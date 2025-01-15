Росія хоче конкурувати зі США у гіперзвукових технологіях, маючи економіку розміру Техасу, - Реткліфф

Ексдиректор національної розвідки Джон Реткліфф, номінований Трампом на посаду директора ЦРУ, пояснив під час слухань у Сенаті, які, на його думку, існують загрози для США з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Реткліфф підтвердив, що Росія є "дуже очевидним противником Сполучених Штатів", маючи при цьому суттєві ядерні запаси. Але те, що її відрізняє, каже номінант на посаду директора ЦРУ, це розмір і можливості економіки.

"США є найбільшою економікою у світі, Китай другий за величиною, а Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Техас", – прокоментував Реткліфф.

Він також додав, що це змушує росіян вирішувати, "у чому вони збираються конкурувати зі Сполученими Штатами". І тому вони "обрали такі галузі як гіперзвукова техніка та інші сфери". "Але це має свою ціну", – додав Реткліфф. За його словами, світ побачив ціну цьому, зокрема, у стані готовності російських військ на момент початку агресії Росії проти України.

Небезпечні супротивники США, які не можуть конкурувати з ними у кінетичній вогневій потужності за всіма напрямками, вдаються до сфери кіберзасобів, щоб завдати шкоди суперникам, як це роблять Іран, Північна Корея та інші країни, каже Реткліфф, котрі не здатні конкурувати на повну зі США.

"Росія, безсумнівно, також потрапляє в цю категорію з погляду того, на чому вони зосереджені. І я оцінюю їх з погляду зловмисної діяльності, яку вони здійснюють проти США", – сказав номінант на посаду директора ЦРУ.