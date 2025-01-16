Закликав здавати міста рашистам: депутат з Тростянця отримав 15 років тюрми за державну зраду та допомогу агресору, - СБУ
Суд засудив до 15 років позбавлення волі депутата Охтирської районної ради Сумської області, який закликав місцевих жителів не чинити спротиву російським загарбникам і сприяти їх наступу на Суми.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, депутат-зрадник від забороненої політпартії "Наш край" підтримав окупантів після захоплення Тростянця на Сумщині та допомагав їм координувати бойові операції, коригуючи карти і забезпечуючи продукти харчування для військових РФ.
Депутат також сприяв відновленню енергопостачання до будівель, де розміщувалися окупанти, і надавав іншу допомогу агресорам. Після звільнення Тростянця він спробував уникнути затримання, ховаючись на території громади. Проте співробітники СБУ знайшли його та затримали.
Суд визнав його винним за двома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ).
Окрім тюремного терміну, зловмисника позбавили майна.
