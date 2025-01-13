РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5727 посетителей онлайн
Новости Видео
8 473 31

В российской Туле горит военный госпиталь. ВИДЕО

В российской Туле загорелся военный госпиталь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно пламя, вырывающееся из окон третьего этажа. Госпиталь принадлежит 39-му отдельному медицинскому отряду десантных войск армии РФ и расположен неподалеку от Тульского патронного завода.

Читайте также: В Энгельсе пятые сутки пылает нефтебаза. Губернатор говорит о "контролируемом выгорании топлива"

Смотрите также: В Ленинградской области РФ масштабный пожар, слышны взрывы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) пожар (6020) россия (96899)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Контролируемое выгорание...
показать весь комментарий
13.01.2025 14:14 Ответить
+24
показать весь комментарий
13.01.2025 14:15 Ответить
+9
взірвався китайський павербанк, мабуть.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контролируемое выгорание...
показать весь комментарий
13.01.2025 14:14 Ответить
😍
показать весь комментарий
13.01.2025 14:14 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 14:15 Ответить
Слабовато.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:15 Ответить
Апять качегар Мустафідінов окурок не затушил?
показать весь комментарий
13.01.2025 14:16 Ответить
Кіпятільнік забув витягти з розетки...
показать весь комментарий
13.01.2025 14:43 Ответить
взірвався китайський павербанк, мабуть.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:18 Ответить
Не взіравався, а лопнув:
https://www.trtrussian.com/novosti/v-kitae-za-nedelyu-lopnuli-40-bankov-18182549 В Китае за неделю лопнули 40 банков





11 лип. 2024 р. - Банковский сектор Китая переживает серьезный кризис. Всего за одну неделю исчезли 40 банков
показать весь комментарий
13.01.2025 14:30 Ответить
бо проводили операції з рф
показать весь комментарий
13.01.2025 15:00 Ответить
Втулили тулякам тульмон-тужур
показать весь комментарий
13.01.2025 14:18 Ответить
Вєтєрану сво ставілі грєлку.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:19 Ответить
але поставили на "цєнтр прінятія рєшєній" і "цєнтр перегрєлся"
показать весь комментарий
13.01.2025 14:47 Ответить
До чого доводить куріння у ліжку.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:21 Ответить
Самовар тульський вибухнув.
показать весь комментарий
13.01.2025 14:22 Ответить
на хріна він їм вдався?
показать весь комментарий
13.01.2025 14:25 Ответить
Маловато будет! -- https://www.youtube.com/watch?v=imeNqtlMhZI
показать весь комментарий
13.01.2025 14:26 Ответить
господи, зроби багато "тульzьких пряників"
показать весь комментарий
13.01.2025 14:32 Ответить
ПЕЧЕнья
показать весь комментарий
13.01.2025 15:03 Ответить
Кисневий балон, мабуть, вибухнув.....
показать весь комментарий
13.01.2025 14:36 Ответить
знову ковед лютує?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:04 Ответить
У когось в дупі свіча загорілася
показать весь комментарий
13.01.2025 14:42 Ответить
ЯКА Ж НЕДОІСТОТА КА...АПСЬКА НЕ ЛЮБИТЬ ДВІЖУХІ...
показать весь комментарий
13.01.2025 14:53 Ответить
А шо, а шо, а шо???
показать весь комментарий
13.01.2025 14:55 Ответить
Невже підсмалили косооких корейців , щоби ніхто їх не впізнав ?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:04 Ответить
Варили чефір кіп'ятильником із двох лез...
показать весь комментарий
13.01.2025 15:07 Ответить
Бомбезненько русня смажться! Обнуляють 300-х...
показать весь комментарий
13.01.2025 15:15 Ответить
Краще б завод
показать весь комментарий
13.01.2025 15:35 Ответить

папу выбрали..
показать весь комментарий
13.01.2025 15:41 Ответить
Бухали, курили.
показать весь комментарий
13.01.2025 16:36 Ответить
правильно, проще сжечь их. А то всё равно лечишь-лечишь и а они сдохнут
показать весь комментарий
13.01.2025 18:16 Ответить
нічого дивного...при їхньму рівні медицини потонути він би не зміг
показать весь комментарий
13.01.2025 20:31 Ответить
 
 