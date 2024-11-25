Реєстр зниклих безвісти налічує понад 55 тисяч осіб, - Добросердов

Станом на листопад 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зареєстровано понад 55 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Артур Добросердов в ефірі телебачення.

Зміни до виплат для сімей зниклих безвісти

Добросердов нагадав, що уряд 1 листопада ухвалив зміни до постанов, які регулюють виплати сім’ям військовослужбовців. Відтепер підставою для одноразової грошової допомоги може стати рішення суду про оголошення особи померлою.

"Ми вже бачимо, що вже є такі рішення суду і що на основі цих рішень суду оформлюються такі виплати. Якщо говорити по даних нашого реєстру, то у нас наразі у розшуку перебуває понад 55 тисяч осіб, зниклих безвісти, а ми маємо інформацію про 641 таке рішення, які винесли національні суди і які визнали особу померлою, дослідивши докази, які надавалися громадянами", - зазначив уповноважений.

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Як сім’ї можуть отримати допомогу

Родини, які раніше отримали відмову через брак доказів загибелі військового, можуть звернутися до суду. Для цього потрібно подати документи за місцем реєстрації або останнім відомим місцем проживання зниклої особи. Також необхідно надати докази та залучити свідків, які підтвердять факт загибелі.

Після набуття чинності рішенням суду, якщо воно не буде оскаржене, виникають підстави для оформлення пенсій або інших видів допомоги.

Понад 52 тисячі осіб у реєстрі місяць тому

Станом на 29 жовтня цього року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було зареєстровано понад 52 тисячі людей.

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