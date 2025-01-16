УКР
20 221 22

Вибухи пролунали у Києві: уламки БПЛА впали у п’ятьох районах столиці (оновлено)

У Києві пролунали вибухи. Працює ППО

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про ворожий ударний БПЛА в бік Києва зі Сходу.

"У центрі столиці працюють сили ППО", - зазначив мер Кличко.

Згодом глава КМВА Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Також відомо про падіння уламків у Дніпровському районі Києва. Є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих.

Станом на 14:55 повідомляється також про фіксацію уламків у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено ліквідацію наслідків ворожої атаки в Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

війна (1467) Київ (20027) обстріл (30375) Повітряні атаки на Київ (915) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+13
Літають на малих висотах ,радари їх не бачать , а мобільні вогневі групи схоже дуже сильно "прорідили", відправивши їх на 0. От і маємо те що маємо ,як казав класик.
16.01.2025 12:39 Відповісти
16.01.2025 12:39 Відповісти
+11
Найвеличнійший лідор ********** скоротив ППО.
16.01.2025 12:32 Відповісти
16.01.2025 12:32 Відповісти
+7
Стармер та Крозетто дістали повно вражень
16.01.2025 12:31 Відповісти
16.01.2025 12:31 Відповісти
Щось дуже швидко бпла долетів після початку тривоги.
16.01.2025 12:29 Відповісти
16.01.2025 12:29 Відповісти
Найвеличнійший лідор ********** скоротив ППО.
16.01.2025 12:32 Відповісти
16.01.2025 12:32 Відповісти
Ніт. Відправив попити кофе в ресторан.
16.01.2025 12:37 Відповісти
16.01.2025 12:37 Відповісти
Дуже низько летіли кацапські БПЛА 🙁
16.01.2025 12:36 Відповісти
16.01.2025 12:36 Відповісти
Літають на малих висотах ,радари їх не бачать , а мобільні вогневі групи схоже дуже сильно "прорідили", відправивши їх на 0. От і маємо те що маємо ,як казав класик.
16.01.2025 12:39 Відповісти
16.01.2025 12:39 Відповісти
Стармер та Крозетто дістали повно вражень
16.01.2025 12:31 Відповісти
16.01.2025 12:31 Відповісти
Совпаденіє? - Не думаю.
16.01.2025 12:36 Відповісти
16.01.2025 12:36 Відповісти
Шахеди в наш бік запустили ще 3 години тому
16.01.2025 12:39 Відповісти
16.01.2025 12:39 Відповісти
Ну і . Долетіли до центу міста. Навкруги якого щільна ешелонована ППО.
16.01.2025 12:42 Відповісти
16.01.2025 12:42 Відповісти
почути вживу бойову роботу німецької киці - ще той аргумент
16.01.2025 12:51 Відповісти
16.01.2025 12:51 Відповісти
Якщо би ППО була щильна, ракети і шахеди в центр міста не проривалися.
16.01.2025 13:13 Відповісти
16.01.2025 13:13 Відповісти
Які там "шахеди"! Розвідку кацапи запустили, якого-небудь "орлана"...
16.01.2025 13:04 Відповісти
16.01.2025 13:04 Відповісти
Якийсь один кацапський дринчак (навіть не шахед) наробив уламків аж на п'ять районів столиці?
16.01.2025 15:27 Відповісти
16.01.2025 15:27 Відповісти
Що знову не так? Тим більше що деякі райони мають спільні кордони
16.01.2025 16:07 Відповісти
16.01.2025 16:07 Відповісти
Ви такий розумний!!! В усіх Ваших дописах це дуже яскраво видно!
А ми і не знали, що Дарницький район має спільні границі з Голосіївським та Печерським. Тепер завдяки Вам будемо знати
16.01.2025 19:17 Відповісти
16.01.2025 19:17 Відповісти
Дарницкий з Дніпровським має спільний кордон. Які претензії по суті?
17.01.2025 01:35 Відповісти
17.01.2025 01:35 Відповісти
Напевно ,той дринчак був розміром як "Мрія ".
16.01.2025 16:17 Відповісти
16.01.2025 16:17 Відповісти
Напевно трохи треба логіку мати. Підбили над одним районом, уламки можуть впасти де завгодно, як і летіти він може ще якийсь час
17.01.2025 01:38 Відповісти
17.01.2025 01:38 Відповісти
Мали ж жіночок набирати в мобільні групи
16.01.2025 15:39 Відповісти
16.01.2025 15:39 Відповісти
Набирати жінок, коли куча бугаїв ховаєтся від призову - це ганьба.
16.01.2025 16:19 Відповісти
16.01.2025 16:19 Відповісти
Для посилення ППО очікуємо винищувачі шахедів (дрони- антишахеди) та дрони - баражуючі зенітні **********, здатні самостійно донаводитись на цілі - ударні дрони ворога.
16.01.2025 16:00 Відповісти
16.01.2025 16:00 Відповісти
👍👏
16.01.2025 16:10 Відповісти
16.01.2025 16:10 Відповісти
 
 