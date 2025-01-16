УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11709 відвідувачів онлайн
Новини
1 038 0

До Києва прибув міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії прибув до Києва

16 січня до України з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Італії в Україні.

У посольстві повідомили, що в Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Також дивіться: Україна та Італія обговорили використання заморожених активів РФ для закупівлі ППО, - Міноборони. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні також до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Автор: 

візит (1648) Італія (1610)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 