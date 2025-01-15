УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 785 3

Воїни Сил спеціальних операцій за підтримки БМП "Bradley" зачищають укриття противника. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "UA REG Team" Сил спеціальних операцій у результаті успішної координації дій піхотинців, операторів FPV-дронів та екіпажу бойової машини піхоти "Bradley" зачистили укриття противника.

Відео бойової роботи опубліковане у телеграм-каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Рештки окупанта із уцілілою пикою валяються на польовій дорозі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18483) війна (1467) знищення (7998) ССО Сили спеціальних операцій (551) БМП (417)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ссошники нишпорилися.. бредл1к п1д1хав-контролював))
показати весь коментар
15.01.2025 23:41 Відповісти
Як би не Бредля, вовки просто б придушити поганці!
ССО - ШАНА!!
ЕКІПАЖ - КРАЩІЙ!!!
показати весь коментар
16.01.2025 00:10 Відповісти
На жаль ,не побачив я зачістки позицій
показати весь коментар
16.01.2025 07:50 Відповісти
 
 