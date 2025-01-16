УКР
ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році, - Шмигаль

Шмигаль, Том Флетчер, Філіппо Гранді

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Обговорили його реалізацію з заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, Координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді", - зазначив він.

За словами Шмигаля, ідеться про План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році. Говорили також про діючі та нові програми підтримки. Зокрема, звернув увагу на такі пріоритетні проєкти: 

  • забезпечення питною водою громад на Півдні України,
  • розмінування,
  • альтернативні джерела тепла й енергії,
  • відновлення житла й будівництво укриттів,
  • програми для розвитку бізнесу.

"Очікуємо, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів", - ідеться в повідомленні.

Також Шмигаль додав, що на проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів. У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.

ООН (3418) допомога і підтримка (1178) Шмигаль Денис (4775)
Украінці цю допомогу відчують? - чи тільки ті хто присосався до влади?
показати весь коментар
16.01.2025 13:51 Відповісти
1,3 лярди зелені спиндять. Залишається 1,3 ...
показати весь коментар
16.01.2025 13:52 Відповісти
справлють дєрьмаку і зєлі нові сапоги! ))
показати весь коментар
16.01.2025 13:59 Відповісти
Їм не можна давати живі гроші - усе спиз.ять, і розведуть руками.
показати весь коментар
16.01.2025 14:04 Відповісти
Ви вже за...ли, з своїми планами! Ви робіть ато вже 2 роки щось плануєте. План то заразна штука.
показати весь коментар
16.01.2025 14:12 Відповісти
Скільки плануєте вкрасти?
показати весь коментар
16.01.2025 14:20 Відповісти
 
 