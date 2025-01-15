Війна в Україні підвищує ризик втягнення США у конфлікт з ядерною країною, - номінант на директора ЦРУ Реткліфф
Війна в Україні збільшує ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною країною.
Про це заявив колишній директор нацрозвідки США Джон Реткліфф 15 січня під час слухання у Комітеті із розвідки Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду директора ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - заявив кандидат.
За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".
Перераховуючи ці загрози, він назвав насамперед прагнення Комуністичної партії Китаю домінувати у світі в економічній, військовій та технологічній сферах. Він назвав загрозливою ситуацію довкола того, що "транснаціональні злочинні організації наповнюють американські громади насильством і смертоносними наркотиками".
Третьою загрозою Реткліфф озвучив руйнівний вплив російсько-української війни, зокрема, що вона може вплинути на "втягнення США до ядерного конфлікту".
Серед інших озвучених загроз – іранський режим та його терористичні проксі сили, ситуація на Близькому Сході загалом, дестабілізаційні наміри Північної Кореї. "Іран ближче до ядерного прориву, ніж будь-коли раніше", додав Реткліфф.
"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", – заявив Реткліфф.
За його словами, новітні технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, визначатимуть майбутнє національної безпеки, геополітичної сили та людської цивілізації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Передача ядерної зброї Росії:
США настійно підтримували позицію, що ядерна зброя повинна залишатися в руках Росії, оскільки вона була правонаступницею СРСР і мала контроль над ядерною інфраструктурою. Відповідно до міжнародного права та угод, Росія брала на себе відповідальність за зброю, яка залишалася на території колишніх радянських республік.
Умови для України полягали в тому, щоб вона відмовилася від ядерної зброї в обмін на економічну та технічну допомогу, а також на гарантії безпеки.
Трохи переробили на паливо
Приблизно $500 мільйонів - це кошти, які США витратили на утилізацію ядерної зброї та допомогу Україні в рамках програми CTR протягом кількох років.
А розмови про розширення НАТО були пізніше, через 2 роки тільки почали говорити, та прийняли нових членів через 4+ роки
"На встрече НАТО в верхах в Мадриде в 1997 году Венгрии, Польше и Чехии было предложено начать переговоры о присоединении, а 12 марта 1999 года они стали первыми из бывших членов Организации Варшавского договора, вступившими в Североатлантический союз."
ніхто, та нічого не пропонував на той час
а пройшло вже 30 років
а тоді про це ніхто не думав
ніхто хто мав яз після розпаду ссср - не отримав нато, або компенсацію
мабуть теж не думали, та не вимагали
для запобігання... бо завжди можна пригрозити влупити ядеркою по столиці загарбника або по валдаю
кубінців ті комуняки вкрай вже діцстали
я там жив у 80-х, злидні повні, за мило та одеколон вам там відсмокчуть з заглотом
там вологість та жара, не забалуєш ...
якщо відверто то попаяних на комунізмі я там не зустрічав
але там розвинена караюча система доволі сильно
пливуть там "тисо-вщики" у човнах та покришках до маямі
а на катерах - охорона з кулеметами
батько там с другом збирав ракушки десь 500м від берега, гігантськи, на камеру надувну, так підійшов катер та наставили кулемет
як взнали що совєтські- дико вибачались, пропонували довезти до берега
дуже тоді совок там поважали!
він утримував кубу як дівку
кожен день сухогруз або ще щось з союза у порт гавани приходив
зара вони на кубу їздять бо там дешево а у вас дуже дороги дівки та страшні 😁
де там чалий та кучма ?
знайдуться інші розумні окрім вас
але працює тільки у одному напрямку
та повільно у дитинстві і швидко у старості ...
я кристуюсь інтернетом з 1997 року
вуайе-вуайєріст?
дабл-вуайєріст?
прайс у борделі для збоченців:
трахати 50є
підглядати 100є
дивитись на підглядаючого 1000є
давно діло було.... єх... я тоді майже не помер 😁
батько запропонував у 90х почистити кішкивник
(мода така була)
БІЛЬШЕ НІ РАЗУ!!!
цру при Рейгані мабуть кінчили б ***** ще після Бучі....