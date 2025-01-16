УКР
Новини
Команда Трампа розглядає посилення санкцій проти Росії для примусу її до миру, - Bloomberg

У Трампа готують жорсткі санкції проти Росії для закінчення війни в Україні

Радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, що має сприяти дипломатичному врегулюванню війни Росії проти України в найближчі місяці.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Агентство нагадує, що адміністрація Джо Байдена 10 січня запровадила найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою.

Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до цих заходів, з огляду на його прихильність швидкому припиненню війни Росії проти України.

Два підходи до санкцій проти РФ

За інформацією джерел Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи до санкцій проти Росії. В їхньому обговоренні беруть участь деякі члени майбутньої адміністрації, колишні посадовці адміністрації Трампа і консервативні аналітичні центри.

Перший підхід ґрунтується на сценарії, за якого розв'язання війни в Україні "вже близько", і передбачає певні заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Росії, що могло б допомогти укласти "мирну угоду", пише видання.

Водночас другий варіант, за даними джерел видання, ґрунтуватиметься на запровадженні нових санкцій, посилюючи тиск на Росію для збільшення важелів впливу.

Співрозмовники агентства кажуть, що плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і зрештою залежатимуть від рішень самого обраного президента США.

+4
"Агентство нагадує, що адміністрація Джо Байдена 10 січня запровадила найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою. "

Це не зовсім так. Санкції введено тільки проти двох компаній продавців нафти, але всього їх чотири! При цьому ці дві компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" не найбільші!
Інші найбільші нафтокомпанії Росії - "Роснефть" і ЛУКОЙЛ - перебувають тільки під секторальними обмеженнями. "Роснефть" і ЛУКОЙЛ разом контролюють близько 60% всього видобутку нафти і газового конденсату в Росії і можуть працювати як раніше, а санкції торкнулися третьої і четвертої за величиною нафтових компаній. Тепер напевно з'являться схеми, за яких "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", які потрапили під санкції, будуть експортувати нафту і нафтопродукти через "Роснефть" і ЛУКОЙЛ.
16.01.2025 17:18 Відповісти
+3
Як байден ??? Навіть не чебурашку родив а мишу
16.01.2025 17:09 Відповісти
+3
Путіну начхати на санкції. От 100 томагавків би на нього справили враження.
16.01.2025 17:13 Відповісти
Аби тільки гора не народила чебурашку.
16.01.2025 17:06 Відповісти
Як байден ??? Навіть не чебурашку родив а мишу
16.01.2025 17:09 Відповісти
За дурість онучами доплачують?
16.01.2025 17:33 Відповісти
🤣🤣бачу маєш гіркий досвід😂😂😂тебе ними по морді били 🤣🤣🤣
16.01.2025 17:36 Відповісти
Який фальшивий спалаханий регіт з-під кокошника. ))
16.01.2025 17:42 Відповісти
Під хвостом у ху-йла вона "розглядає". Трампуша кацапам хіба що міньєт не пообіцяв, любі хотєлки...
16.01.2025 17:08 Відповісти
По мінє....х ти майстер...готуйся робити трампу ...
16.01.2025 17:10 Відповісти
вперше чую щось розумне
від трампона
16.01.2025 17:11 Відповісти
Путіну начхати на санкції. От 100 томагавків би на нього справили враження.
16.01.2025 17:13 Відповісти
Так думають лише ті хто не розуміе ситуацію в економіці.
показати весь коментар
один удар в вухо ,замінить посилені санкції
16.01.2025 17:15 Відповісти
Казки для лохів.
16.01.2025 17:15 Відповісти
Bloomberg пише, що команда новообраного президента США розглядає два основні підходи.

Перший підхід. Більш широке застосування вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, що карає європейських вантажовідправників, а також азіатських покупців, включаючи великі організації в Китаї та Індії.

Інший можливий підхід: Наполягання до більш напористих втручань на танкери, що переміщують російську нафту через життєво важливі данські та турецькі точки.
16.01.2025 17:17 Відповісти
"Агентство нагадує, що адміністрація Джо Байдена 10 січня запровадила найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою. "

Це не зовсім так. Санкції введено тільки проти двох компаній продавців нафти, але всього їх чотири! При цьому ці дві компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" не найбільші!
Інші найбільші нафтокомпанії Росії - "Роснефть" і ЛУКОЙЛ - перебувають тільки під секторальними обмеженнями. "Роснефть" і ЛУКОЙЛ разом контролюють близько 60% всього видобутку нафти і газового конденсату в Росії і можуть працювати як раніше, а санкції торкнулися третьої і четвертої за величиною нафтових компаній. Тепер напевно з'являться схеми, за яких "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", які потрапили під санкції, будуть експортувати нафту і нафтопродукти через "Роснефть" і ЛУКОЙЛ.
16.01.2025 17:18 Відповісти
Оскільки пекельні санкції так з 2014 року й змушують росію до чогось там, то певно ці ще 10 років змушуватимуть. А там ще 10, тільки тоді вже мабуть українців не вистачить гратися.
показати весь коментар
Цей старий мудак, замість того, щоб поставити ***** ультиматум виведення всіх орків з окупованих територій, а вже потім зустріч та розмова, він заздалегідь погоджується з усіма хатєлками ***** та його ще навіть не сказаними умовами.
Шо ж це за дебіла обрали американці нам на горе!?
16.01.2025 17:31 Відповісти
Наразі зустрічі й розмові прагнуть американці, а не путєн. На сьогдні умови для початку перемовин диктує саме путєн. Нажаль.
16.01.2025 17:44 Відповісти
Якщо Байден припинив будь-які розмови після початку повномасштабного і ***** стало ізгоєм, то трамп хоче все виправити та повернути кремлівського щура до цивілізованого світу та виконувати його забаганки.
показати весь коментар
Трумп вже переплюнув прутіна: той обіцяв "Київ за три дні", а Донні - "закінчити війну за 24 години". Обидва у сраці
16.01.2025 17:45 Відповісти
Просто "обіссяний"-барига,й по іншому він не може,навіть не уявляє як це.
16.01.2025 17:57 Відповісти
Миру не чекайте. Не від кого. У розумінні "мир во всем мире". Будуть обстріли, ракети і всяка хєрня. Допоки стоїть мацква на чолі федерації.
16.01.2025 19:01 Відповісти
 
 