Закликав здавати міста рашистам: депутат з Тростянця отримав 15 років тюрми за державну зраду та допомогу агресору, - СБУ

15 років ув’язнення депутату за підтримку окупантів та державну зраду

Суд засудив до 15 років позбавлення волі депутата Охтирської районної ради Сумської області, який закликав місцевих жителів не чинити спротиву російським загарбникам і сприяти їх наступу на Суми.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, депутат-зрадник від забороненої політпартії "Наш край" підтримав окупантів після захоплення Тростянця на Сумщині та допомагав їм координувати бойові операції, коригуючи карти і забезпечуючи продукти харчування для військових РФ.

Депутат також сприяв відновленню енергопостачання до будівель, де розміщувалися окупанти, і надавав іншу допомогу агресорам. Після звільнення Тростянця він спробував уникнути затримання, ховаючись на території громади. Проте співробітники СБУ знайшли його та затримали.

Суд визнав його винним за двома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ).

Окрім тюремного терміну, зловмисника позбавили майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підірвали колію під час руху військового ешелону: Затримано російських агентів на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ (13252) Сумська область (4142) державна зрада (1754) Тростянець (38) Охтирський район (21)
Таке приємне словосполучення - "депутат у тюрмі".
16.01.2025 14:26 Відповісти
А коли хабарників саджати будуть?
16.01.2025 14:29 Відповісти
Щось у лісі здохло...
Я розраховував знайти в тексті "заочно"
16.01.2025 14:39 Відповісти
Шкода що так мало дають за державну зраду.
16.01.2025 14:40 Відповісти
На Ахтырку все Полтавщина должна молиться если бы не их сопротивление орки на второй бы день подошли бы к Полтаве а так две БТГ только пытались прорваться и то одна по тупости заехала в область думая что это дорога на Киев.
16.01.2025 14:45 Відповісти
Громадяни Тростянця знали, що він РигоАнал, ворог України, причому він і не приховував цього, але більшостью вибрали його депутатом!
16.01.2025 14:46 Відповісти
А чому ж ще одну шкуру не арештували за зраду?

"Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".



"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак http://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишивсяв архіві.

Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
16.01.2025 15:05 Відповісти
ОТО ПОТУЖНО)). Служба охорони Бутиків Упирів)). Так потужно що навіть я повірив)). А в Києві пошурувати?? Чи команди ФАС не було??? Чи може мало прізвищ і їх справ ДО і Сьогодні. Слуги Бандитів України((.
16.01.2025 15:45 Відповісти
 
 