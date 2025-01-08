Сійярто натякнув, що Угорщина блокуватиме Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту російських енергоресурсів
Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на зареєстрований у Верховній Раді України законопроєкт, який забороняє транзит російських нафти та газу під час воєнного стану.
Відповідний допис Сійярто опублікував у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Угорський міністр заявив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України щодо газового транзиту. Також він згадав, що у Верховній Раді з'явилась пропозиція законодавчо заборонити транзит російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.
"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки",- написав глава МЗС Угорщини.
Сійярто натякнув, що Угорщина блокуватиме Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту російських енергоресурсів.
"Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за"", - заявив дипломат.
Він зазначив, що кожна держава "має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для функціонування", і ніхто не має права "нав'язувати" іншій країні дорожчі енергоресурси.
"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією в ЄС",- заявив угорський міністр.
Зупинка транзиту газу РФ
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.
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Хе-хе, ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
Бо транзит газу своєю територією, яка зазнала агресії зі сторони постачальника, схожий на прокачку донором отруєної коричневою чумою крові своєму угорському акцептору через організм України.
А ви рашисти будите в повній дупі!
Там опозиція вже зараз добряче випереджає партію яку представляють Орбан і цей окунь .
Не будет NATO в Украине... Европа в 3-й раз спать будет... Ну может Черчиль проснётся...
Ну и интересно будет - Тайвань, Япония Сибирьнаш, Грузияих, Гренланд(а шо?), Панама-мама, Суэц подтянется... Канада!!!! Арктику повоюют...
Чехия, Франция, Польша - теперь наш черёд...
Бурято-ямальская орда не остановится сама... Жрущих дохлых тюленеоленей ядерка не остановит... Только "Посполитое Рушение" цивилизации... Крестный Поход... Азиаты, персы, чучхисты... Их опять колыхнуло на Великое Переселение...