Вибухи пролунали у Києві: уламки БПЛА впали у п’ятьох районах столиці (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про ворожий ударний БПЛА в бік Києва зі Сходу.

"У центрі столиці працюють сили ППО", - зазначив мер Кличко.

Згодом глава КМВА Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Також відомо про падіння уламків у Дніпровському районі Києва. Є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих.

Станом на 14:55 повідомляється також про фіксацію уламків у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.

