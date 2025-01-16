Вибухи пролунали у Києві: уламки БПЛА впали у п’ятьох районах столиці (оновлено)
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про ворожий ударний БПЛА в бік Києва зі Сходу.
"У центрі столиці працюють сили ППО", - зазначив мер Кличко.
Згодом глава КМВА Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. Обійшлося без постраждалих.
Також відомо про падіння уламків у Дніпровському районі Києва. Є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих.
Станом на 14:55 повідомляється також про фіксацію уламків у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.
А ми і не знали, що Дарницький район має спільні границі з Голосіївським та Печерським. Тепер завдяки Вам будемо знати