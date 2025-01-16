УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11807 відвідувачів онлайн
Новини
570 2

Ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів і FPV-дронів на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Ситуація на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку тактика ворога залишається незмінною, ворог штурмує малими групами під прикриттям артилерії та FPV-дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Що стосується безпосередньо Торецького напрямку, то тактика ворога залишається незмінною: це артилерійські обстріли, штурмові дії й мінування. Що ми зараз фіксуємо? Це те, що ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів і FPV-дронів", - розповів речник.

Також читайте: 40 тисяч людей на Донеччині живуть поблизу лінії фронту, - ОВА

Він зазначив, що з дронів фіксується переміщення особового складу окупантів з протипіхотними мінами "ТМ-62", які застосовуються для мінування забудови та логістичних шляхів по місту. Також найскладніша оперативна обстановка в районах Торецька та Часового Яру.

Речник додав, що за минулу добу в районі Торецька зафіксовано 608 обстрілів.

Також читайте: У Торецьку погіршується оперативна обстановка, - DeepState

Автор: 

Донецька область (9341) бойові дії (4496) Торецьк (543) Бахмутський район (591) війна в Україні (5754) ОТУ Луганськ (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
16.01.2025 12:56 Відповісти
То краще, щоб кацапи атакували великими групами, з бронетехнікою, авіацією та "вогняними валами"?
Ніколи не розумів сенс таких заяв...
показати весь коментар
16.01.2025 13:22 Відповісти
 
 