Росія втратила чверть ліквідних активів через війну в Україні, - Bloomberg

У 2024 році Росія витратила майже 25% ліквідних резервів свого Фонду національного добробуту на підтримку економіки у воєнних умовах та фінансування вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними Міністерства фінансів РФ, загальна сума активів ФНБ залишилася на рівні 12 трлн рублів ($117 млрд), однак ліквідні активи скоротилися на 24% - до 3,8 трлн рублів ($39 млрд).

У порівнянні з початком 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, ліквідні запаси фонду зменшилися на 57%.

Основними причинами такого скорочення стали:

Зростання військових витрат;

Покриття дефіциту бюджету, що вимагало 1,3 трлн рублів ($12,7 млрд) з фонду;

Витрати на масштабні інфраструктурні проєкти;

Накладені санкції, які завдали збитків економіці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа розглядає посилення санкцій проти Росії для примусу її до миру, - Bloomberg

Як зазначає Bloomberg, попри перевищення доходів від експорту нафти та газу над прогнозами, Кремлю довелося витрачати значні резерви для стабілізації економіки.

Водночас, згідно з підрахунками, вартість облігацій, випущених для фінансування інфраструктурних проєктів, зросла на 50% за минулий рік, а з початку повномасштабного вторгнення - у чотири рази.

У звіті Центробанку Росії за жовтень 2024 року йдеться про ризики повного виснаження ФНБ до 2025 року. На такий сценарій можуть вплинути зовнішні чинники, зокрема падіння цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що обсяг ФНБ Росії, створеного під керівництвом Володимира Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трильйона рублів або $116,84 млрд в еквіваленті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа розглядає посилення санкцій проти Росії для примусу її до миру, - Bloomberg