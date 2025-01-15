РУС
Завод "ЛУКойл" загорелся в российском Волгограде. ВИДЕО+ФОТО

Около 4-х утра в Красноармейском районе Волгограда возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Местные в соцсетях заявляли, что слышали взрыв.

Местные СМИ заявили, что пожар вызван внутренними факторами, а не внешним воздействием.

Завод Лукойл загорівся у російському Волгограді

"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием", - сообщили журналисты со ссылкой на оперативные службы.

На официальном сайте регионального МЧС и в его соцсетях информации о пожаре нет.

пожар (6020) россия (96899) Лукойл (22)
Топ комментарии
+21
Побільше їм "внутрішніх факторів"!
15.01.2025 09:37 Ответить
+9
Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.
Еслі би єто нє сдєлалі ми, ето би сдєлалі солдати НАТО ВСУ.
15.01.2025 09:40 Ответить
+5
А небо як "грає"! Кацапи намагаються відтворити полярне сяйво?
15.01.2025 09:39 Ответить
Побільше їм "внутрішніх факторів"!
15.01.2025 09:37 Ответить
***** ащо сталося,хтось покурив там де надо😁
15.01.2025 10:07 Ответить
А небо як "грає"! Кацапи намагаються відтворити полярне сяйво?
15.01.2025 09:39 Ответить
"Родаки" моєї дружини "насолоджуються"... А я їм казав ще в 2014-м: "Кто несёт пожар в дом соседа - пусть ожидает пожара в собственном доме..."
16.01.2025 07:36 Ответить
курили?
15.01.2025 09:39 Ответить
эффект линзы. созвездие Рака дало пучком света и в лупу
15.01.2025 10:22 Ответить
Місцеві ЗМІ заявили, що пожежу спричинено внутрішніми факторами, а не зовнішнім впливом.
Еслі би єто нє сдєлалі ми, ето би сдєлалі солдати НАТО ВСУ.
15.01.2025 09:40 Ответить
у минолому році внутрішній фактор спричиняв пожежі шість разів - у лютому, два рази у травні, у червні і два рази у липні. Через ці внутрішні фактори Волгоградський НПЗ втратив своє шосте місце у рф по потужності переробки.
15.01.2025 10:38 Ответить
Ускоренье - важный фактор,
Но не выдержал реактор
И теперь наш мирный атом
Вся планета кроет матом
15.01.2025 13:21 Ответить
Лінза апять пакуріла дє іщьо нє куріла...
15.01.2025 09:44 Ответить
Шо каци вправно можуть, так вигадувати "формуліровочки".. як не уламок, так трава чи "внутрішні фактори".. ))
15.01.2025 09:46 Ответить
Так "абидна же"!!! Весь світ лякали своєю "втарой армией мира" - а "атгребают ******** ат каких-та хахлов" !!!
16.01.2025 07:39 Ответить
ой, як файно горить, наче ватра ...
15.01.2025 09:53 Ответить
"утєчка газа!" ))
15.01.2025 09:53 Ответить
Хтось таки "покуріл", не затягуючись.
15.01.2025 09:55 Ответить
написано ж - НЕ КУРИТЬ!)))
15.01.2025 09:56 Ответить
От кацапи, там же на заборі написано "Нє куріть", а вони падли курять...
15.01.2025 09:57 Ответить
на заборі багато пишуть
в моєму радянському дитинстві вчили на заборах не читати, лол
15.01.2025 13:23 Ответить
Натякаєш шо кацапня вихована?
показать весь комментарий
та, яка здатна читати - так, гнілая інтелігенція
а інші читати не вміють
16.01.2025 10:16 Ответить
"Не пов'язано з зовнішнім впливом...." Зате це з кармою пов'язано,кацапські покидьки.
15.01.2025 09:58 Ответить
гори гори ясно чтобы не погасло!
15.01.2025 16:27 Ответить
якийсь таки креативщих знімав,нє куріть
15.01.2025 17:20 Ответить
ПУТИНА ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ !)
15.01.2025 18:35 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕЩЁ НАЙТИ ОТВЕТСВЕННЫХ КТО ЗАПРАВКАМИ ЛУКОЙЛ В УКРАИНЕ РУКОВОДИЛ И ЖЁСТКО НАКАЗАТЬ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ !!!
15.01.2025 18:41 Ответить
 
 