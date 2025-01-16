УКР
Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді в РФ, - ЗМІ

Військові КНДР візьмуть участь у параді в РФ

Військові з Північної Кореї візьмуть участь у параді 9 травня в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що численні російські джерела повідомляють, що рішення про участь північнокорейських військових у параді 9 травня вже ухвалено.

Очікується, що в параді візьмуть участь "десятки військовослужбовців із Північної Кореї.

Також зауважується, що північнокорейські військові вперше братимуть участь у таких заходах.

Також читайте: Солдати КНДР понапивались у новорічну ніч, командири РФ брешуть про втрати північнокорейців, - ГУР

КНДР (1301) москва (1273) парад (400)
+14
Будуть мадяри і словаки!
16.01.2025 10:08 Відповісти
+11
Ще Талібан би і Хезболлу з йєменськими хусітами побачити.
16.01.2025 10:28 Відповісти
+8
Іранських не буде?
16.01.2025 10:07 Відповісти
Іранських не буде?
16.01.2025 10:07 Відповісти
Будуть мадяри і словаки!
16.01.2025 10:08 Відповісти
Плешивий і Трампа покличе,80те победобесия тепер основна скрепа на порядку денному.
16.01.2025 11:24 Відповісти
Ще Талібан би і Хезболлу з йєменськими хусітами побачити.
16.01.2025 10:28 Відповісти
Звісно, адже їх вклад у перемогу над Гітлером не можна недооцінити
16.01.2025 10:45 Відповісти
Іранці добре пам'ятають хто намагався позбавити їх держави,тому не буде.
16.01.2025 10:36 Відповісти
16.01.2025 10:08 Відповісти
А в чорних пакетах провезуть?
16.01.2025 10:12 Відповісти
рузге девок попортят)))
16.01.2025 10:12 Відповісти
А доживуть?
16.01.2025 10:12 Відповісти
Україна не допустить рашистський парад.
16.01.2025 10:22 Відповісти
Нажаль довбанути не можна...
16.01.2025 10:24 Відповісти
Дрони ще ніхто не відміняв, хоч обісруться разом із запрошеними
16.01.2025 11:09 Відповісти
Вже були на параді фашисти (1 травня 1941 року). Тепер корейці?
16.01.2025 10:24 Відповісти
***** не змогло лягти під Сі, зате змогло продатися Кіму. Саме тому війська корейського хазяїна засрашки будуть очолювати парад - по статусу, як належно.

Мені от цікаво - цього року вони нашкребуть хоча б танкову роту або дивізіон ППО для покатушок на параді? Або хоча б ескадрилью "грачів"? Чи вже і автівок, окрім лімузина "командира параду" не буде - парад стане відображенням поточної тактики засрашинців - пішкодралом тільки пройдуть перед мощами свого нєкро-ідола - члєніна?
16.01.2025 10:52 Відповісти
Головне нехай повідомлять, звідки зняли ППО
16.01.2025 11:06 Відповісти
Будут легитимными целями вместе с свинособаками.
16.01.2025 10:28 Відповісти
Та не буде параду, пару дронів в напрямку маскви і чемодан путлера буде переповнений
16.01.2025 10:30 Відповісти
Пересяде на другий, поки піськов першій відчищає
16.01.2025 11:03 Відповісти
Якась #уйня, натуральний дурдом , зробить їм укольчик галоперидолу!!!
16.01.2025 10:35 Відповісти
Корея в Другій світовій воювала на стороні Японії, а СРСР почав війну в союзі з Німеччиною.
16.01.2025 10:35 Відповісти
Історія любить повторюватись.

Якби не дії США в 50-53 роках, які не допустили повного програшу Республіки Корея, друга половина корейців точно так же зараз би вважала за щастя додаткову порцію "кімчі" і залюбки б штурмувала українські посадки по наказу "намесника" комуняцького бога Чучхе на землі - Кіма...

Тож ті, хто хаять зараз США за будь що (недостатню підтримку, зволікання, небажання знищення засрашки) повинні пам'ятати, що якби не позиція і підтримка США останні 3 роки - ми всі тут або б здохли "на підвалах", або вже б штурмували посадки десь на кордоні східної та західної Німеччини.
16.01.2025 10:59 Відповісти
Два чобота пара, ще пара потомків рашистів підвалить, правда вони виключно за баблом
16.01.2025 11:01 Відповісти
З параду відразу в м'ясорубку
16.01.2025 10:38 Відповісти
Гарне скупчення свинособак
16.01.2025 10:44 Відповісти
Ті хто до того часу залишаться вживих? Чи вони певну кількість відклали на парад?
16.01.2025 10:55 Відповісти
Це справедливо, негоже трупи таскати по ху...лостану, да і москалям слід звикати хто їх трахати буде
16.01.2025 10:55 Відповісти
Пустить рой беспилотников-пустышек для создания праздничного настроения.
16.01.2025 10:59 Відповісти
З цим зараз важкенько, вірогідно - все ж таки "армії прикриття мацкви" нікуди не ділись, хоч і порепало їх - з них теж забирали особовий склад і техніку "на сво".

Але ідея - годяща. Тут головне, аби кацапи самі "полізли в пастку" - розпіарили цей захід, як величезне досягнення. Тим більшим буде антипіар, коли або його відмінять в останній момент, або браві вояки почнуть розбігатись як таргани прямо перед алтарем їхнього некро-ідола - мавзолеєм члєніна.
16.01.2025 11:04 Відповісти
цікаво, кого парадіроватимуть ?
16.01.2025 12:11 Відповісти
 
 