УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини
4 510 60

Без української армії у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти Росії, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що армії європейських країн не мають шансів на успіх у війні проти РФ без допомоги Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.

"На сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Тому, якщо Україна не зможе захиститися, то він (Путін - Ред.) швидко піде далі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Європа має ставати прагматичнішою та втричі збільшити виробництво зброї, щоб допомагати Україні й посилювати себе, випереджаючи у цій сфері Росію.

Також він зазначив, що загрозу з боку Росії розуміють Польща, Румунія, балтійські та скандинавські країни, а решта не хоче визнати правду, що РФ може піти далі. Він підкреслив, що в цьому криється "найбільша помилка". Адже таке розуміння сприяло б запровадженню нових санкцій, збільшенню виробництва зброї та максимальному посиленню України.

Також читайте: Росія хоче конкурувати зі США у гіперзвукових технологіях, маючи економіку розміру Техасу, - Реткліфф

Росія, без сумніву, піде далі, підкреслив Зеленський, хоча багато європейських політиків кажуть, що Путін не нападе на Німеччину чи Францію. За його словами, зараз необов’язково наступати військами - достатньо атакувати енергетичну інфраструктуру, щоденно тероризувати кіберпростір тощо.

У цьому контексті Президент України висловив сподівання, що Трамп тиснутиме на Путіна задля завершення війни вже цьогоріч та запропонує Україні реальні гарантії безпеки.

Автор: 

війна (1467) Зеленський Володимир (25153) росія (67242) Євросоюз (14007)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Розкажи-но нам, скотино зелена, як ти з подільниками так оберігав вагнерівців за наказом ×уйла, що досі полковника Червінського за ґратами тримаєш.
показати весь коментар
16.01.2025 02:08 Відповісти
+33
з кацапського сайта.
і скажіть що це брехня !!!

"Причины наших побед кроются и в бездарных просчётах украинской Ставки

В начале прошлого года вместе с Залужным выгнали обоих его замов, начальника ГШ Шапталу с тремя замами, а также прочих службистов - в общей сложности 16 генералов и полковников. В результате такой ротации опорные должности заняли лояльные Зеленскому исполнители, а дезорганизация управления (ЗСУ) не заставила себя ждать."
показати весь коментар
16.01.2025 03:43 Відповісти
+18
А ось цей скандал - хтось же надіслав наказ ( знищіти обслугу літаків у той момент як стали поступати Миражі) ?
показати весь коментар
16.01.2025 04:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розкажи-но нам, скотино зелена, як ти з подільниками так оберігав вагнерівців за наказом ×уйла, що досі полковника Червінського за ґратами тримаєш.
показати весь коментар
16.01.2025 02:08 Відповісти
з кацапського сайта.
і скажіть що це брехня !!!

"Причины наших побед кроются и в бездарных просчётах украинской Ставки

В начале прошлого года вместе с Залужным выгнали обоих его замов, начальника ГШ Шапталу с тремя замами, а также прочих службистов - в общей сложности 16 генералов и полковников. В результате такой ротации опорные должности заняли лояльные Зеленскому исполнители, а дезорганизация управления (ЗСУ) не заставила себя ждать."
показати весь коментар
16.01.2025 03:43 Відповісти
За це має відповісти Ермак,
показати весь коментар
16.01.2025 04:23 Відповісти
Разом з Зеленським
показати весь коментар
16.01.2025 05:15 Відповісти
дерьмак з зеленським мають здохнути, а відповідати повинні їхні мерзотні родичі і батьки, що виродили і виховали ту скотобазу.
показати весь коментар
16.01.2025 07:02 Відповісти
А хрипата падаль ні до чого?
показати весь коментар
16.01.2025 07:26 Відповісти
А ось цей скандал - хтось же надіслав наказ ( знищіти обслугу літаків у той момент як стали поступати Миражі) ?
показати весь коментар
16.01.2025 04:26 Відповісти
Чому цей ХТОСЬ ДОСІ НЕ на гиляці? Журналисти забовязані його призвище написати
показати весь коментар
16.01.2025 04:28 Відповісти
Сирський
показати весь коментар
16.01.2025 20:33 Відповісти
Це все одно,що пілотів погнати на передок, а всі вони на вагу золота. В прямому розумінні цього слова, сам колишній літун, знаю.
показати весь коментар
16.01.2025 08:39 Відповісти
Частково, Зеленський правий. Але він правий на поточний момент. І європейці це теж знають. Тож не варто їх цим шантажувати.
Взагалі, з союзниками потрібно бути чесними.
показати весь коментар
16.01.2025 02:15 Відповісти
полонені теж у більшості правильні речі кажуть. Інколи навіть на сльозу прошибає.
показати весь коментар
16.01.2025 02:34 Відповісти
Якшо вже почали друкувати що хтось правий то тре продовжувати - в нас ніту союзників це по перше а по друге з нами також не були чесними ( нас ніколи не збиралися приймати ні в НАТО ні ЄС - бо якби збиралися то робили би шось зі свого боку , виж не будете від людини яку гвалтували і якій відрізали частини тіла одразу вимагати без лікування шоб вона приступала до нормального функціонування - а Україна після совку була такою людиною , Захід тупо помагав маніяку а на жертв маніяка ( 12 республік колишнього совка ) забив болт - і країни Балтії не тре наводити як приклад ( США до розвалу совку постійно наголошували шо вони не визнають анексвю краї Балтії - про Україну нічого подібного вони навіть не заїкнулися за 50 років з часу закінчення другої війни ).
показати весь коментар
16.01.2025 02:34 Відповісти
Та хто ж сперечається.
Але світ побудований на балансі інтересів. І намагатися стати настільки важливими для світу, щоб світ вступив заради нас у війну, повинні ми, а не світ. Це ж теж правда.
Україна мала величезні козирі. Від ГТС, стратегічної до речі, як для ЄС, так і для кацапів, до критично важливих підприємств, торгових шляхів та інфраструктури. Але ж, як собака на сіні, наші олігархи розкрадали це усе, або тупо сиділи, як на тій же трубі, та крали ренту.
І ми це все бачили, так же? Тому зараз потрібно виправляти ситуацію. А не ставати у позу жертви несправедливого світу.
Потрібно ставати незамінною частиною цього світу. Тоді і жертвами не будемо.
показати весь коментар
16.01.2025 02:47 Відповісти
Гаразд тоді вам запитаннячко . Хто важливіший для людства і вартий шоб заробити 1 лярд долярів - гольфіст з США чи жінка програміст завдяки якій вартість розробки програмного забезпечення зменшилась на порядки ( і завдяки якій Вінда коштує не тисячу долярів а коштує на порядок менше ). А світ несправедливий і ми таки жертва ( і не тіко ми ) - а зробити його менш несправедливим можна було ( звісно все погане не зникне ) але декому вигідне положення в якому людство застрягло бо в мутній воді можна робити шо хоч і виправдовуватись шо то не ми такі кхм то світ такий.
показати весь коментар
16.01.2025 03:12 Відповісти
що за жінка?
Ада Лаулейс?
показати весь коментар
16.01.2025 04:48 Відповісти
Ніт - та Ада створила концепцію програмування коли компів навіть механічених не було ( в 19 столітті ) , а та жінка про яку я згадував з 20 століття . На жаль прізвища її не памятаю такшо якось так . І вона зуміла обійти перешкоду через яку програмне забезпечення при його зростанні критично накоплювало помилки в собі - тобто без неї багів а програмах зараз було би стіко шо капець а їх відловлювання і подібне займало би стіко ресурсів шо також капець .
показати весь коментар
16.01.2025 05:09 Відповісти
гм.. не чув... якщо знайдете напишіть
показати весь коментар
16.01.2025 05:18 Відповісти
Ви пропонуєте новий майдан ? Чи без внутрішніх революцій змусити цивільні країнИ розвалити рашку, БО ЦЯ ОРДА ЧІМ ДАЛІ ТИМ НАХАБНІША
показати весь коментар
16.01.2025 03:25 Відповісти
Dikens Dens НАТО тупо СВОЄЮ авіацією та СВОЇМИ ракетами та СВОХМИ дронами (так у їх є дрони) зупинять й розібють любі спроби рашистов. Й х7йло це знає тому й досі не напав на ЄС та навряд нападе, хіба що тільки разом з Китаєм.
показати весь коментар
16.01.2025 10:03 Відповісти
Ні, він неправий. Його помилка у тому, що він уявляє і веде війну за аналогією з Першою світовою і інших варіантів не бачить (і навряд чи вони у України є). А Захід вже у Другу світову так майже не воював. Ну не збирається Захід воювати стінка на стінку! Польща і країни Балтіїї - можливо, можливо ***** навіть трохи далі запустять, а потім знищать його логістику, армію і підуть до Москви підписувати капітуляцію Московії. І ***** це чудово розуміє.
показати весь коментар
16.01.2025 13:01 Відповісти
Грьобаний Наполеон Македонський.
показати весь коментар
16.01.2025 02:21 Відповісти
ЗЕфір
показати весь коментар
16.01.2025 02:50 Відповісти
Без української армії у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти Росії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3530517

А навщо їм вистоювати проти кацапії? Вони мають адекватний уряд, який не доведе їх країни до війни з кацапією. Президенти, прем'єри в цих крїнах розумні люди, а не ідіоти з 95-го кварталу.
показати весь коментар
16.01.2025 03:03 Відповісти
Ниякий адекватний уряд не вистоїть проти армії дикунів на чолі з андрофагом. Тому що розмовляють і розуміють по різному. До чого привело роззброєння ? Хто повірив дикунам ?
ЦЕ КОМУ КРИКНУЛИ « НАТО , брись на лінії до 89 року?»
тому не пишіть галіматью .
показати весь коментар
16.01.2025 03:17 Відповісти
Москалі також розброювались і дохріна техніки попродавали колись.Вони слабші за весь совок.В совці було під 5 мільйонів регулярної армії і витрачав на озброєння,сотні мільярдів тодішніх рублів,в рік.
показати весь коментар
16.01.2025 03:26 Відповісти
Вони у мізках своїх не розброювались . Вони Ментально дикуни . Там нема до кого звертатись і з ким говорити . Щоб Україна спокійно існувала - рашу треба розвалити
показати весь коментар
16.01.2025 03:30 Відповісти
Совок був сильніший на багато.І левова частка совка,це була Україна.
показати весь коментар
16.01.2025 03:48 Відповісти
Угу, черги за синіми курками . І пусті полиці в магазинах . Совок був не для людей, а для рабів. Як Північна Корея.
показати весь коментар
16.01.2025 03:55 Відповісти
армія була в порядку, батько служив у 72 у Коломиї зампотєхом танкової роти, танків там було як грязі там, якщо що - двинули б на Європу швидко
показати весь коментар
16.01.2025 04:54 Відповісти
До чого ви ведете - назад у совок захотілось ?
Спілкувалась в Одессі з мешканцем Придністровʼя у 2014 р - він проводив пропаганду як здорово усім разом було в союзі. Так вони і досі живуть у тому совковому болоті і армія там теж мабуть у порядку А життя у людей нормального_ нема - ось газ безкоштовний відключили
показати весь коментар
16.01.2025 05:06 Відповісти
дивно ви сами з собою дискутуєте
де я таке писав? я вам навів приклад і все

совок то гівно бо не можна було з країни виїхати
зараз з цим краще... хоча погодьте... 😁
показати весь коментар
16.01.2025 05:17 Відповісти
Тоді тільки в Західній Німеччині було кілька тисяч танків.Так що лягали би там пачками.
показати весь коментар
16.01.2025 05:57 Відповісти
хто? німці?
ви подивіться що зараз робиться
я впевнен вони навіть себе не будуть захищати, а сдриснуть
показати весь коментар
16.01.2025 06:16 Відповісти
Ти себе захисти, а якщо вони допомогають то радіймо. Для того і є НАТО.
показати весь коментар
16.01.2025 07:16 Відповісти
Ви сказали за колись.Колись в них була регулярна армія під 500 тисяч.
показати весь коментар
16.01.2025 11:36 Відповісти
Не була армія в порядку - якшо біля Кенісбергу в частині заводилася половина автівок а інша ні то порядку не було . І це відбувалося одразу після другої війни за часів підораса сраліна.
показати весь коментар
16.01.2025 05:59 Відповісти
Танків було стільки, скільки передбачал штатний розпис, а увесь Прикарпатський округ повинен був затримати наступ на пару днів, поки розгортатимуться вс в СРСР.
показати весь коментар
16.01.2025 07:13 Відповісти
так чтобы развалить ху й ло стан, надо чтобы вы сначало вернулись в Украину и обратились в ближайший ТЦК. без этого не развалится уй ло стан
показати весь коментар
16.01.2025 06:11 Відповісти
Ви вже зібрали чемодан чи питаєтесь зберечь рашу ?
показати весь коментар
16.01.2025 12:31 Відповісти
ви готуйтеся сами воювати з китайозами та пухляком
чи не бачите куди все котиться?
вам ще канаду та гренландію завойовувати
купляйте пуховик та чуні!
показати весь коментар
16.01.2025 04:52 Відповісти
Зеленський переконаний

Переконандойлений?
Переконанварварений?
показати весь коментар
16.01.2025 05:19 Відповісти
Це він правильно підмітив, тільки забув сказати - ще трохи "покерую" і в України не буде шансів...
показати весь коментар
16.01.2025 05:31 Відповісти
потужно тужись далі піаніст
показати весь коментар
16.01.2025 05:38 Відповісти
Цє не факт що не зможуть. А ще в них є Залужний і нема Зеленського з його партією.
показати весь коментар
16.01.2025 05:46 Відповісти
Ты смотри! Поумнели его спичрайтеры. Значит Ермак дал команду.

Игрок х у ем на рояле начал читать правильные вещи с бумажки. а как же продувание в уши дебилов кавы в Ялте, кордоны 91 и дойдем до москвы?
показати весь коментар
16.01.2025 06:09 Відповісти
Мовчи,дИбіле(((
показати весь коментар
16.01.2025 06:48 Відповісти
Без зеленського у росії немає шансів на перемогу
показати весь коментар
16.01.2025 06:58 Відповісти
Мели емеля, твоя неділя. Володимир всемогутній
показати весь коментар
16.01.2025 07:04 Відповісти
Без української армії у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти Росії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3530517
Доки це чмо буде рахуватись президентом, доти шанси є мізерні, якщо не нульові.
показати весь коментар
16.01.2025 08:00 Відповісти
уточнюю, не мізерні і нульові, в від'ємні шанси
показати весь коментар
16.01.2025 08:42 Відповісти
Зеленському треба не про Європу хвилюватись, а про Україну, щоб Україна вистояла, бо щось тривожно останнім часом
показати весь коментар
16.01.2025 08:21 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 08:39 Відповісти
А московія і не буде нападати на ес,бо це все балачки для приїзжих. Торгувати так-воювати ні. А вот на ціх загрозливих балачках можно непогано прибарахлитися всім учасникам цього процессу
показати весь коментар
16.01.2025 09:12 Відповісти
У нього за рік 442 тис людей безповоротно виїхало, а він і далі продає свою незламність.
Треба к лікарю на обстеження, він далеко відірвався від реальності.
показати весь коментар
16.01.2025 09:22 Відповісти
Дайте Зєлє води вже хтось..... хай його "попустіт".....
показати весь коментар
16.01.2025 09:57 Відповісти
Хенєрал! Що зі світом станеться, якщо йому українці не дозволять в "Дії" оголосити себе переможцем? "Думай-те, ЄС!"
показати весь коментар
16.01.2025 10:51 Відповісти
 
 