Окупанти вичерпали запаси сучасних танків, значно зменшилося використання авіації та артилерії, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни вичерпали свої запаси сучасних танків, водночас фіксується і скорочення використання авіації та артилерії через використання дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"У росіян вичерпалися сучасні танки і це не є секретом... У них залишився, скажімо так, третьосортний брак. І мені справді хлопці пишуть із місць подій, що ну так, нещодавно підбили Т-55 (випускався з 1958 до 1979 року)", - розповів він.

Також зазначається, що росіяни "дуже сильно вичерпали навіть той радянський резерв, який був спрямований на війну з усім НАТО - вони його фактично наразі просто вибрали до кінця".

Крім того, речник повідомив, що танки наразі не відіграють такої ролі у війні. "Обидві сторони танки використовують у меншій мірі. А те, що вони їх використовують як косу-криву артилерію, то свята правда", - додав Трегубов.

За його словами, використання артилерії, як і раніше, дуже велике, але також зменшилося через використання дронів. Зменшилося і використання окупантами у війні пілотованої авіації.

"Авіацію росіяни наразі використовують значно менше, у значно обмеженіших кількостях. І це логічно, тому що, як показала практика, немає кращої ППО, ніж ракета, що впала на ворожий аеродром", - зауважив Трегубов.

