Війна в Україні підвищує ризик втягнення США у конфлікт з ядерною країною, - номінант на директора ЦРУ Реткліфф

Війна в Україні збільшує ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною країною.

Про це заявив колишній директор нацрозвідки США Джон Реткліфф 15 січня під час слухання у Комітеті із розвідки Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду директора ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - заявив кандидат.

За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".

Перераховуючи ці загрози, він назвав насамперед прагнення Комуністичної партії Китаю домінувати у світі в економічній, військовій та технологічній сферах. Він назвав загрозливою ситуацію довкола того, що "транснаціональні злочинні організації наповнюють американські громади насильством і смертоносними наркотиками".

Третьою загрозою Реткліфф озвучив руйнівний вплив російсько-української війни, зокрема, що вона може вплинути на "втягнення США до ядерного конфлікту".

Серед інших озвучених загроз – іранський режим та його терористичні проксі сили, ситуація на Близькому Сході загалом, дестабілізаційні наміри Північної Кореї. "Іран ближче до ядерного прориву, ніж будь-коли раніше", додав Реткліфф.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", – заявив Реткліфф.

За його словами, новітні технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, визначатимуть майбутнє національної безпеки, геополітичної сили та людської цивілізації.