Відповісти
над віконцем де друкуєте комент є піктограма "гори і сонце", натискаєте і вставляєте посилання на зображення.
16.01.2025 15:40 Відповісти
Дякую, колего🙂
16.01.2025 22:01 Відповісти
УЛАМКИ ПІДМІТАЄ...
16.01.2025 08:22 Відповісти
Це якесь неподобство , квакає кацапка
16.01.2025 00:06 Відповісти
То просто так совпало!
Єта фсьо магнітниє бурі...
16.01.2025 00:16 Відповісти
Аж саму нефтебазу. Так, как Потужно. Тем времени кауапы и дальше сидят со светом и в тепле, а эти бесконечные атаки на нафтобазы - это всего лишь пиар, дабы было что на Телемарафоне показать
16.01.2025 03:16 Відповісти
То не дроны, а курящие свинособаки.
16.01.2025 05:41 Відповісти
Ураааааа !!! НАКОНЕЦ ТО дождался я именно этой цели !!!! я вам про нее говорил еще два года назад как стали доставать ваши пташки !!! Уже начал переживать что не правильно вам подсказываю , думал что ее там нет или ваша разведка знает более точно и она там ,,пустая,, , МОЛОДЦЫ , РЕБЯТА !! еще скажу ,что Лиски очень крупный логистический узел там два ж/д моста и один виадук через реку Дон !!! направления на четыре стороны восток- запад , и север - юг !!! Вы сделали ,это !!! Я так рад что хоть чем то вам помог !!! Аэродромы вы знаете в воронежской области , в Богучаре была танковая дивизия ,но ее наверное мы ее уже перемололи , есть в Лисках еще локомотивное дэпо крупное , масло завод огромный и сах. завод средний !!! дерзайте по приоритетам !!! жду ))) удачи ))!!
16.01.2025 06:14 Відповісти
Совковый Георгиу Деж. Да, мост через Дон там сильный. Столица донских кизяков--- Лиски. И жд узел знаковый, на 4 стороны. И близко от нас--- почему не лупили раньше? Дислокации всего знаем, все как на ладони.
16.01.2025 06:38 Відповісти
в ново воронеже есть атомная станция в 35 км от Лисок и 30 км от Воронежа , но это я не хочу советовать !!! надо показать им что мы ЗНАЕМ и что пускай не дурят , а выходят с Украины !!!
16.01.2025 09:12 Відповісти
а это нефтебаза находится в 2-3 км. от города ,снверо - запада к ней идет железнодорожная ветка , думаю там где 10 ,,бочек,, есть , супер !!! я этого дождался ))
16.01.2025 06:17 Відповісти
 
 