До Києва прибув міністр оборони Італії Крозетто
16 січня до України з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Італії в Україні.
У посольстві повідомили, що в Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.
Нагадаємо, сьогодні також до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
