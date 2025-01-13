В российской Туле горит военный госпиталь. ВИДЕО

В российской Туле загорелся военный госпиталь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно пламя, вырывающееся из окон третьего этажа. Госпиталь принадлежит 39-му отдельному медицинскому отряду десантных войск армии РФ и расположен неподалеку от Тульского патронного завода.

