УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини Волонтери для армії
3 156 28

На Покровському напрямку ситуація вкрай важка. Воїнам терміново потрібні дрони та генератори, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти у придбанні дронів та зарядних станцій для воїнів, що дають відсіч окупантам на Покровському напрямку.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку вкрай важка ситуація. До міста залишилося всього декілька кілометрів, тривають жахливі, кровопролитні бої. Дуже багато важко поранених та загиблих бійців", - наголосила волонтерка.

Так, захисникам потрібні зарядні станції - 84 тис. грн, генератори - 76 тис. грн, дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн та Мавік 3Т - 170 тис. грн. Загальна сума - 480 тис. грн.

Також читайте: Воїнам, які б’ються в запеклих боях, дуже потрібні дрони, грілки та тепловізор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Від початку року Юсупова закупила:

два генератори - 67 800 грн;
велику зарядну станцію - 39 050 грн;
зарядну станцію - 27 800 грн;
рації - 28 100 грн та 28 300 грн;
камери з кріпленням на каску - 49 770 грн;
ліки -12 400 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте також: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок, зарядних станцій та дронів на фронт

Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ
Волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі на ЗСУ

Автор: 

допомога (8665) збір (350) волонтери (1351) Юсупова Наталія (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А тим часом.....Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала на день бухгалтера в Лондон за бюджетні 477 тис. грн.
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти
+8
Це гамбець - шо ж це ні разу туди ніхто не підвіз - ні держава ні багатии дядько Ахметов - відколи віина Юсупова просить дрони
показати весь коментар
16.01.2025 16:28 Відповісти
+8
Пенсії по 400 000 грн на місяць ввели при другому Кучмі. При Ющенко їх хотіли скоротити, але нічого не вийшло, Пінзеника вигнали з Кабміну. Більш вдалим виявився Яценюк. Він опустив потолок пенсій до 60 000. Йому цього теж не пробачили, але збільшити пенсії при попередниках не вийшло. Пенсії по 400 000 на місяць повернулися з приходом до влади квартального оленя.
показати весь коментар
16.01.2025 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та автомобіль дешевший за "ефпівішку"
показати весь коментар
16.01.2025 16:23 Відповісти
Де ви такі автомобілі бачили? Невже на смітнику?
показати весь коментар
16.01.2025 16:52 Відповісти
Жигуль - 20-30 000 грн.
показати весь коментар
16.01.2025 17:00 Відповісти
Це гамбець - шо ж це ні разу туди ніхто не підвіз - ні держава ні багатии дядько Ахметов - відколи віина Юсупова просить дрони
показати весь коментар
16.01.2025 16:28 Відповісти
Потрібно встановити максимум зарплат та пенсій, а все те що більше, потратити на армію. Но наши судді це оскаржать, бо їм треба родини за кордоном тримать, а ще хатини та інше
показати весь коментар
16.01.2025 16:30 Відповісти
Пенсії по 400 000 грн на місяць ввели при другому Кучмі. При Ющенко їх хотіли скоротити, але нічого не вийшло, Пінзеника вигнали з Кабміну. Більш вдалим виявився Яценюк. Він опустив потолок пенсій до 60 000. Йому цього теж не пробачили, але збільшити пенсії при попередниках не вийшло. Пенсії по 400 000 на місяць повернулися з приходом до влади квартального оленя.
показати весь коментар
16.01.2025 16:55 Відповісти
Помилились з розміром? Буває. Сукню можна обміняти, якщо ви її не носили.
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
А тим часом.....Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала на день бухгалтера в Лондон за бюджетні 477 тис. грн.
показати весь коментар
16.01.2025 16:51 Відповісти
Це дуже необхідно для держави під час війни.
показати весь коментар
16.01.2025 16:58 Відповісти
Мля. Ну кроме волонтерства нам очень необходимо что б взломали марахвон и транслировали эти ежедневные зашквары, как говорится, лохторату прямо в рыло..
Иначе это "тактика тысячи порезов" , и варка лягушки медленным темпом 👺👺👺
показати весь коментар
16.01.2025 22:36 Відповісти
+
показати весь коментар
16.01.2025 18:05 Відповісти
Так зепідорасти кажуть що для фронту все є?
показати весь коментар
16.01.2025 18:10 Відповісти
в них свій фронт - і на ньому все для них є...
показати весь коментар
16.01.2025 20:13 Відповісти
І збір військовий 5 процентів.
показати весь коментар
16.01.2025 18:11 Відповісти
скумбрії що в Швейцарію не треба чи що?
показати весь коментар
16.01.2025 22:16 Відповісти
+
показати весь коментар
16.01.2025 18:47 Відповісти
3,14...ри та довбні шо взяли кріваву 1000 - донатьте су..ки по 1000.
показати весь коментар
16.01.2025 20:09 Відповісти
+
показати весь коментар
16.01.2025 20:10 Відповісти
+
показати весь коментар
16.01.2025 20:17 Відповісти
Ось читаєш такі новини, і думка одна. Їх що там, Зе-державники взагалі покинули? Де ті мільйони дронів з постійних розпіарених репортажів, де амуніція? Тільки одне в новинах - МО купило 80 тис бракованих бронежилетів, неякісну одежу, браковані міни, протитанкові міни часів Другої світової, і т. д...
показати весь коментар
16.01.2025 20:21 Відповісти
Як там, отой, охлявший від трудів праведних, умеров, з оточенням десятків помагаїв-заробітчан, на посадах у Міністерстві оборони?
Сором'язлива лунає очима, як і резніков з бакановим?!?
Чекаємо, на чергове шоу-серіал "засідання Ставки", від ухилянта простроченого!
показати весь коментар
16.01.2025 20:28 Відповісти
Колядуют инвестняни )))))
показати весь коментар
16.01.2025 22:37 Відповісти
+
показати весь коментар
16.01.2025 20:58 Відповісти
+
показати весь коментар
17.01.2025 08:09 Відповісти
 
 