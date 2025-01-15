Завод "ЛУКойл" загорелся в российском Волгограде. ВИДЕО+ФОТО
Около 4-х утра в Красноармейском районе Волгограда возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.
Местные в соцсетях заявляли, что слышали взрыв.
Местные СМИ заявили, что пожар вызван внутренними факторами, а не внешним воздействием.
"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием", - сообщили журналисты со ссылкой на оперативные службы.
На официальном сайте регионального МЧС и в его соцсетях информации о пожаре нет.
