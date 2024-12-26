Невідомий на автомобілі протаранив ворота військкомату у Володимирській області РФ. ВІДЕО+ФОТО
В Гусі-Хрустальному Володимирської області невідомий на автомобілі протаранив ворота військкомату, після чого спалив авто у дворі. Все це він знімав на телефон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ЗМІ та міського голову Олексія Соколова.
Російські пропагандисти стверджують, що після того, як врізався у паркан, росіянин вийшов з автівки та власноруч підпалив її.
Своєю чергою Соколов називає чоловіка "жертвою українських шахраїв". Він протаранив ворота паркану, а потім в'їхав у двері головного входу. Нібито унаслідок цього виникла пожежа.
Гусь-Хрустальний знаходиться приблизно за 200 км на схід від Москви і відомий своїм виробництвом кришталю.
Топ коментарі
+19 Виталий #548501
показати весь коментар26.12.2024 07:49
+12 phantom4
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+10 Orest Zaulichnyy
показати весь коментар26.12.2024 07:23
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Чутки підуть, що платимо - від безгрошів'я самі підуть палити, а потім для отримання бабла доказові відоси почнуть скидати))
Залишилось прейскурант скласти. Доречі, і на тих, хто в базі миротворця теж, і тих кого наші суди заочно осудили..за гроші мокши порішать кого завгодно й спалять що завгодно.