До Києва прибув міністр оборони Італії Крозетто

16 січня до України з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Італії в Україні.

У посольстві повідомили, що в Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Також дивіться: Україна та Італія обговорили використання заморожених активів РФ для закупівлі ППО, - Міноборони. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні також до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.