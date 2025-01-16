Угорщина відмовляється підтримувати санкції ЄС проти РФ на пів року без схвалення Трампа

Угорщина поки що не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, яке має відбутися наприкінці січня. Будапешт вважає, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо цього лише після консультацій із новою адміністрацією Дональда Трампа.

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я думаю, цілком природно, що, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій ще на шість місяців, ми запитаємо у нової адміністрації США, як вони бачать майбутнє режиму санкцій", - сказав Бока.

За його словами, санкції, які планується продовжити, стосуються різних секторів економіки та заморожування активів російського центрального банку.

Нагадаємо, ЄС поновлює чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність серед 27 країн-членів.

16 грудня 2024 року Євросоюз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії за її агресивну війну проти України.

16-й пакет санкцій ЄС проти РФ має вдарити по імпорту алюмінію, агропродукції, тіньовому флоту та банках.

