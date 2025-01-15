УКР
Новини
3 432 65

Війна в Україні підвищує ризик втягнення США у конфлікт з ядерною країною, - номінант на директора ЦРУ Реткліфф

кандидат на посаду директора ЦРУ Джон Реткліфф

Війна  в Україні збільшує ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною країною.

Про це заявив колишній директор нацрозвідки США Джон Реткліфф 15 січня під час слухання у Комітеті із розвідки Сенату щодо затвердження його кандидатури на посаду директора ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - заявив кандидат.

За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".

Перераховуючи ці загрози, він назвав насамперед прагнення Комуністичної партії Китаю домінувати у світі в економічній, військовій та технологічній сферах. Він назвав загрозливою ситуацію довкола того, що "транснаціональні злочинні організації наповнюють американські громади насильством і смертоносними наркотиками".

Третьою загрозою Реткліфф озвучив руйнівний вплив російсько-української війни, зокрема, що вона може вплинути на "втягнення США до ядерного конфлікту".

Серед інших озвучених загроз – іранський режим та його терористичні проксі сили, ситуація на Близькому Сході загалом, дестабілізаційні наміри Північної Кореї. "Іран ближче до ядерного прориву, ніж будь-коли раніше", додав Реткліфф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розглядав можливість застосування ядерної зброї проти України, але втрутився Китай, - Блінкен

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", – заявив Реткліфф.

За його словами, новітні технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, визначатимуть майбутнє національної безпеки, геополітичної сили та людської цивілізації.

+17
Потвори. Вигодували фашистів, виколисали, забрали нашу збою, віддали росії, і сс*ться.
15.01.2025 23:36 Відповісти
+13
Поэтому они решили вести себя как рашка, отжать Панамский канал и Гренландию.
15.01.2025 23:32 Відповісти
+6
Вывод из этого спича только один все бояться идти на конфликт с ядерными государствами даже другие сверхдержавы такие как штаты и даже с такими нищенскими,бедными и голодающими как северная Корея если у нее есть ядерное оружие .Значит и Украине нужно во что бы то ни стало его опять заиметь не обращая внимания ни на какие отговорки ,увещевания и угрозы санкциями от наших союзничков.Иначе следующей войны с рашей с такими вот 50+ 1 штаты союзниками по рамштайну,которых нагибают раша +нищая Корея но с ядеркой нам не пережить тем более если к ним ещё в скором времени теперь уже официально присоединится и Иран подписав с рашей союзнические соглашения
15.01.2025 23:42 Відповісти
Поэтому они решили вести себя как рашка, отжать Панамский канал и Гренландию.
15.01.2025 23:32 Відповісти
Панама і так була під американцями останні десятиліття. А Гренландія вже давно хоче стати автономною (хоча більше 50% населения острова на останньому референдумі були проти). Тому ризик мінімальний. У Данії немає ядерної зброї
16.01.2025 08:08 Відповісти
Потвори. Вигодували фашистів, виколисали, забрали нашу збою, віддали росії, і сс*ться.
15.01.2025 23:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
15.01.2025 23:43 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/
15.01.2025 23:52 Відповісти
від рига Чалого? ти ще би від яника сюди статтю приплів..
16.01.2025 00:02 Відповісти
від рухівця костенка, котрий голосував за роззброєння до команди сша і очолював робочу групу Верховної Ради з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (START-1)? на ньому клейма ніде ставити. Ти б ще спогади єльцина сюди приплів.
16.01.2025 00:07 Відповісти
Костенко говорить правду. в інтересах США не було, щоб ми передавали ядерну зброю кацапам. Штати пропонували нам цю зброю взагалі знищити і переробити її на паливо до АЕС. І не Штати тут потрібно звинувачувати у такому нашому розброєнні, а нашу тодішню владу. У Штатів завжди головний пріоритет - це ядерне розброєння і тут вони у будь-якому випадку будуть тиснути. тим паче тоді масово скорочували кількість ядерної зброї. 1. для Штатів найвищий пріоритет - це щоб у світі було чим поменше ядерної зброї. 2. для Штатів тоді було набагато вигіднішим утилізувати українську ядерну зброю, ніж передавати її кацапам. проте вибирати мала Україна куди дівати її зброю. чи переробити на паливо до АЕС чи віддати її кацапам. от вони і віддали... а Костенко тоді не приймав самостійних рішень. рішенння приймали на найвищому рівні - президент Кравчук, а потім Кучма. Тому в цій ситуації адекватна людина швидше прозахідному Костенку повірить, ніж ригівцю Чалому. і Кравчук тоді разом з Кучмою повинні були продемонструвати світу рішучу позицію стосовно утилізації ядерної зброї і справді її утилізувати чи переробити на ядерне паливо до АЕС, а не віддавати її кацапам практично задурно.. тож ти, телепню, перестань вже накидувати тут гімно на Штати, коли ми самі найбільше винні у такому ядерному розброєнні.
16.01.2025 00:58 Відповісти
https://suspilne.media/435846-klinton-zaaviv-so-skodue-pro-te-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/ Клінтон "Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю"

Передача ядерної зброї Росії:
США настійно підтримували позицію, що ядерна зброя повинна залишатися в руках Росії, оскільки вона була правонаступницею СРСР і мала контроль над ядерною інфраструктурою. Відповідно до міжнародного права та угод, Росія брала на себе відповідальність за зброю, яка залишалася на території колишніх радянських республік.

Умови для України полягали в тому, щоб вона відмовилася від ядерної зброї в обмін на економічну та технічну допомогу, а також на гарантії безпеки.

Трохи переробили на паливо

Приблизно $500 мільйонів - це кошти, які США витратили на утилізацію ядерної зброї та допомогу Україні в рамках програми CTR протягом кількох років.
16.01.2025 01:44 Відповісти
Штати у будь-якому разі тиснули би на Україну, щоб вона позбулася ядерної зброї. от тільки позбуватися ядерної зброї потрібно було в обмін на реальні гарантії безпеки, тобто в обмін на вступ у НАТО, а не на підписання того порожнього папірця. звісно, тоді комуняки, які керували Україною не могли собі навіть уявити вступ України в НАТО, так само як не могли собі уявити і можливу війну з рашкою... подібне передбачити могли тільки українські патріоти, які пам'ятали про Голодомори і масові репресії чекістів. проте на той момент вони не були при владі і не могли приймати доленосних рішень.
16.01.2025 01:52 Відповісти
Буд.меморандум - грудень 1994

А розмови про розширення НАТО були пізніше, через 2 роки тільки почали говорити, та прийняли нових членів через 4+ роки

"На встрече НАТО в верхах в Мадриде в 1997 году Венгрии, Польше и Чехии было предложено начать переговоры о присоединении, а 12 марта 1999 года они стали первыми из бывших членов Организации Варшавского договора, вступившими в Североатлантический союз."

ніхто, та нічого не пропонував на той час
16.01.2025 01:59 Відповісти
питання не в тому чи нам пропонували чи не пропонували... питання в тому, що ми це мали вимагати у них.
16.01.2025 02:24 Відповісти
зараз всі розумні...
а пройшло вже 30 років

а тоді про це ніхто не думав
ніхто хто мав яз після розпаду ссср - не отримав нато, або компенсацію
мабуть теж не думали, та не вимагали
16.01.2025 02:37 Відповісти
тож так, всі розумні заднім числом. от тільки не варто тут накидувати гімно на Штати, коли самі у цьому більше винні.
16.01.2025 04:01 Відповісти
Як гадаєте людину яку тримали в заручниках гвалтуючи і відрізаючи частини тіла мож зразу після звільнення пропонувати шось підписувати одночасно в підписанні документу напевно можна допустити того підараса шо з людиною те робив ? Як би в США подібну ситуювиину розглядали в судді то тому хто таке допустив напевно би впаяли по повній програмі .
16.01.2025 05:42 Відповісти
коли в тебе є ядерна зброя, то ти тоді точно не в тій позиції, коли тебе можуть гвалтувати... https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
16.01.2025 09:21 Відповісти
Весь текст - цитата Клінтона? Рф не є правонаступницею срср, справжній Клінтон не міг сказати таку маячну.
16.01.2025 08:14 Відповісти
вони повинні було зберегти принаймні пару боєголовок та носіїв , найсвіжіших на той час

для запобігання... бо завжди можна пригрозити влупити ядеркою по столиці загарбника або по валдаю
16.01.2025 05:08 Відповісти
Газ.
15.01.2025 23:53 Відповісти
Вони ще за Кубу продовжують жiденько срати. Тримають у себе пiд боком терористичну краiну. Похер iм та Украiна.
15.01.2025 23:38 Відповісти
а шо куба? сдохне педік рауль й там буде "перестройка"
кубінців ті комуняки вкрай вже діцстали
я там жив у 80-х, злидні повні, за мило та одеколон вам там відсмокчуть з заглотом
16.01.2025 05:09 Відповісти
Так їх це влаштовує , тобто злидні. Як й болотян. Зате скрепи, нагнули Захід тощо. Змогли Павтаріть.
16.01.2025 08:16 Відповісти
ну вони взагалі не паряться по життю
там вологість та жара, не забалуєш ...

якщо відверто то попаяних на комунізмі я там не зустрічав
але там розвинена караюча система доволі сильно

пливуть там "тисо-вщики" у човнах та покришках до маямі
а на катерах - охорона з кулеметами

батько там с другом збирав ракушки десь 500м від берега, гігантськи, на камеру надувну, так підійшов катер та наставили кулемет
як взнали що совєтські- дико вибачались, пропонували довезти до берега

дуже тоді совок там поважали!
він утримував кубу як дівку
кожен день сухогруз або ще щось з союза у порт гавани приходив
17.01.2025 06:04 Відповісти
Куба мае стратегiчне значення для беспеки США. Треба ii з водорослями зрiвняти. Але воно в грiнландiю лiзе. Дотого, не дивлячись на злиднi Куба фiнансуе iсламських терористiв.
16.01.2025 17:23 Відповісти
І що в цьому поганого? Ваш давній торгівельний партнер давно мріє стерти Вас же в ядерний попіл. Так чого чекаємо?
15.01.2025 23:39 Відповісти
Вывод из этого спича только один все бояться идти на конфликт с ядерными государствами даже другие сверхдержавы такие как штаты и даже с такими нищенскими,бедными и голодающими как северная Корея если у нее есть ядерное оружие .Значит и Украине нужно во что бы то ни стало его опять заиметь не обращая внимания ни на какие отговорки ,увещевания и угрозы санкциями от наших союзничков.Иначе следующей войны с рашей с такими вот 50+ 1 штаты союзниками по рамштайну,которых нагибают раша +нищая Корея но с ядеркой нам не пережить тем более если к ним ещё в скором времени теперь уже официально присоединится и Иран подписав с рашей союзнические соглашения
15.01.2025 23:42 Відповісти
з зельцем? агащас! буде як з мінами - браковане ЯЗ, упасі Господі!!!
16.01.2025 05:10 Відповісти
После зельца уже с Залужным
16.01.2025 08:28 Відповісти
Вихід з дому підвищує вірогідність падіння цеглини на голову.
15.01.2025 23:58 Відповісти
мудак Реткліфф підзабув що Україна була ядерною (

де там чалий та кучма ?
16.01.2025 00:27 Відповісти
16.01.2025 01:19 Відповісти
,,Трампісти'' більші імпотенти чим демократи, тьху, одна блювотина .
16.01.2025 01:45 Відповісти
США не повинні дивуватися такому розвитку подій - вони ж перші розробили ядренну бімбу і не змогли зберегти секрет її вироблення .
16.01.2025 02:23 Відповісти
не можна шось тримати у секреті якщо це наука
знайдуться інші розумні окрім вас
16.01.2025 05:12 Відповісти
Мало бути розумним - то колись ти з гівна і палок міг шось зробити , а зараз не ті часи - зараз шоб з гівна і палок шось проривне зробити тре бути не розумним а генієм ( а ше краще генієм який може поставити під сумнів деякі речі - бо вибачайте машина часу реальна а переміщення швидше світла не можливе?).
16.01.2025 05:26 Відповісти
машина часу цілком реальна 😪
але працює тільки у одному напрямку
та повільно у дитинстві і швидко у старості ...
16.01.2025 05:45 Відповісти
16.01.2025 02:23 Відповісти
яке цсру такій номінант
цру при Рейгані мабуть кінчили б ***** ще після Бучі....
16.01.2025 05:46 Відповісти
Сцикливий та ще й дурний а бо навпаки... немає різниці...
16.01.2025 07:03 Відповісти
Хай хтось нагадає цьому "номінанту" слова Черчілля: "Вони (Даладьє з Чемберленом), обміняли війну на ганьбу... Але отримали і ВІЙНУ, і ГАНЬБУ...". І Черчіль, з половиною цивілізованого світу, СІМ РОКІВ "розгрібав" те "лайно", яке наклали подібні "номінанти"... Цікаво - хто і скільки буде "розгрібать лайно", яке накладуть "номінанти" типу Реткліфа? І чи збережеться, після цього, сам світ?
16.01.2025 07:13 Відповісти
одні ссикуни йдуть - на їх місце приходять інші ссикуни
16.01.2025 10:11 Відповісти
 
 