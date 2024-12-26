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Невідомий на автомобілі протаранив ворота військкомату у Володимирській області РФ. ВІДЕО+ФОТО

В Гусі-Хрустальному Володимирської області невідомий на автомобілі протаранив ворота військкомату, після чого спалив авто у дворі. Все це він знімав на телефон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ та міського голову Олексія Соколова.

Російські пропагандисти стверджують, що після того, як врізався у паркан, росіянин вийшов з автівки та власноруч підпалив її.

Своєю чергою Соколов називає чоловіка "жертвою українських шахраїв". Він протаранив ворота паркану, а потім в'їхав у двері головного входу. Нібито унаслідок цього виникла пожежа.

25 грудня чоловік на автівці протаранив ворота паркану військкомату у Гусі-Хрустальнму

Гусь-Хрустальний знаходиться приблизно за 200 км на схід від Москви і відомий своїм виробництвом кришталю.

Гусь-Хрустальний
Гусь-Хрустальний

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Автор: 

пожежа (4327) росія (65191) військкомат (432)


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Топ коментарі
+19
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26.12.2024 07:49
+12
От що поретивна робота та животворячий хаймарс роблять. Шана, повага!
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26.12.2024 08:07
+10
слава пртизанам!
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26.12.2024 07:23
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Даві єго,даві!
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26.12.2024 07:23 Відповісти
слава пртизанам!
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26.12.2024 07:23 Відповісти
Обиделся наверное что в штурмовики не взяли и вообще в мобилизации отказали..
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26.12.2024 07:26 Відповісти
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26.12.2024 07:49 Відповісти
От що поретивна робота та животворячий хаймарс роблять. Шана, повага!
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26.12.2024 08:07 Відповісти
хороша новина
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26.12.2024 08:28 Відповісти
Так а чого зразу розвели? Гуманітарка ж прилетіла
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26.12.2024 09:27 Відповісти
цей Міша теж був жертвою наших розводил - з його картки, де він збирав на дрони, купили в Китаї гумових членів на кілька тисяч доларів)
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26.12.2024 10:21 Відповісти
гусь хрустальний...
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26.12.2024 08:15 Відповісти
Треба ще заплатити з десятку таких доброввльців - нехай палять все, що можна))

Чутки підуть, що платимо - від безгрошів'я самі підуть палити, а потім для отримання бабла доказові відоси почнуть скидати))

Залишилось прейскурант скласти. Доречі, і на тих, хто в базі миротворця теж, і тих кого наші суди заочно осудили..за гроші мокши порішать кого завгодно й спалять що завгодно.
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26.12.2024 08:30 Відповісти
І не тільки за підпал платити... Платити, щоб на умовну Сімонян чи Мардана з бітами вночі напали.
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26.12.2024 09:28 Відповісти
А кацапи теж своїх бусифікують ?
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26.12.2024 09:28 Відповісти
О русский бунт... Бессмысленный и беспощадный...
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26.12.2024 10:18 Відповісти
 
 