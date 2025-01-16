Шольц готовий підтримати додаткову допомогу Україні через запозичення
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із пропозицією виділити додаткову фінансову допомогу Україні через механізм кредитного запозичення.
Про це він написав у X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Шольц зазначив, що підтримує пропозицію про виділення додаткових коштів, висунуту в листопаді. Водночас наголосив, що це стане можливим лише за умови досягнення консенсусу серед німецьких політичних сил.
"Ми ще можемо ухвалити рішення, якщо всі скажуть: ми будемо фінансувати допомогу через окремий кредит. В іншому разі грошей не буде", - заявив канцлер.
Шольц закликав до відкритих і чесних дебатів щодо фінансування.
Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може збільшувати допомогу Україні, зменшуючи витрати на інші потреби.
У ліваків толерастія і у наслідок цього розхлябаність. У правих - навпаки.
Перших вже наїлись до нудоти. Ось і результат.
Ну а русня зробила правильну ставку, годуючи праворадикалів по всьому світу. Тупиє ванькі такіє тупиє.
Вони далеко не тупі, правильно все розрахували. Що ліваки рано чи пізно доведуть суспільства та держави до абсурду, і почнеться різкий крен на правий борт.
партнери такі партнери,допомогають прямо з останніх сил,******** нам кредити,такі добродії,мене цікавить ,а у нас залишилось щось що ще не закладено?