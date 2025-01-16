Без української армії у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що армії європейських країн не мають шансів на успіх у війні проти РФ без допомоги Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.

"На сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Тому, якщо Україна не зможе захиститися, то він (Путін - Ред.) швидко піде далі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Європа має ставати прагматичнішою та втричі збільшити виробництво зброї, щоб допомагати Україні й посилювати себе, випереджаючи у цій сфері Росію.

Також він зазначив, що загрозу з боку Росії розуміють Польща, Румунія, балтійські та скандинавські країни, а решта не хоче визнати правду, що РФ може піти далі. Він підкреслив, що в цьому криється "найбільша помилка". Адже таке розуміння сприяло б запровадженню нових санкцій, збільшенню виробництва зброї та максимальному посиленню України.

Також читайте: Росія хоче конкурувати зі США у гіперзвукових технологіях, маючи економіку розміру Техасу, - Реткліфф

Росія, без сумніву, піде далі, підкреслив Зеленський, хоча багато європейських політиків кажуть, що Путін не нападе на Німеччину чи Францію. За його словами, зараз необов’язково наступати військами - достатньо атакувати енергетичну інфраструктуру, щоденно тероризувати кіберпростір тощо.

У цьому контексті Президент України висловив сподівання, що Трамп тиснутиме на Путіна задля завершення війни вже цьогоріч та запропонує Україні реальні гарантії безпеки.