На Покровському напрямку ситуація вкрай важка. Воїнам терміново потрібні дрони та генератори, - волонтерка Юсупова
Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти у придбанні дронів та зарядних станцій для воїнів, що дають відсіч окупантам на Покровському напрямку.
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На Покровському напрямку вкрай важка ситуація. До міста залишилося всього декілька кілометрів, тривають жахливі, кровопролитні бої. Дуже багато важко поранених та загиблих бійців", - наголосила волонтерка.
Так, захисникам потрібні зарядні станції - 84 тис. грн, генератори - 76 тис. грн, дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн та Мавік 3Т - 170 тис. грн. Загальна сума - 480 тис. грн.
Від початку року Юсупова закупила:
два генератори - 67 800 грн;
велику зарядну станцію - 39 050 грн;
зарядну станцію - 27 800 грн;
рації - 28 100 грн та 28 300 грн;
камери з кріпленням на каску - 49 770 грн;
ліки -12 400 грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
