Завод "Лукойл" загорівся у російському Волгограді. ВІДЕО+ФОТО

Близько 4-ї ранку в Червоноармійському районі Волгограда виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Місцеві у соцмережах заявляли, що чули вибух.

Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.

"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загашено, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", - повідомили журналісти із посиланням на оперативні служби.

На офіційному сайті регіонального МНС та в його соцмережах інформації про пожежу немає.

