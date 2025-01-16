УКР
Рашисти вдарили БПЛА "Молнія" по Харкову: троє постраждалих, пошкоджено автівки

Ворог завдав удару безпілотником по Харкову 16 січня

Російські загарбники вдень, 16 січня, завдали удару по Слобідському району Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок падіння БПЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

За його словами, удар прийшовся по проїжджій частині. Пошкоджено чотири авто. 

Попередньо удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія", додав Терехов. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила КАБами по Лісному на Харківщині (оновлено)

Голова ОВА Олег Синєгубов зауважив, що медики надають допомогу трьом постраждалим.

"Двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи внаслідок удару БПЛА у Слобідському районі Харкова", - повідомив згодом він.

Пошкоджені кілька цивільних автомобілів та дорожнє покриття.

обстріл (30375) Харків (5853) Харківська область (1477) Харківський район (522) війна в Україні (5754)
Коментувати
16.01.2025 15:39 Відповісти
хвора якась
16.01.2025 16:08 Відповісти
В Амстердамі десь ця хвойда із кобилячими зубами шаройопиться.
16.01.2025 17:00 Відповісти
 
 