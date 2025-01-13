В российской Туле горит военный госпиталь. ВИДЕО
В российской Туле загорелся военный госпиталь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно пламя, вырывающееся из окон третьего этажа. Госпиталь принадлежит 39-му отдельному медицинскому отряду десантных войск армии РФ и расположен неподалеку от Тульского патронного завода.
Топ комментарии
+24 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий13.01.2025 14:14 Ответить Ссылка
+24 Алекс Скела
показать весь комментарий13.01.2025 14:15 Ответить Ссылка
+9 SVP #31244
показать весь комментарий13.01.2025 14:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.trtrussian.com/novosti/v-kitae-za-nedelyu-lopnuli-40-bankov-18182549 В Китае за неделю лопнули 40 банков
11 лип. 2024 р. - Банковский сектор Китая переживает серьезный кризис. Всего за одну неделю исчезли 40 банков
папу выбрали..