Команда Трампа розглядає посилення санкцій проти Росії для примусу її до миру, - Bloomberg
Радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, що має сприяти дипломатичному врегулюванню війни Росії проти України в найближчі місяці.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Агентство нагадує, що адміністрація Джо Байдена 10 січня запровадила найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою.
Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до цих заходів, з огляду на його прихильність швидкому припиненню війни Росії проти України.
Два підходи до санкцій проти РФ
За інформацією джерел Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи до санкцій проти Росії. В їхньому обговоренні беруть участь деякі члени майбутньої адміністрації, колишні посадовці адміністрації Трампа і консервативні аналітичні центри.
Перший підхід ґрунтується на сценарії, за якого розв'язання війни в Україні "вже близько", і передбачає певні заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Росії, що могло б допомогти укласти "мирну угоду", пише видання.
Водночас другий варіант, за даними джерел видання, ґрунтуватиметься на запровадженні нових санкцій, посилюючи тиск на Росію для збільшення важелів впливу.
Співрозмовники агентства кажуть, що плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і зрештою залежатимуть від рішень самого обраного президента США.
Перший підхід. Більш широке застосування вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, що карає європейських вантажовідправників, а також азіатських покупців, включаючи великі організації в Китаї та Індії.
Інший можливий підхід: Наполягання до більш напористих втручань на танкери, що переміщують російську нафту через життєво важливі данські та турецькі точки.
Це не зовсім так. Санкції введено тільки проти двох компаній продавців нафти, але всього їх чотири! При цьому ці дві компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" не найбільші!
Інші найбільші нафтокомпанії Росії - "Роснефть" і ЛУКОЙЛ - перебувають тільки під секторальними обмеженнями. "Роснефть" і ЛУКОЙЛ разом контролюють близько 60% всього видобутку нафти і газового конденсату в Росії і можуть працювати як раніше, а санкції торкнулися третьої і четвертої за величиною нафтових компаній. Тепер напевно з'являться схеми, за яких "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", які потрапили під санкції, будуть експортувати нафту і нафтопродукти через "Роснефть" і ЛУКОЙЛ.
Шо ж це за дебіла обрали американці нам на горе!?