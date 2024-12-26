Невідомий на автомобілі протаранив ворота військкомату у Володимирській області РФ. ВІДЕО+ФОТО

В Гусі-Хрустальному Володимирської області невідомий на автомобілі протаранив ворота військкомату, після чого спалив авто у дворі. Все це він знімав на телефон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ та міського голову Олексія Соколова.

Російські пропагандисти стверджують, що після того, як врізався у паркан, росіянин вийшов з автівки та власноруч підпалив її.

Своєю чергою Соколов називає чоловіка "жертвою українських шахраїв". Він протаранив ворота паркану, а потім в'їхав у двері головного входу. Нібито унаслідок цього виникла пожежа.

Гусь-Хрустальний знаходиться приблизно за 200 км на схід від Москви і відомий своїм виробництвом кришталю.





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