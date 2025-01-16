Без української армії у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що армії європейських країн не мають шансів на успіх у війні проти РФ без допомоги Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.
"На сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Тому, якщо Україна не зможе захиститися, то він (Путін - Ред.) швидко піде далі", - наголосив Зеленський.
Він додав, що Європа має ставати прагматичнішою та втричі збільшити виробництво зброї, щоб допомагати Україні й посилювати себе, випереджаючи у цій сфері Росію.
Також він зазначив, що загрозу з боку Росії розуміють Польща, Румунія, балтійські та скандинавські країни, а решта не хоче визнати правду, що РФ може піти далі. Він підкреслив, що в цьому криється "найбільша помилка". Адже таке розуміння сприяло б запровадженню нових санкцій, збільшенню виробництва зброї та максимальному посиленню України.
Росія, без сумніву, піде далі, підкреслив Зеленський, хоча багато європейських політиків кажуть, що Путін не нападе на Німеччину чи Францію. За його словами, зараз необов’язково наступати військами - достатньо атакувати енергетичну інфраструктуру, щоденно тероризувати кіберпростір тощо.
У цьому контексті Президент України висловив сподівання, що Трамп тиснутиме на Путіна задля завершення війни вже цьогоріч та запропонує Україні реальні гарантії безпеки.
і скажіть що це брехня !!!
"Причины наших побед кроются и в бездарных просчётах украинской Ставки
В начале прошлого года вместе с Залужным выгнали обоих его замов, начальника ГШ Шапталу с тремя замами, а также прочих службистов - в общей сложности 16 генералов и полковников. В результате такой ротации опорные должности заняли лояльные Зеленскому исполнители, а дезорганизация управления (ЗСУ) не заставила себя ждать."
Взагалі, з союзниками потрібно бути чесними.
Але світ побудований на балансі інтересів. І намагатися стати настільки важливими для світу, щоб світ вступив заради нас у війну, повинні ми, а не світ. Це ж теж правда.
Україна мала величезні козирі. Від ГТС, стратегічної до речі, як для ЄС, так і для кацапів, до критично важливих підприємств, торгових шляхів та інфраструктури. Але ж, як собака на сіні, наші олігархи розкрадали це усе, або тупо сиділи, як на тій же трубі, та крали ренту.
І ми це все бачили, так же? Тому зараз потрібно виправляти ситуацію. А не ставати у позу жертви несправедливого світу.
Потрібно ставати незамінною частиною цього світу. Тоді і жертвами не будемо.
Ада Лаулейс?
А навщо їм вистоювати проти кацапії? Вони мають адекватний уряд, який не доведе їх країни до війни з кацапією. Президенти, прем'єри в цих крїнах розумні люди, а не ідіоти з 95-го кварталу.
ЦЕ КОМУ КРИКНУЛИ « НАТО , брись на лінії до 89 року?»
тому не пишіть галіматью .
Спілкувалась в Одессі з мешканцем Придністровʼя у 2014 р - він проводив пропаганду як здорово усім разом було в союзі. Так вони і досі живуть у тому совковому болоті і армія там теж мабуть у порядку А життя у людей нормального_ нема - ось газ безкоштовний відключили
де я таке писав? я вам навів приклад і все
совок то гівно бо не можна було з країни виїхати
зараз з цим краще... хоча погодьте... 😁
ви подивіться що зараз робиться
я впевнен вони навіть себе не будуть захищати, а сдриснуть
чи не бачите куди все котиться?
вам ще канаду та гренландію завойовувати
купляйте пуховик та чуні!
Переконандойлений?
Переконанварварений?
Игрок х у ем на рояле начал читать правильные вещи с бумажки. а как же продувание в уши дебилов кавы в Ялте, кордоны 91 и дойдем до москвы?
Доки це чмо буде рахуватись президентом, доти шанси є мізерні, якщо не нульові.
Треба к лікарю на обстеження, він далеко відірвався від реальності.