Завод "Лукойл" загорівся у російському Волгограді. ВІДЕО+ФОТО

Близько 4-ї ранку в Червоноармійському районі Волгограда виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ASTRA.

Місцеві у соцмережах заявляли, що чули вибух.

Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.

Завод Лукойл загорівся у російському Волгограді

Завод Лукойл загорівся у російському Волгограді

"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загашено, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", - повідомили журналісти із посиланням на оперативні служби.

На офіційному сайті регіонального МНС та в його соцмережах інформації про пожежу немає.

Топ коментарі
+21
Побільше їм "внутрішніх факторів"!
показати весь коментар
15.01.2025 09:37 Відповісти
+9
Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.
Еслі би єто нє сдєлалі ми, ето би сдєлалі солдати НАТО ВСУ.
показати весь коментар
15.01.2025 09:40 Відповісти
+5
А небо як "грає"! Кацапи намагаються відтворити полярне сяйво?
показати весь коментар
15.01.2025 09:39 Відповісти
Побільше їм "внутрішніх факторів"!
показати весь коментар
15.01.2025 09:37 Відповісти
***** ащо сталося,хтось покурив там де надо😁
показати весь коментар
15.01.2025 10:07 Відповісти
А небо як "грає"! Кацапи намагаються відтворити полярне сяйво?
показати весь коментар
15.01.2025 09:39 Відповісти
"Родаки" моєї дружини "насолоджуються"... А я їм казав ще в 2014-м: "Кто несёт пожар в дом соседа - пусть ожидает пожара в собственном доме..."
показати весь коментар
16.01.2025 07:36 Відповісти
курили?
показати весь коментар
15.01.2025 09:39 Відповісти
эффект линзы. созвездие Рака дало пучком света и в лупу
показати весь коментар
15.01.2025 10:22 Відповісти
Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.
Еслі би єто нє сдєлалі ми, ето би сдєлалі солдати НАТО ВСУ.
показати весь коментар
15.01.2025 09:40 Відповісти
у минолому році внутрішній фактор спричиняв пожежі шість разів - у лютому, два рази у травні, у червні і два рази у липні. Через ці внутрішні фактори Волгоградський НПЗ втратив своє шосте місце у рф по потужності переробки.
показати весь коментар
15.01.2025 10:38 Відповісти
Ускоренье - важный фактор,
Но не выдержал реактор
И теперь наш мирный атом
Вся планета кроет матом
показати весь коментар
15.01.2025 13:21 Відповісти
Лінза апять пакуріла дє іщьо нє куріла...
показати весь коментар
15.01.2025 09:44 Відповісти
Шо каци вправно можуть, так вигадувати "формуліровочки".. як не уламок, так трава чи "внутрішні фактори".. ))
показати весь коментар
15.01.2025 09:46 Відповісти
Так "абидна же"!!! Весь світ лякали своєю "втарой армией мира" - а "атгребают ******** ат каких-та хахлов" !!!
показати весь коментар
16.01.2025 07:39 Відповісти
ой, як файно горить, наче ватра ...
показати весь коментар
15.01.2025 09:53 Відповісти
"утєчка газа!" ))
показати весь коментар
15.01.2025 09:53 Відповісти
Хтось таки "покуріл", не затягуючись.
показати весь коментар
15.01.2025 09:55 Відповісти
написано ж - НЕ КУРИТЬ!)))
показати весь коментар
15.01.2025 09:56 Відповісти
От кацапи, там же на заборі написано "Нє куріть", а вони падли курять...
показати весь коментар
15.01.2025 09:57 Відповісти
на заборі багато пишуть
в моєму радянському дитинстві вчили на заборах не читати, лол
показати весь коментар
15.01.2025 13:23 Відповісти
Натякаєш шо кацапня вихована?
показати весь коментар
15.01.2025 13:48 Відповісти
та, яка здатна читати - так, гнілая інтелігенція
а інші читати не вміють
показати весь коментар
16.01.2025 10:16 Відповісти
"Не пов'язано з зовнішнім впливом...." Зате це з кармою пов'язано,кацапські покидьки.
показати весь коментар
15.01.2025 09:58 Відповісти
гори гори ясно чтобы не погасло!
показати весь коментар
15.01.2025 16:27 Відповісти
якийсь таки креативщих знімав,нє куріть
показати весь коментар
15.01.2025 17:20 Відповісти
ПУТИНА ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ !)
показати весь коментар
15.01.2025 18:35 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕЩЁ НАЙТИ ОТВЕТСВЕННЫХ КТО ЗАПРАВКАМИ ЛУКОЙЛ В УКРАИНЕ РУКОВОДИЛ И ЖЁСТКО НАКАЗАТЬ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ !!!
показати весь коментар
15.01.2025 18:41 Відповісти
 
 