Шольц готовий підтримати додаткову допомогу Україні через запозичення

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із пропозицією виділити додаткову фінансову допомогу Україні через механізм кредитного запозичення.

Про це він написав у X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Шольц зазначив, що підтримує пропозицію про виділення додаткових коштів, висунуту в листопаді. Водночас наголосив, що це стане можливим лише за умови досягнення консенсусу серед німецьких політичних сил.

"Ми ще можемо ухвалити рішення, якщо всі скажуть: ми будемо фінансувати допомогу через окремий кредит. В іншому разі грошей не буде", - заявив канцлер.

Шольц закликав до відкритих і чесних дебатів щодо фінансування.

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може збільшувати допомогу Україні, зменшуючи витрати на інші потреби.

