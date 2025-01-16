Ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів і FPV-дронів на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

На Торецькому напрямку тактика ворога залишається незмінною, ворог штурмує малими групами під прикриттям артилерії та FPV-дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Що стосується безпосередньо Торецького напрямку, то тактика ворога залишається незмінною: це артилерійські обстріли, штурмові дії й мінування. Що ми зараз фіксуємо? Це те, що ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів і FPV-дронів", - розповів речник.

Він зазначив, що з дронів фіксується переміщення особового складу окупантів з протипіхотними мінами "ТМ-62", які застосовуються для мінування забудови та логістичних шляхів по місту. Також найскладніша оперативна обстановка в районах Торецька та Часового Яру.

Речник додав, що за минулу добу в районі Торецька зафіксовано 608 обстрілів.

