Унаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: без світла понад 320 споживачів

Окупанти атакували енергетику на Полтавщині

Вночі 16 січня російські війська атакували безпілотниками Полтавську область. ППО відпрацювала по ворожих цілях.

Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичні споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Повідомляється, що постраждалих немає.

Окупанти 418 разів вдарили по Запорізькій області за добу: пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

обстріл (30375) енергетика (2660) Полтавська область (1205)
