Підірвали колію під час руху військового ешелону: Затримано російських агентів на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Нейтралізовано диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено", - йдеться в повідомленні.
У СБУ розповіли, що одночасно "по гарячих слідах" було затримано ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через телеграм-канали із пошуку "швидкого заробітку".
Повідомляється, що агенти за інструкцією окупантів власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону.
"Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій", - додали в СБУ.
Під час обшуку у затриманих вилучено елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.
Ворожим агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Турбує інше. Розумовий рівень населення України. Ризикувати майже 100 відсотковою вірогідністтю довічного ув'язененя, що б штримати 2- 3 тис доларів?
Всіх дебілів не перевішаєш, вони у великій кількості водяться у 73 відсотках..
Часто звучить фраза "...забрали вибухівку із тайника". Це вже вища ланка диверсантів, які виведуть або на інший тайник, або на організаторів на місці, а головне, на трафік вибухівки всією територією України. І це під час війни.
Тільки максимальний розголос,
Відкрити обличчя, публікація адреси
Тільки це зупинить цих тварюк заробляти на українцях
Народ повинен знати, що ворог живе поряд