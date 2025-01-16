УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 760 10

Угорщина відмовляється підтримувати санкції ЄС проти РФ на пів року без схвалення Трампа

Угорщина відмовилася продовжувати санкції ЄС проти Росії без згоди Трампа

Угорщина поки що не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, яке має відбутися наприкінці січня. Будапешт вважає, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо цього лише після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій ще на шість місяців, ми запитаємо у нової адміністрації США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - сказав Бока. 

За його словами, санкції, які планується продовжити, стосуються різних секторів економіки та заморожування активів російського центрального банку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто натякнув, що Угорщина блокуватиме Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту російських енергоресурсів

Нагадаємо, ЄС поновлює чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність серед 27 країн-членів.

16 грудня 2024 року Євросоюз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії за її агресивну війну проти України.

16-й пакет санкцій ЄС проти РФ має вдарити по імпорту алюмінію, агропродукції, тіньовому флоту та банках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти компаній із Китаю та банку Киргизстану, які співпрацюють з Росією

Автор: 

Угорщина (2411) санкції (12573) Євросоюз (14007) Трамп Дональд (6913)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ЄС! Вас мадяри ще не заї@али?
може вже на часі стосовно них санкції ЄС є актуальні?
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
+7
Трамп за три доляри купив Угорщину?
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
+4
Якщо від США буде схвалення то думка мадярів буде вартувати як дірка від бублика.
показати весь коментар
16.01.2025 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп за три доляри купив Угорщину?
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
ЄС! Вас мадяри ще не заї@али?
може вже на часі стосовно них санкції ЄС є актуальні?
показати весь коментар
16.01.2025 15:22 Відповісти
Шлюжки на содержании. А россияне готовы терпеть такие расходы и жить в нищете. Ради державы. Идеальные холопы.
показати весь коментар
16.01.2025 15:26 Відповісти
Якщо від США буде схвалення то думка мадярів буде вартувати як дірка від бублика.
показати весь коментар
16.01.2025 15:44 Відповісти
Раніше нашого хазяїна зменили
показати весь коментар
16.01.2025 15:46 Відповісти
Шустрый мальчик. Подмахивает направо и налево.
показати весь коментар
16.01.2025 16:18 Відповісти
пора Угорщину виключить геть. Свинота!
показати весь коментар
16.01.2025 16:53 Відповісти
Ага, президент Угорщини - Трамп...
показати весь коментар
16.01.2025 17:19 Відповісти
Угорщині і Словаччині в Брюсселі вже повністю "перекрили кисень" - позбавили права вето на прийняття важливих рішень. Тепер в ЄС все буде вирішувати професійна більшість. Саме прикольне в цій новині є те що позбавлені права вето Орбан, Сіярто, Фіцо та інші холуї ***** стають непотрібними самому ***** і опиняться не тільки на смітнику, а й під слідством у своїх країнах.
показати весь коментар
16.01.2025 17:33 Відповісти
 
 