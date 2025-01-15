УКР
7 776 100

Росія хоче конкурувати зі США у гіперзвукових технологіях, маючи економіку розміру Техасу, - Реткліфф

Реткліфф Джон номінант на директора ЦРУ

Ексдиректор національної розвідки Джон Реткліфф, номінований Трампом на посаду директора ЦРУ, пояснив під час слухань у Сенаті, які, на його думку, існують загрози для США з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Реткліфф підтвердив, що Росія є "дуже очевидним противником Сполучених Штатів", маючи при цьому суттєві ядерні запаси. Але те, що її відрізняє, каже номінант на посаду директора ЦРУ, це розмір і можливості економіки.

"США є найбільшою економікою у світі, Китай другий за величиною, а Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Техас", – прокоментував Реткліфф.

Він також додав, що це змушує росіян вирішувати, "у чому вони збираються конкурувати зі Сполученими Штатами". І тому вони "обрали такі галузі як гіперзвукова техніка та інші сфери". "Але це має свою ціну", – додав Реткліфф. За його словами, світ побачив ціну цьому, зокрема, у стані готовності російських військ на момент початку агресії Росії проти України.

Небезпечні супротивники США, які не можуть конкурувати з ними у кінетичній вогневій потужності за всіма напрямками, вдаються до сфери кіберзасобів, щоб завдати шкоди суперникам, як це роблять Іран, Північна Корея та інші країни, каже Реткліфф, котрі не здатні конкурувати на повну зі США.

"Росія, безсумнівно, також потрапляє в цю категорію з погляду того, на чому вони зосереджені. І я оцінюю їх з погляду зловмисної діяльності, яку вони здійснюють проти США", – сказав номінант на посаду директора ЦРУ.

Автор: 

+8
Північна-Корея для 3,14дерації.як штат Техас для США.але навіть їх "бздять" США,не кажучи про те,що вони за пару тижнів, надали куйлу біля 3,млн ***********,на котрі для України до сьогодні не спромоглися західні партнери України і США....
показати весь коментар
16.01.2025 00:25 Відповісти
+6
Да. Само производство копеечное. Годы разработки, начиная от фундаментальной науки заканчивая технологией производства - вот где большие бабки. Китайцы, несмотря на их нехилый финансовый ресурс - до сих пор такого не умеют. И не сумеют. Потому что такое могут только очень крупные финансовые компании, которые работают в законном поле и не бояться что к ним придет кто то в буденовке и с маузером. Рашка уже давно скатилась к буденовкам, и Китай потихоньку туда сползает.
показати весь коментар
16.01.2025 01:45 Відповісти
+4
Воно то ніби і так , але крім амбіцій у кацапів повсюди підгодовані ними зрадники , які за кацапські гроші готові рідну матір продати .Розроблять американці , а кацапи розробку украдуть так само як украли розробки ядерної зброї , чи проект багаторазового космічного корабля , щось на коліні допиляють , розпірку із дрина вставлять і кудись воно долетить (( Ну а в ситуації коли на один якісний ********* кацапи за ті самі кошти виготовляють десять своїх кривобоких ....... х.з. до чого дійде якщо тільки і мірятимуться на словах чий довший - кацапський , чи техаський ((
показати весь коментар
16.01.2025 00:21 Відповісти
У здичавілих великі амбіції, але кишка тонка.
показати весь коментар
15.01.2025 23:56 Відповісти
Воно то ніби і так , але крім амбіцій у кацапів повсюди підгодовані ними зрадники , які за кацапські гроші готові рідну матір продати .Розроблять американці , а кацапи розробку украдуть так само як украли розробки ядерної зброї , чи проект багаторазового космічного корабля , щось на коліні допиляють , розпірку із дрина вставлять і кудись воно долетить (( Ну а в ситуації коли на один якісний ********* кацапи за ті самі кошти виготовляють десять своїх кривобоких ....... х.з. до чого дійде якщо тільки і мірятимуться на словах чий довший - кацапський , чи техаський ((
показати весь коментар
16.01.2025 00:21 Відповісти
Вкрасти мало, треба ще зуміти в реверсивну інженерію. СССР міг, кацапи ні.
показати весь коментар
16.01.2025 00:29 Відповісти
кацапи -ні , але під боком - китай ((
показати весь коментар
16.01.2025 00:34 Відповісти
Китай їм нічого робити не буде. Йому потрібна росія як вассал.
показати весь коментар
16.01.2025 00:36 Відповісти
Чомусь згадалися тези 21 року про те як нас захистить будапештський меморандум , точно те із "нічого не робитиме " (( Якби не робив , то параша вже б тричі загнулася , а так все через той китай до параші суне .
показати весь коментар
16.01.2025 01:03 Відповісти
Вона не загнулася тому що мала повну кубишку.
показати весь коментар
16.01.2025 02:22 Відповісти
Так у неї в кубишці і не поменшало , байки про санкції це класно для слуху , але для війни у кацапів грошей вистачає , вони лайно їстимуть і у лайні житимуть зате "праклятую нату пабєдят " ((
показати весь коментар
16.01.2025 02:46 Відповісти
Напрасно.
Санкции работают, не так быстро. Но и жернова истории мелят медленно.
Еще 3-4 года и Россия накроется.
Кто выстоит таким темпом? Наша страна выстоит ещё 4 года войны? Нас будут по нарастающей поддерживать еше это время?
Пример первой мировой. Россия не выдержала и капитулировала. Через малый промежуток Германию добили.
показати весь коментар
16.01.2025 08:59 Відповісти
Кубишка майже пуста. В кацапів вже ходять слухи про заморозку і конфіскацію вкладів.

Санкції працюють, просто не миттєво.
показати весь коментар
16.01.2025 09:49 Відповісти
Ну параша будує АЕС , а китайці їй постачають шахеди , дрони , сировину для *********** , обладнання та санкційну електроніку . Я був би теж не проти щоб Україна будувала у США електростанцію , а ті нам крилаті ракети постачали та винищувачі ((
показати весь коментар
16.01.2025 01:06 Відповісти
Шахеди дають іранці, зброю КНДР, і хтось ту що не варнякав. Це іранська і корейська зброя.
Китай дає гольфкари і самокати і за безцінь скуповує нафту і газ.
показати весь коментар
16.01.2025 02:23 Відповісти
Та які гольфкари- капці та футболки (( Ти сам собі це надумав , чи хтось тобі нарозказував ? (( Почитай про капці тут : https://focus.ua/uk/digital/676029-u-rf-sprostili-virobnictvo-shahediv-foto
показати весь коментар
16.01.2025 02:59 Відповісти
Корейці на які гроші щось роблять? То фактично китайська зброя.
показати весь коментар
16.01.2025 03:30 Відповісти
Ти не повіриш, на свої. В КНДР є власні джерела доходу.
показати весь коментар
16.01.2025 08:09 Відповісти
Які?
показати весь коментар
16.01.2025 11:34 Відповісти
інженерію вже втратили
Ukraine is a nice place to be from
показати весь коментар
16.01.2025 06:09 Відповісти
Кишка товста і пряма! Тому вони із своєю економікою можуть срати під кожні двері!
показати весь коментар
16.01.2025 00:28 Відповісти
По данным Всемирного банка 5-я экономика. Политрук ВБ врет за москальские деньги?
показати весь коментар
16.01.2025 08:36 Відповісти
Тепер по логіці Трампа потрібно пообіцяти Пуйлу новітні військові технології в обмін на перемир'я?
показати весь коментар
15.01.2025 23:57 Відповісти
Трамп до цього не додумається, але йому може підказати хтось більш розумний. Маск, наприклад. Або Рубіо. Не знаю, де у них їхній Трускавець, але там обдарованих зараз багато може бути.
показати весь коментар
16.01.2025 00:35 Відповісти
але ж все одно ссикотно, правда ж?
показати весь коментар
15.01.2025 23:58 Відповісти
коли оголошено що весь євросоюз здатний за рік виготовити озброєння рівно стільки як кацапія за три місяці , то до тринди їхня потужна економіка . Тому дійсно сцикотно чим усе завершиться , і не у них , а у нас у першу чергу , бо їхні гіперзвукові технології нам хрін допоможуть якщо навіть списаного жаліють продати ((
показати весь коментар
16.01.2025 00:33 Відповісти
списаного не можно. Не списаного тим більше. А то не списане може і до Казанського порохового завду долетіти, а потім на наступних виборах можно недоотримати голоси мусульман.
показати весь коментар
16.01.2025 00:38 Відповісти
Снарядів більше,це так.Але танків москалі не роблять дуже багато.В них великий совєцький запас був.А снарядами не по воюєш зі всім світом.Протим світу в москалів виключно ядерна бомба.Ядерна бомба в москалів від совка.Так склалося історично,на жаль.
показати весь коментар
16.01.2025 03:34 Відповісти
І куди з них стріляти?
показати весь коментар
16.01.2025 00:35 Відповісти
Без цих процесорів ракета не полетить, ось куди стріляти.
показати весь коментар
16.01.2025 00:50 Відповісти
Куди цью штуку, процессара, вперти??? У двигун? Машінку рульову? Месершміта реманент???
показати весь коментар
16.01.2025 01:47 Відповісти
Процесори йдуть всюди.Москальські ракети,не полетять без них.
показати весь коментар
16.01.2025 03:36 Відповісти
Ось в те шо ви надрукували і впирають - тіко такі штуки називаються мікроконтролери ( процесор + память і інше подібне ). Звісно можна схему ( керування машинкою ) мож і на реле збацати але - але на реле це буде важче і на так надійно .
показати весь коментар
16.01.2025 03:58 Відповісти
Розумієш, у чому справа: можна зробить "процесор", величиною з триповерховий будинок. А можна - як аркуш з календаря. Мій дід, ще у 70-х, казав, що насилу тягав на спині рацію (був радистом у ДРГ). А у 70-ті рацію з подібними характеристиками він міг покласти собі у кишеню. І важила вона не більше півкілограма.
показати весь коментар
16.01.2025 06:53 Відповісти
Ярино Холодівно уточніть якого формату папір в тому вашому календарі - бо дрібниці мають значення . А ваш дід мав справу з совковою електронікою - яка випускала найбільші мікросхеми в світі . До речі американські вояки використовували рації розміром з перші мобільні ше в другу війну - і це тоді коли транзистори ше були в проекті ( їх тіко 1947 році зробили ).
показати весь коментар
16.01.2025 07:16 Відповісти
.............................................
показати весь коментар
16.01.2025 07:18 Відповісти
Ходи-говори?)))
показати весь коментар
16.01.2025 10:58 Відповісти
це тому що у них гарні шишки, а на Тайвані такі не ростуть.
показати весь коментар
16.01.2025 00:40 Відповісти
Ніт - просто перший мікроскоп голандець зробив а не китаєць .
показати весь коментар
16.01.2025 01:30 Відповісти
знов таки, і шишки у них найкращі, вони талановиті в усьому.
показати весь коментар
16.01.2025 01:37 Відповісти
Почекайте звідкілля в голандців високоякісні шишки - їх країна це територія боліт і колишнього морського дна ( ну в нас є Карпати там де сосен і ялин з модринами вистачає ).
показати весь коментар
16.01.2025 01:42 Відповісти
я бачу, ви у школі не захоплювались поглибленим вивченням ботаніки. А у мене була п'ятірка по ботаніці. А потім хімічна освіта у КГУ мені додала скілів ще і у гідропоніці.
показати весь коментар
16.01.2025 01:51 Відповісти
А ви напевно про хміль - ну тоді хміль в Голандії також не також .
показати весь коментар
16.01.2025 01:53 Відповісти
Ні, знов ви не туди. Давайте краще на іншу тему.
показати весь коментар
16.01.2025 01:54 Відповісти
Я ніколи не чув шоб хміль вирощували на гідропоніці - хоча нові технології і подібне тоді напевно голандці почали вирощувати ( а в теплицях вони розбираються як ніяк ).
показати весь коментар
16.01.2025 01:55 Відповісти
я ж кажу - давайте на іншу тему. А діалог наш завтра читачі форуму зацінять. Правда, теж не всі.
показати весь коментар
16.01.2025 01:58 Відповісти
Я сьогодні це "чудо" іншому дописувачу вже "охарактеризував": "Хомо еректус" ("людина прямоходяча")... Володіє лшише "конкретним" мисленням". До "хомо сапієнс" ("Людини мислячої"), з її "абстрактно-асоціативним мисленням", він ще "не доріс". Що таке "шишка" в переносному" значенні (тобто "евфемізм" поняття "видатна особа"), йому зрозуміть не дано... Поспівчувай "убогому розумом"...
показати весь коментар
16.01.2025 06:58 Відповісти
Ярино Холодівно ну не будьте такою - вам це не личить.
показати весь коментар
16.01.2025 07:17 Відповісти
....................................................
показати весь коментар
16.01.2025 07:19 Відповісти
От і пхають... Мадяру б усі... Не буде раю в мікросхемах....
показати весь коментар
16.01.2025 01:49 Відповісти
Знаю я,які шишки.А інший форумчанин не зрозумів.
показати весь коментар
16.01.2025 03:37 Відповісти
Я звісно вибачаюсь я то зрозумів - пані шановна не зрозуміла здається ( "не люблю я ті ваші смайли - ось у наші часи смайлів не було і шо і ніц ").
показати весь коментар
16.01.2025 07:32 Відповісти
И Китайскую экономику тоже учитывайте
показати весь коментар
16.01.2025 00:14 Відповісти
Челы так говорят как будто для каждой технологии нужны триллионы долларов. Все технологии копеечные, а большинство экономики идет на всякую ерунду, типа, предметов роскоши.
показати весь коментар
16.01.2025 00:19 Відповісти
******. Как раз все новые технологии это дорого, очень дорого.
показати весь коментар
16.01.2025 00:30 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
16.01.2025 00:31 Відповісти
Тоді запитаннячко вам шановний - якого ляда кацапи літак 5 покоління ше не доробили ( а в них грошей багато - крім того як ви там друкували Все "технологии копеечные")?
показати весь коментар
16.01.2025 01:39 Відповісти
Кроме технологий нужно общее развитие промышленности, культура производства, обеспечивающие производства.
Я дам технологические карты и все чертежи...... горного велосипеда. В своем гараже соберете?
В конце 40-вых СССР на имеющуюся базу похитил ядерную технологию, и получил бомбу.
Если сейчас нам передать чертежи - бомбы всё равно не выйден
показати весь коментар
16.01.2025 08:48 Відповісти
Совок ніякої бази не мав - та база шо була не була розрахована на виробництво бімби , але випустити обладнання для виробництва дозволила і то не всього напевно - шось точно принаймі з Дойчланду вивезли ( станки високоякісні і прилади ).
показати весь коментар
16.01.2025 08:59 Відповісти
КНДР просто нічого зі складів не утилізуе взагалі за всю історію. Накопилося.
показати весь коментар
16.01.2025 00:31 Відповісти
А що потрібно бомбити північних корейців? Так постраждають південні.На них артилерія націлена.Не хочуть південні війни.В Південній Корея базується,кілька десятків тисяч американських військ.

Була би нафта в північних корейців,то їх би вже давно бомбили.А так зараз який сенс?
показати весь коментар
16.01.2025 03:42 Відповісти
А нічого що в південній Кореї армія в десятки раз краще чим в бомжів з півночі і артилерії більше і літаки і ракети ******* і що в разі війни за кілька тижнів знищують північних бомжів
показати весь коментар
16.01.2025 14:22 Відповісти
Не в десятки.В північних корейців багато ракет і артилерії.подібної,на Піон.Артилерії якрах в північних корейців на багато більше.За кілька тижнів точно ні.
показати весь коментар
16.01.2025 15:17 Відповісти
В північній Кореї техніка і ракети 60 років армія неякісна і не вміє воювати на відміну від південної Кореї
показати весь коментар
17.01.2025 21:59 Відповісти
Ця техніка підходить для війни,якщо її дуже багато.60-ті роки це ще нічого не говорить.В них ракетних комплексів багато.Південні корейці багато покладуть людей,у війні з північними.Тому і війни не хочуть.

Південні корейці ніде не воювали і навіть не приймають участі в якихось операціях.Північні корейці,говорили наші,що стріляють дуже добре.Вони підходять для м'ясної війни.
показати весь коментар
17.01.2025 22:13 Відповісти
Армія південної Кореї воювала в Іраку і Афганістані бомжі з КНДР з 1953 року нігде не воювали більше того в південної Кореї літаки, танки, ракети нового покоління армія одна з найкращих у світі, все роботизовано топове ППО якісна армія тобто 1 вояк півдня вартує 200 бомжів з півночі. Якщо уряд південної Кореї дасть наказ то буде те саме що США зробило з іраком під час бурі в пустелі
показати весь коментар
21.01.2025 15:32 Відповісти
Там воював не великий контингент.Армія північних корейців,то фанатики.Це казочки від вас.Південна Корея сильніша,але не на стільки.Там будуть величезні втрати з двох сторін.
показати весь коментар
02.02.2025 15:09 Відповісти
Там воював не великий контингент.Армія північних корейців,то фанатики.Це казочки від вас.Південна Корея сильніша,але не на стільки.Не буде там ніяких Іраків,а будуть величезні втрати з двох сторін.
показати весь коментар
02.02.2025 15:10 Відповісти
Армія північної Кореї це відсталі дегенерати з 50-60 років і з відповідним відсталим вмінням воювати і технікою 60-70 років мій знайомий вернувся в відпустку мав бої з цими бомжами так от він говорив що армія кацапів сильніша а десятки раз чим армія корейських бомжів. На рахунок південної Кореї це армія 21 століття з зброєю нового покоління і супер підготовленою армією що південній Кореї можуть протиставити бомжі з КНДР?
показати весь коментар
03.02.2025 08:12 Відповісти
Проти кого та суперпідготовлена армія воювала? Немає в них стільки техніки,щоб була тотальна перевага.як США в Іраку.Якщо у вас багато артилерії 60-70 років.то її дуже важко вибити.
показати весь коментар
03.02.2025 13:52 Відповісти
Бомжі з КНДР взагалі нігде не воювали від слова взагалі з 1953 року. Армія південної Кореї має танки, ракети, авіацію, артилерію нового покоління сау південної Кореї найкращі в світі я вже мовчу про флот який кращий в десятки раз чим в КНДР. Південна Корея більш технологічна і краще навчана чим бомжі з півночі. Також глянь економіку і ВВП південної Кореї і КНДР
показати весь коментар
03.02.2025 16:34 Відповісти
А наші військові кажуть,що північні корецйі дуже добре воюють.Артилерія одна з найкращих.А в північних корейців дуже багато аналогів піон.Флот там не буде і задіяний.Все би івирішувалось на суші.Південні корейці не фанатики.Втрату будуть великі,як в північних,так і в південних.

Економіка там не на першому місці.
показати весь коментар
03.02.2025 17:09 Відповісти
В південих корейців різна техніка на озброєні.Є навіть москальські танки.
показати весь коментар
03.02.2025 13:56 Відповісти
Але ж США сцуть оркостан
показати весь коментар
16.01.2025 00:26 Відповісти
там у кацапів знов "Бурєвеснік" у море наїбнувся. Я вже збився з рахунку який це був пуск.
показати весь коментар
16.01.2025 00:29 Відповісти
здається, 15-й
показати весь коментар
16.01.2025 00:55 Відповісти
ну я так і нарахував, що більше десятка, а потім стало нудно і збився, бо закинув відслідковувати.
показати весь коментар
16.01.2025 01:11 Відповісти
Як що у Балтійське - паніка буде... Якоря ********* не тіко китайся...
показати весь коментар
16.01.2025 00:37 Відповісти
вони у бік НАТО не пускають. Поки ссикотно. Топлять їх на радість норвегів у Баренцевому морі.
показати весь коментар
16.01.2025 00:46 Відповісти
Норвеги це не вікінги - терплять поки.. Ну й арєшнек не теж...
показати весь коментар
16.01.2025 01:23 Відповісти
Якось глуповато притягнув за вуха економічну перевагу. Гіперзвук може створювати і КНДР де харчуються травою.
показати весь коментар
16.01.2025 00:39 Відповісти
SR-72 публічно рекламувався як шпигунський літак Мах 6+ з ударними можливостями, а це означає, що цей високолітаючий реактивний літак не обмежуватиметься виключно фотографуванням, як його попередник Blackbird, а натомість буде здатний вражати цілі безпосередньо на надзвичайно коротких термінах і з мінімальними шансами на перехоплення.
показати весь коментар
16.01.2025 01:07 Відповісти
Може й може... Але чим?
показати весь коментар
16.01.2025 01:21 Відповісти
Три прототипи американських бомбардувальників B-21 Stealth розпочали льотні випробування
Додавання B-21 Raider замість B-2 Spirit гарантує, що глобальні ударні можливості ВПС залишатимуться передовими.
показати весь коментар
16.01.2025 01:34 Відповісти
А шо проект Аврори закрили ? Хоча нічого дивного - скіко проектів війскових в США закрили тіко з 2000 року шо і не порахувати на пальцях рук і ніг ( звісно їх закрили через неможливість втілення в життя - а не через те шо пиляти більше норми якось не якось ( то тіко в нас корупція - тіко в нас )).
показати весь коментар
16.01.2025 01:59 Відповісти
Це різні літаки.B-21,це дозвуковий літак.Колись SR-71 залітав на територію совка.Тоді і засобів ппо таких не було.І В США супутники не мали таких спроможностей,щоб фотографувати.

Ще жодного літального апарату немає,щоб він летів 10 махів і все з ним добре було.Летить хвилин 20 і все.Маю на увазі не в самих високих шарах атмосфери.І тут не в електроніці справа.
показати весь коментар
16.01.2025 03:59 Відповісти
Поки що немає такого літака.В SR-71 льотчик в спеціальному скафандрі сидів,як космонавт.Там перевантаження для людини піпець.Можливо безпілотним повністю буде.А може вже є і тестується.
показати весь коментар
16.01.2025 03:47 Відповісти
Вони там, на свободі, випробовують що завгодно!. Не все це озброєння, але все згодитися коли-небудь... Рашка не боїцця((
показати весь коментар
16.01.2025 01:55 Відповісти
- Сарочка, а шо у вас с ліцом?
- Да вот что-то опять так в Паріж захотелось...
- Ой-вей, а ви шо, билі уже в Паріже?
- Нет, просто уже одін раз хотела...
показати весь коментар
16.01.2025 02:01 Відповісти
на диво адекватний аналіз і тверезий погляд на стан справ. Вангую що не пройде, бо у трампістів ******* дибілів
показати весь коментар
16.01.2025 02:35 Відповісти
Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас ..... із 50 штатів США. І вони навіть кожен з них окремо
багатший ніж буквально вся - гидка допотопна падерація паРаша. Не говорячи вже
про всі США. ВВП: $ 27,36 трлн; а ось ВВП відсталої личакової паРаши становить близько $2,00 трлн. це майже в 30 разів менше ніж у США!
Так, а навіщо Величному Слону дядечку Сему (Трампу) звертати
увагу на цю гидку верещачу і обоссану кацапку Моську ( )(уйла).
показати весь коментар
16.01.2025 04:11 Відповісти
Ну добре, раз така фігня "розмір економіки штату Техасу" то чого ви так сците? Із-за бімби? Чи все-таки рашка вам потрібна? Скоріше друге...
показати весь коментар
16.01.2025 05:48 Відповісти
не важливий розмір економіки коли ви можете кратно в грошовому і кількісному вимірі хоч і меньш якісно продукувати війскову продукцію і коли у вас під боком голодні озлоблені союзники де тих війскових фабрик хоч дупою жуй.
показати весь коментар
16.01.2025 09:18 Відповісти
Забагато пихи у америкосів, якщо врахувати теперішню ситуацію, бо готові здати цілу країну, бо обісралися того "техасу"
показати весь коментар
16.01.2025 09:51 Відповісти
Якось дивно виходить:- у 70-х-80-х р.мин.ст.США не боялися могутнього СРСР,а зараз побоюються рассіюшки з її економікою рівня Техаса
показати весь коментар
16.01.2025 12:27 Відповісти
 
 