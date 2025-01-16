Доба на Харківщині: під обстрілами перебували чотири райони, у Куп’янську постраждав чоловік
Упродовж минулої доби російські війська атакували Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Берестинський райони Харківської області, унаслідок чого є поранений та руйнування.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Куп'янський район
О 8:50 у м. Куп'янськ унаслідок удару FPV-дрона пошкоджено скління вікон 9-поверховому житлового будинку.
Об 11:00 внаслідок удару БпЛА типу "Молнія" постраждав 73-річний чоловік.
Берестинський район
О 9:00 у Берстинській територіальній громаді між населеними пунктами зафіксували ворожий обстріл по відкритій території, без постраждалих.
Ізюмський район
О 10:50 у Балаклійській територіальній громаді між населеними пунктами в полі виявлено уламки збитої ракети, попередньо Х-59.
Об 11:50у с. П’ятигірське в Донецька територіальній громаді за межами населеного пункту в полі виявлено уламки збитої ракети, попередньо Х-59.
Чугуївський район
О 21:01 с. Лиман Слобожанської територіальній громаді внаслідок падіння уламків збитого БПЛА Шахед на відкриту територію пошкоджено будинок та господарську будівлю.
Також повідомляється, що в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 50 людей.
