Унаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: без світла понад 320 споживачів
Вночі 16 січня російські війська атакували безпілотниками Полтавську область. ППО відпрацювала по ворожих цілях.
Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичні споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Повідомляється, що постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Довганенко #589385
показати весь коментар16.01.2025 08:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль