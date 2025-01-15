Завод "Лукойл" загорівся у російському Волгограді. ВІДЕО+ФОТО
Близько 4-ї ранку в Червоноармійському районі Волгограда виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.
Місцеві у соцмережах заявляли, що чули вибух.
Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.
"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загашено, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", - повідомили журналісти із посиланням на оперативні служби.
На офіційному сайті регіонального МНС та в його соцмережах інформації про пожежу немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Еслі би єто нє сдєлалі ми, ето би сдєлалі
солдати НАТОВСУ.
Но не выдержал реактор
И теперь наш мирный атом
Вся планета кроет матом
в моєму радянському дитинстві вчили на заборах не читати, лол
а інші читати не вміють