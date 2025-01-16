Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді в РФ, - ЗМІ
Військові з Північної Кореї візьмуть участь у параді 9 травня в Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NHK із посиланням на джерела.
Видання зазначає, що численні російські джерела повідомляють, що рішення про участь північнокорейських військових у параді 9 травня вже ухвалено.
Очікується, що в параді візьмуть участь "десятки військовослужбовців із Північної Кореї.
Також зауважується, що північнокорейські військові вперше братимуть участь у таких заходах.
Мені от цікаво - цього року вони нашкребуть хоча б танкову роту або дивізіон ППО для покатушок на параді? Або хоча б ескадрилью "грачів"? Чи вже і автівок, окрім лімузина "командира параду" не буде - парад стане відображенням поточної тактики засрашинців - пішкодралом тільки пройдуть перед мощами свого нєкро-ідола - члєніна?
Якби не дії США в 50-53 роках, які не допустили повного програшу Республіки Корея, друга половина корейців точно так же зараз би вважала за щастя додаткову порцію "кімчі" і залюбки б штурмувала українські посадки по наказу "намесника" комуняцького бога Чучхе на землі - Кіма...
Тож ті, хто хаять зараз США за будь що (недостатню підтримку, зволікання, небажання знищення засрашки) повинні пам'ятати, що якби не позиція і підтримка США останні 3 роки - ми всі тут або б здохли "на підвалах", або вже б штурмували посадки десь на кордоні східної та західної Німеччини.
Але ідея - годяща. Тут головне, аби кацапи самі "полізли в пастку" - розпіарили цей захід, як величезне досягнення. Тим більшим буде антипіар, коли або його відмінять в останній момент, або браві вояки почнуть розбігатись як таргани прямо перед алтарем їхнього некро-ідола - мавзолеєм члєніна.