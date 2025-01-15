Росія хоче конкурувати зі США у гіперзвукових технологіях, маючи економіку розміру Техасу, - Реткліфф
Ексдиректор національної розвідки Джон Реткліфф, номінований Трампом на посаду директора ЦРУ, пояснив під час слухань у Сенаті, які, на його думку, існують загрози для США з боку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Реткліфф підтвердив, що Росія є "дуже очевидним противником Сполучених Штатів", маючи при цьому суттєві ядерні запаси. Але те, що її відрізняє, каже номінант на посаду директора ЦРУ, це розмір і можливості економіки.
"США є найбільшою економікою у світі, Китай другий за величиною, а Росія має економіку приблизно такого ж розміру, як мій рідний штат Техас", – прокоментував Реткліфф.
Він також додав, що це змушує росіян вирішувати, "у чому вони збираються конкурувати зі Сполученими Штатами". І тому вони "обрали такі галузі як гіперзвукова техніка та інші сфери". "Але це має свою ціну", – додав Реткліфф. За його словами, світ побачив ціну цьому, зокрема, у стані готовності російських військ на момент початку агресії Росії проти України.
Небезпечні супротивники США, які не можуть конкурувати з ними у кінетичній вогневій потужності за всіма напрямками, вдаються до сфери кіберзасобів, щоб завдати шкоди суперникам, як це роблять Іран, Північна Корея та інші країни, каже Реткліфф, котрі не здатні конкурувати на повну зі США.
"Росія, безсумнівно, також потрапляє в цю категорію з погляду того, на чому вони зосереджені. І я оцінюю їх з погляду зловмисної діяльності, яку вони здійснюють проти США", – сказав номінант на посаду директора ЦРУ.
Санкции работают, не так быстро. Но и жернова истории мелят медленно.
Еще 3-4 года и Россия накроется.
Кто выстоит таким темпом? Наша страна выстоит ещё 4 года войны? Нас будут по нарастающей поддерживать еше это время?
Пример первой мировой. Россия не выдержала и капитулировала. Через малый промежуток Германию добили.
Санкції працюють, просто не миттєво.
Китай дає гольфкари і самокати і за безцінь скуповує нафту і газ.
Ukraine is a nice place to be from
ПолитрукВБ врет за москальские деньги?
Я дам технологические карты и все чертежи...... горного велосипеда. В своем гараже соберете?
В конце 40-вых СССР на имеющуюся базу похитил ядерную технологию, и получил бомбу.
Если сейчас нам передать чертежи - бомбы всё равно не выйден
Була би нафта в північних корейців,то їх би вже давно бомбили.А так зараз який сенс?
Південні корейці ніде не воювали і навіть не приймають участі в якихось операціях.Північні корейці,говорили наші,що стріляють дуже добре.Вони підходять для м'ясної війни.
Економіка там не на першому місці.
Додавання B-21 Raider замість B-2 Spirit гарантує, що глобальні ударні можливості ВПС залишатимуться передовими.
Ще жодного літального апарату немає,щоб він летів 10 махів і все з ним добре було.Летить хвилин 20 і все.Маю на увазі не в самих високих шарах атмосфери.І тут не в електроніці справа.
- Да вот что-то опять так в Паріж захотелось...
- Ой-вей, а ви шо, билі уже в Паріже?
- Нет, просто уже одін раз хотела...
багатший ніж буквально вся - гидка допотопна падерація паРаша. Не говорячи вже
про всі США. ВВП: $ 27,36 трлн; а ось ВВП відсталої личакової паРаши становить близько $2,00 трлн. це майже в 30 разів менше ніж у США!
Так, а навіщо Величному Слону дядечку Сему (Трампу) звертати
увагу на цю гидку верещачу і обоссану кацапку Моську ( )(уйла).