Шольц готовий підтримати додаткову допомогу Україні через запозичення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц про дзвінок Путіну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із пропозицією виділити додаткову фінансову допомогу Україні через механізм кредитного запозичення.

Про це він написав у X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Шольц зазначив, що підтримує пропозицію про виділення додаткових коштів, висунуту в листопаді. Водночас наголосив, що це стане можливим лише за умови досягнення консенсусу серед німецьких політичних сил.

"Ми ще можемо ухвалити рішення, якщо всі скажуть: ми будемо фінансувати допомогу через окремий кредит. В іншому разі грошей не буде", - заявив канцлер.

Шольц закликав до відкритих і чесних дебатів щодо фінансування.

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може збільшувати допомогу Україні, зменшуючи витрати на інші потреби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України не може збільшуватись за рахунок інших витрат Німеччини, - Шольц

Топ коментарі
+3
Наша зєлєнська корупція міняє світ ! Світу вже набридають факти мільярдних корупційних схем в Україні. Україна терпить все як кріпацтво у царській росії. Українці, ми що кріпаки зєлєнської організованої злочинної ПАРТІЇ ?
показати весь коментар
16.01.2025 13:30 Відповісти
+1
Интересно как росспропаганда находит ключик к сердцам европейских правых. Или тот же Маск семья которого бежала из ЮАР. Что они им загружают в мозг. Россия пытается уничтожить украинскую нацию а эти тн правые за РФ. Почему?
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
+1
Цей пан має рацію, бо якщо давати задарма, то Зеленський не один маєток , а десять маєтків побудує у Франції з бункером.
показати весь коментар
16.01.2025 12:21 Відповісти
