ООН планує гуманітарну допомогу для українців на $3,32 мільярда у 2025 році
ООН та її партнери представили два гуманітарні плани на 2025 рік із запитом на $3,32 мільярда для допомоги українцям, які постраждали через війну.
Про це повідомили заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Том Флетчер та верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Перший план спрямований на гуманітарне реагування в Україні та передбачає $2,62 мільярда для підтримки 6 мільйонів осіб. Ця ініціатива охоплює забезпечення харчуванням, медичною та грошовою допомогою, житлом, освітніми послугами в надзвичайних ситуаціях і захистом найбільш уразливих верств населення, таких як діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю.
"Народ України показав неймовірну сміливість протягом цих років. Ми маємо відповісти, показавши справжнє міжнародне залучення. Коли я кажу про підтримку, йдеться про те, щоб бути скільки потрібно, щоб задовольнити потреби", - зазначив Флетчер.
Другий план зосереджений на потребах українських біженців у 11 країнах регіону, де перебувають понад 2 мільйони уразливих осіб. На ці заходи у 2025 році необхідно $690,3 мільйона, а загалом у 2025-2026 роках - $1,2 мільярда. Підтримка передбачає надання житла, роботи, медичних послуг і правової допомоги. Особливий акцент зроблено на дітей із груп ризику та постраждалих від насильства.
"Памʼятайте, що майже 7 мільйонів українських біженців перебувають за межами країни. Наш план не покриває всі країни, що прийняли біженців, тому що більшість урядів можуть покрити підтримку українських біженців. Це такі країни, як Польща, яка прийняла найбільше, Молдова, яка потребує додаткової міжнародну підтримку", - наголосив Гранді.
Як зазначається, щорічно ООН звертається до донорів із запитом на фінансування гуманітарних планів для України, залучаючи підтримку держав, організацій та приватних осіб.
