Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді в РФ, - ЗМІ

Військові з Північної Кореї візьмуть участь у параді 9 травня в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що численні російські джерела повідомляють, що рішення про участь північнокорейських військових у параді 9 травня вже ухвалено.

Очікується, що в параді візьмуть участь "десятки військовослужбовців із Північної Кореї.

Також зауважується, що північнокорейські військові вперше братимуть участь у таких заходах.

Також читайте: Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч, командири РФ брешуть про втрати північнокорейців, - ГУР