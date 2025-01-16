Реєстр збитків від війни з Росією почав приймати заяви про смерть близького члена сім’ї

З 16 січня 2025 року Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, розпочав приймати заяви на відшкодування від членів сімей, що втратили близьких родичів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Європейська правда".

У пресслужбі Реєстру збитків повідомили, що відтепер родини, які втратили близьких членів сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, можуть подавати заяви на отримання компенсацій в Реєстр збитків.

"Від сьогодні, члени сімей, які втратили близького члена сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву в категорії А2.1 до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Ця категорія заяв стосується відшкодування шкоди за душевний біль та страждання, спричинені втратою близького члена сім’ї", – йдеться у повідомленні.

У Реєстрі збитків нагадали, що "відкриття процесу подання заяв у цій категорії було відтерміновано через кібератаку на українські державні реєстри у грудні 2024 року".

Втрата близького члена родини – це вже друга категорія заяв, відкрита до подання до Реєстру.

Перша категорія стосується пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, прийом заяв до якої наразі призупинений через кібератаку. Можливість подати заяву за цією категорією відновиться, "як тільки відповідні державні реєстри відновлять свою роботу в повному обсязі".

Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України

Нагадаємо, 17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, Він є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни.

Станом на сьогодні, Реєстр отримав орієнтовно 13000 заяв за категорією "пошкодження або знищення житлового нерухомого майна", із загальною сумою заявлених збитків понад 800 мільйонів євро.