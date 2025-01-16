ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році, - Шмигаль

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією.

"Обговорили його реалізацію з заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, Координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді", - зазначив він.

За словами Шмигаля, ідеться про План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році. Говорили також про діючі та нові програми підтримки. Зокрема, звернув увагу на такі пріоритетні проєкти:

забезпечення питною водою громад на Півдні України,

розмінування,

альтернативні джерела тепла й енергії,

відновлення житла й будівництво укриттів,

програми для розвитку бізнесу.

"Очікуємо, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів", - ідеться в повідомленні.

Також Шмигаль додав, що на проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів. У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.