Впродовж дня окупанти били по Сумщині з артилерії і мінометів та атакували дронами, пролунало 117 вибухів
Упродовж дня середи, 15 січня, російські загарбники здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Пролунало 117 вибухів на території дев'яти громад області.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії, мінометів FPV-дронами та скинув з БпЛА вибухові пристрої. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж та легковий автомобіль;
- Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли, удари FPV дронами.
- Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, здійснено удари FPV дронами;
- Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів;
- Глухівська громада: завдано удар FPV дроном;
- Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном;
- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли, скидання з БпЛА вибухового пристрою;
- Глухівська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою;
- Хотінська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою.
