Воїни Сил спеціальних операцій за підтримки БМП "Bradley" зачищають укриття противника. ВIДЕО
Пілоти підрозділу "UA REG Team" Сил спеціальних операцій у результаті успішної координації дій піхотинців, операторів FPV-дронів та екіпажу бойової машини піхоти "Bradley" зачистили укриття противника.
Відео бойової роботи опубліковане у телеграм-каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
ССО - ШАНА!!
ЕКІПАЖ - КРАЩІЙ!!!