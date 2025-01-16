УКР
Підірвали колію під час руху військового ешелону: Затримано російських агентів на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Нейтралізовано диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено", - йдеться в повідомленні.

Затримано агентів РФ на Рівненщині, які підірвали колію

У СБУ розповіли, що одночасно "по гарячих слідах" було затримано ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через телеграм-канали із пошуку "швидкого заробітку".

Дивіться: Підпалили авто ветерана і готували диверсії: затримано агентів РФ на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що агенти за інструкцією окупантів власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону.

"Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій", - додали в СБУ.

Затримано агентів РФ на Рівненщині, які підірвали колію

Під час обшуку у затриманих вилучено елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Також дивіться: Підпалювали релейні шафи "УЗ" на замовлення РФ: у трьох областях України затримано 5 диверсантів. ФОТОрепортаж

Ворожим агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримано агентів РФ на Рівненщині, які підірвали колію

Автор: 

СБУ (13252) диверсія (365) Рівненська область (1215)
Топ коментарі
+35
це диверсія під час війни. затиснути яйця в тиски, що розповіли все і до стінки.
якщо робити інакше - завідомо програти цю війну.
показати весь коментар
16.01.2025 11:50 Відповісти
+16
розстріл за диверсію це не справа жорстокості, це дуже дієвий спосіб запобігти іншим таким злочинам. це збереже набагато більше життів, ніж ота вся возня з довічним. страх подохнути це єдине що може зупинити покидьків.
показати весь коментар
16.01.2025 12:11 Відповісти
+13
Ну доки з цим бидлом будуть панькатись ,під час війни диверсії проти країни на замовлення ворога караются смертною карою.
показати весь коментар
16.01.2025 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
16.01.2025 11:50 Відповісти
цим баранам довічне загрожує, а на рахунок розстрілів, є потужний анекдот про лисицю яка втікає від браконьєрів хутра.
Біжить вона, а на дорозі мавпа голозада, каже
-чого біжиш? чого тікаєш?
-від шкуродерів біжу
тут мавпа теж починає бігти, ще бистріше ніж лисиця.
-мавпа, а ти чому тікаєш?
- так з голозадих і почнуть.

Сподіваюсь Трамп зупинить цей абсурд що відбувається в д-ві.
показати весь коментар
16.01.2025 12:03 Відповісти
А у вас що, " на державі" карло- пу вже не справляється ?
показати весь коментар
16.01.2025 12:09 Відповісти
Я нижче його анекдотом "порадував"...
показати весь коментар
16.01.2025 12:48 Відповісти
шо сказать то хотів? шо всі хто немає грошей щоб відкупитись мають йти в окоп з 18 років заради єрмака і йому подібним?
показати весь коментар
16.01.2025 13:26 Відповісти
Та нє, хтів сказати, що тшбі краще повернутися додому, на сайт страна, с..у, там і картопєлька дєшевша і берези кудрявєє
показати весь коментар
16.01.2025 14:42 Відповісти
"Та нє, хтів сказати, що тшбі краще повернутися додому, на сайт страна, с..у, там і картопєлька дєшевша і берези кудрявєє "
оце твої аргументи в дискусії? патякання що я з території неруссі московитської?)
давай ще щось, ти зможеш краще.
На особистості перейди, пообзивай.
чекаю =*
показати весь коментар
16.01.2025 14:47 Відповісти
у нас зеленській і єрмак несправляється, їм давай далі далі й далі продовжувать бойові дії аби мати змогу залишатись при владі, для чого питання реторичне.

те що ВСІ хто незгідний з владою єрмака для тебе "Алекс Алекс 76c60cd2" і "Яр Холодний" - "агенти кремля" це всім зрозуміло.
показати весь коментар
16.01.2025 13:42 Відповісти
Так ти не за Україну розпинайся, за власного карло- пу тут розкажи
показати весь коментар
16.01.2025 14:39 Відповісти
пруфнеш шось, чи й надалі будеш "тикать" і обзиватьсь?
показати весь коментар
16.01.2025 14:43 Відповісти
16.01.2025 12:11 Відповісти
має бути стан війни, а не воєнний стан.
потужні корупціонери які мають вплив на це рішення - ніколи на це не підуть, бо є потужний % що їх теж зможуть розстріляти.
показати весь коментар
16.01.2025 12:17 Відповісти
де має бути "стан війни" а не "воєнний стан"? на росії, гадаю?
і в чому різниця - між "стан війни" і "воєнний стан"?
дякую - чекаю.
показати весь коментар
16.01.2025 12:39 Відповісти
прошу
Воєнний стан - це особливий стан, порядок управління, що запроваджується на всій території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави чи в окремих її місцевостях у разі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 збройної агресії або загрози https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війни, нападу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-FOOTNOTE%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-1 [1]

Воєнний стан не слід плутати зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 станом війни. Національне законодавство визначає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 регламентацію «воєнного стану», тоді як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародне право регулює «стан війни». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0 Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Стан війни[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=32 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=32 ред. код]

Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Женевської конвенції 1949 року, положення останньої, повинні дотримуватися сторонами збройного конфлікту, незалежно від формального оголошення війни будь-якою зі сторін або обома сторонамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-67 [67]:

Крім ухвал, які мають набути чинності ще у мирний час, ця Конвенція буде застосовуватись у разі оголошеної війни або будь-якого іншого збройного конфлікту, що виникає між двома або декількома Високими Договірними Сторонами, навіть у тому разі, якщо одна з них не визнає стану війни. - Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Розділ I. Загальні засади. Стаття 2

Стан війни, здебільшого, тягне за собою такі правові наслідки: припинення дипломатичних та інших взаємин між супротивними державами, припинення міжнародних договорів тощо.

Війна може завершуватися беззастережною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F капітуляцією одного з супротивників, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 мирним договором, що почасти задовільняє сторони, котрі беруть участь у війні або повною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупацією території країни, щодо якої здійснено агресію. Після припинення війни на своїй території сторона захисту може вдатися до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) інтервенції на територію країни-агресора з усіма наслідками (аж до окупації країни-агресора), при цьому інтервент агресором не вважається.

У будь-якому разі війна закінчується миром, який зазвичай визначається як відсутність війни або стан знятих суперечностей.

Див. також розділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 «Правові наслідки» в статті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 «Оголошення війни», та статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 «Воєнний час».
показати весь коментар
16.01.2025 13:16 Відповісти
я йду готувати їсти, а ти роби шо хочь.
показати весь коментар
16.01.2025 13:29 Відповісти
"Шо хочь" - говорять на Дону... Але не в Україні!!!
Кацапе! "Лапті" ховай краще!!!
показати весь коментар
16.01.2025 14:09 Відповісти
Ростов на Дону це Кубань,в минулому частина України, тому й недивно що вони так говорять.
я не на диктанті що маю кожне слово писати правильно.
бачу в тебе багатий словариний запас, ти такій розумний, тоді може дай мені діповиси на таке питання:
Чомо ти так бажаєш загнати всіх які невиїхали\невтікли за кордон, які немають грошей щоб відкупитись від армії в окоп?
І чому ВСІ хто незгідний з тобою, або з єрмаком - агенти кремля\к...пи і т.д. ?
показати весь коментар
16.01.2025 14:21 Відповісти
Кацапе! Ростов -на-Дону і Кубань - це РІЗНІ РЕЧІ! Бо Дон заселявся втікачами з Московії. (ще у 16 столітті). У мене дружина - правнучка ростовських козаків...
А "Кубань" - це колишні землі ногайців. Їх заселили при Катерині ІІ. Заселяли запорожцями! Ти, виявляється, БАРАН не тільки і українській мові, а й у власній історії та географії!...
На решту не відповідатиму - бо у тебе через слово - помилки. Я починаю читать і давлюсь від сміху... Невже ви всі такі тупі, що не розумієте, як смішно виглядите, з вашим "украйонським язиком"?!!!
показати весь коментар
16.01.2025 14:52 Відповісти
Кацапе! Гугл-перекладач збився! "Лапті, з-під лавки, виглядають...
Розмова двох "внутріМКАДівських батраків", на "Лахті:
- Не знаешь, пачиму хахлы смеются, кагда мы им па-хахляцки пишем?
- Патамушта Гугл-переводчик на хахляцкий, саставляли не ани, а русскаязычные жиды, типа Салавьёва...
показати весь коментар
16.01.2025 12:46 Відповісти
"хворим" ТЦКшникам йди роскажи свій анекдот, єрмаку, мажорам, і іншим подібним потужним, своїм сусідам по ботофермі (ворогам д-ви), там агенти кремля, може вони зрозуміють
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
Кацапе! Я ТОБІ розказую... Від твоїх коментарів смердить "партянками"!!! Українську мову вчить теба краще...
Я тобі ще один анекдот розкажу... "Живий"...
У мого сусіда був товариш. Все життя пропрацював у Росії, на нафтопромислі. Коли Союз розвалився, він повернувся в Україну. І коли іван його спитав про те, як живуть кацапи, той подумав і сказав:
- Як голодранці! Сидять на "золоті" і нічого робить не хочуть... Згадаєш мої слова: прийде час - і вони до нас прийдуть шм атка хліба просить... От тільки тканини, з якої торби для тих шматків пошить можна, у них уже не буде..."
Так що вчи краще українську мову - може, саме ти прийдеш у нас просить шматка хліба... Китайці точно, подавать не будуть...
Дай бог мені дожить, коли "ваших" почнуть китайці відкрито з Сибіру виганять... Ото я порегочу!...
показати весь коментар
16.01.2025 13:53 Відповісти
Половина окопів ЗСУ говорить на російському, вони теж ка..пи???
показати весь коментар
16.01.2025 14:15 Відповісти
Дурню! Так вони говорять літературною російською мовою... А ви - "русскоматєрним"...
- Чого українці та білоруси краще за кацапів знають російську мову?
- Бо вони її вчили в школі, з підручником і ручкою в руках, а кацапи - в підворітті, з ци гаркою в зубах і пляшкою пива в руках...

""Кацап - не нація! Кацап - це світогляд і образ мислення...."
І те й інше полягає в тому, що:
- "Все вы - ********! Адин я - д"Артаньян!";
- Вам разрешается жить и работать на меня;
- Маё дерьмо пахнет фиалками:
- "Всё вздор, чего не знает Митрофанушка!"
показати весь коментар
16.01.2025 14:58 Відповісти
Ботоферма, навчись сама писати літературною мовою, неображаючи опонента в дискусіях.
Вказуючи на пилинку в очах когось, в себе колоду спочтку вийми.
Ну і раз пішла така "п"янка", давай докажи що ти не кацап, раз ти так вміло розкидуєшся цим словом на всіх хто з тобою незгідний.
показати весь коментар
16.01.2025 15:17 Відповісти
А чого це я повинен щось "доводить" "новорегу"?. Мене тут знають добре...
показати весь коментар
16.01.2025 17:14 Відповісти
"доводить"!
ага! все! ти агент кремля, любитель московії,агент кремля і т.д.
бач як легко зробить з тебе к..па.
показати весь коментар
16.01.2025 17:30 Відповісти
Дебіле! Тлумачний словник російської мови Ожегова містить всього 57 тисяч слів. Тлумачний словник української мови - 250 тисяч. Українська мова дуже багата синонімами... Ви, неуки, створюючи своє "вяликарусскае наречие" (як називав "русский язик" Володимир Даль), просто понавитягували з української мови лише ті слова, які могли вимовить своєю "русской челюстью"...
показати весь коментар
16.01.2025 17:38 Відповісти
У тому гугл-перекладачеві словниковий запас, як у п'ятирічної дитини. Так смішно, коли вони перекладають свої псячі оповіданнячка зі своєї псячої мови! Я навіть збираю колекцію їхніх "пекельних борошен"!
Найпопулярніша помилка, на якої паляться усі та відразу, то постійне "моя молода людина так гарно доглядав мене", бо різницю між молода людина та молодик, юнак, хлопець (припустимо) вони не бачать, а про різницю між "доглядати" та "залицятися" не знає гугл-перекладач!
Зате далі можна й не читати!
показати весь коментар
17.01.2025 13:40 Відповісти
16.01.2025 11:56 Відповісти
Повісити обох без розмов 🙁
показати весь коментар
16.01.2025 11:58 Відповісти
Та воно то так..
Турбує інше. Розумовий рівень населення України. Ризикувати майже 100 відсотковою вірогідністтю довічного ув'язененя, що б штримати 2- 3 тис доларів?
Всіх дебілів не перевішаєш, вони у великій кількості водяться у 73 відсотках..
показати весь коментар
16.01.2025 12:12 Відповісти
30, 32.... Заброньовані?
показати весь коментар
16.01.2025 11:59 Відповісти
якісь торчькі сольові мабуть
показати весь коментар
16.01.2025 12:04 Відповісти
Ну а хто ж.
показати весь коментар
16.01.2025 12:18 Відповісти
Тобто ловлять низову ланку - виконавців, яких чекісти відразу ж списують в утиль... як бухгалтерія списує малоцінку.
Часто звучить фраза "...забрали вибухівку із тайника". Це вже вища ланка диверсантів, які виведуть або на інший тайник, або на організаторів на місці, а головне, на трафік вибухівки всією територією України. І це під час війни.
показати весь коментар
16.01.2025 11:59 Відповісти
Вважаю, що всіх цих диверсантів, підпалювачів авто і тд треба демонстративно ******* на камеру! Принаймні, на 16-17-річних дебілів це хоч якесь враження може справити...
показати весь коментар
16.01.2025 12:13 Відповісти
Вже писав - в окопи хер кого догукаєшся - а шось підірвати чи спалити в Украіні - як грибів після дощу
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
бо нема адекватного покарання за диверсії. за це повинна бути смертна кара, і майже миттєва. треба спиратися на досвід минулих війн, а не покладатися на недолугих фріків у владі.
показати весь коментар
16.01.2025 12:18 Відповісти
воно-то так.. але із законною "смертною карою" портново-дермово-зеленські "фріки у владі" першими перестріляють саме тих, хто перший став на захист України й досі стримують кацапів-людожерів..
показати весь коментар
16.01.2025 12:44 Відповісти
За...тримані? Прочитав застрелені.
показати весь коментар
16.01.2025 12:22 Відповісти
Звідкіля вони беруться ?
показати весь коментар
16.01.2025 12:24 Відповісти
Народжуються в бідних родинах і з дитинства ненавидять всіх хто живе краще за них. Ця ненависть блокує розумовий розвиток. І от маємо "чєго ізволітє" з "дулею в кишені"... Навіть Чехов колись писав "Бєдность нє порок, а большоє свінство"...
показати весь коментар
16.01.2025 12:41 Відповісти
іх скрізь вистачає А активує їх тєлєграм.
показати весь коментар
16.01.2025 20:28 Відповісти
Німці під час війни за таке вішали і трупи потім дуже довго висіли на загальний огляд. Вважаю це дуже дієвим способом виховання любителів легкого заробітку та проросійської вати.
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
Це точно... Розказував товаришеві дід у Ніжині: При окупації під"їхали німці на велосипедах до якоїсь будівлі. Поставили велосипеди поряд і зайшли всередину. Якісь підлітки побачили, ухопили велосипеди і поїхали кататься. Німці їх моментом виловили, і тут же повісили... Злочинність у Ніжині майже щезла...
показати весь коментар
16.01.2025 12:54 Відповісти
Рівненщина, патріоти...
показати весь коментар
16.01.2025 13:29 Відповісти
Скільки можна повторювати, що
Тільки максимальний розголос,
Відкрити обличчя, публікація адреси
Тільки це зупинить цих тварюк заробляти на українцях

Народ повинен знати, що ворог живе поряд
показати весь коментар
16.01.2025 14:06 Відповісти
Народ має знати що "вороги поряд не живуть" - їх виявляють і знищують.
показати весь коментар
16.01.2025 15:19 Відповісти
вон зеленский так ходит с открытым лицом и розголосом и что зупыныло его?
показати весь коментар
16.01.2025 23:38 Відповісти
Віковий відбір цієї нечисті, зробив свою ганебну справу. Не замазувати їм морди лиця, а навпаки показувати і розказувати, що буде з такими. Суд - це не для таких. Це правда, що єрмаковско-ефесбешна банда, буде нищити украинців на місцях, якщо приняти убивчий закон. У владі, украинців ще не було. Є всіляка відібрана сволота при владі. Запитую зовсім недавно, ніби знічев"я, дрібну чиновницю (Чернігівська обл) : "Хіба можно було голосувати за справжнього клоуна, щоб намагатись уникнуть такої кривавої війні". - "А за кого ж голосувати було?" - Безпосереднім тоном, питає вона, - і погляд, такий, незаплямований совістю і інтелектом. У містечку - війна з тцк: рятують маминих синків, жалюгідних боягузів та ухилянтів. Жирнющі попи рпц, празнували разом з такими російські свята.
показати весь коментар
16.01.2025 14:16 Відповісти
 
 