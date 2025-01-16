Команда Трампа розглядає посилення санкцій проти Росії для примусу її до миру, - Bloomberg

Радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, що має сприяти дипломатичному врегулюванню війни Росії проти України в найближчі місяці.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Агентство нагадує, що адміністрація Джо Байдена 10 січня запровадила найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою.

Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до цих заходів, з огляду на його прихильність швидкому припиненню війни Росії проти України.

Два підходи до санкцій проти РФ

За інформацією джерел Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи до санкцій проти Росії. В їхньому обговоренні беруть участь деякі члени майбутньої адміністрації, колишні посадовці адміністрації Трампа і консервативні аналітичні центри.

Перший підхід ґрунтується на сценарії, за якого розв'язання війни в Україні "вже близько", і передбачає певні заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Росії, що могло б допомогти укласти "мирну угоду", пише видання.

Водночас другий варіант, за даними джерел видання, ґрунтуватиметься на запровадженні нових санкцій, посилюючи тиск на Росію для збільшення важелів впливу.

Співрозмовники агентства кажуть, що плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і зрештою залежатимуть від рішень самого обраного президента США.

