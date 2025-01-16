УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини
3 426 12

Окупанти вичерпали запаси сучасних танків, значно зменшилося використання авіації та артилерії, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти вичерпали запаси сучасних танків

Росіяни вичерпали свої запаси сучасних танків, водночас фіксується і скорочення використання авіації та артилерії через використання дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"У росіян вичерпалися сучасні танки і це не є секретом... У них залишився, скажімо так, третьосортний брак. І мені справді хлопці пишуть із місць подій, що ну так, нещодавно підбили Т-55 (випускався з 1958 до 1979 року)", - розповів він.

Також зазначається, що росіяни "дуже сильно вичерпали навіть той радянський резерв, який був спрямований на війну з усім НАТО - вони його фактично наразі просто вибрали до кінця".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади Нацгвардії "Хартія" знищили російський танк Т-80 на Харківщині. ВIДЕО

Крім того, речник повідомив, що танки наразі не відіграють такої ролі у війні. "Обидві сторони танки використовують у меншій мірі. А те, що вони їх використовують як косу-криву артилерію, то свята правда", - додав Трегубов.

За його словами, використання артилерії, як і раніше, дуже велике, але також зменшилося через використання дронів. Зменшилося і використання окупантами у війні пілотованої авіації.

"Авіацію росіяни наразі використовують значно менше, у значно обмеженіших кількостях. І це логічно, тому що, як показала практика, немає кращої ППО, ніж ракета, що впала на ворожий аеродром", - зауважив Трегубов.

Також читайте: Сили оборони вперше з моменту вторгнення можуть мати локальну танкову перевагу над РФ, - Forbes

Автор: 

армія рф (18483) танк (2108) ОСУВ Хортиця (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
А тяжело заглянуть в старые документы,немцы давно решили эту проблему вооружив каждый взвод четырмя пулеметами и легким минометом,учитывая наши современные реалии нужен еще один автоматический гранотомет и дрон наводчик и орки еще под Бахмутом до сих пор бы стояли.
показати весь коментар
16.01.2025 13:50 Відповісти
+1
Але "малі піхотні групи" на покровському - це непід'йомна проблема для наших паркетно-передпенсійних ..
показати весь коментар
16.01.2025 13:37 Відповісти
+1
КАБ - це плюс-мінус 500 метрів. Це більше для понтів...
показати весь коментар
16.01.2025 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скорочення використання авіації та артилерії через використання дронів
Невже КАБів менше прилітати стало? Бо до чого тут авіація і дрони? Вони не ******** всі військові летовища русні кожної ночі.
показати весь коментар
16.01.2025 13:31 Відповісти
КАБ - це плюс-мінус 500 метрів. Це більше для понтів...
показати весь коментар
16.01.2025 13:38 Відповісти
Кабів останнім часом дісно у кілька разів менше прилітає. Там цілий комплекс причин.
показати весь коментар
16.01.2025 14:04 Відповісти
Це добре. Вони - одна з запорук успішності руснявого наступу.
показати весь коментар
16.01.2025 14:06 Відповісти
Але "малі піхотні групи" на покровському - це непід'йомна проблема для наших паркетно-передпенсійних ..
показати весь коментар
16.01.2025 13:37 Відповісти
А тяжело заглянуть в старые документы,немцы давно решили эту проблему вооружив каждый взвод четырмя пулеметами и легким минометом,учитывая наши современные реалии нужен еще один автоматический гранотомет и дрон наводчик и орки еще под Бахмутом до сих пор бы стояли.
показати весь коментар
16.01.2025 13:50 Відповісти
Ні, для паркетників це дуже складно. Легше розповідати про "малі піхотні групи" "в тумані". Це зараз нова фішка паркетників...
показати весь коментар
16.01.2025 14:01 Відповісти
Це стандарт. Але Сирський заявив, що йому доводиться щодня приймати "нестандартні рішення".
Мабуть стандартні не погодили на болотах...
показати весь коментар
16.01.2025 14:14 Відповісти
ліліпутін поставив ВСЕ на кон - або росія або Україна
звичайно росія вчергове розвалиться, як це було в 1917, 1991...
Таж Римська Імперія розвалювалася аж 5 століть
показати весь коментар
16.01.2025 13:42 Відповісти
То що, Віктор Трегубов, два-три тижні і фсьо?
показати весь коментар
16.01.2025 14:12 Відповісти
я правильно розумію, що дрони збивають літаки ?
показати весь коментар
16.01.2025 14:41 Відповісти
Відео -- Яніна Соколова. Як російські нелюдu вчать дітей vбuвaтu. Путінюгенд в дії. Яніна знає! --
https://www.youtube.com/watch?v=hwvbri3_hzY
показати весь коментар
16.01.2025 14:43 Відповісти
 
 