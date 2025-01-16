На Покровському напрямку ситуація вкрай важка. Воїнам терміново потрібні дрони та генератори, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти у придбанні дронів та зарядних станцій для воїнів, що дають відсіч окупантам на Покровському напрямку.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку вкрай важка ситуація. До міста залишилося всього декілька кілометрів, тривають жахливі, кровопролитні бої. Дуже багато важко поранених та загиблих бійців", - наголосила волонтерка.

Так, захисникам потрібні зарядні станції - 84 тис. грн, генератори - 76 тис. грн, дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн та Мавік 3Т - 170 тис. грн. Загальна сума - 480 тис. грн.

Також читайте: Воїнам, які б’ються в запеклих боях, дуже потрібні дрони, грілки та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Від початку року Юсупова закупила:

два генератори - 67 800 грн;

велику зарядну станцію - 39 050 грн;

зарядну станцію - 27 800 грн;

рації - 28 100 грн та 28 300 грн;

камери з кріпленням на каску - 49 770 грн;

ліки -12 400 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте також: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок, зарядних станцій та дронів на фронт



























