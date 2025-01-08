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Новини
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Сійярто натякнув, що Угорщина блокуватиме Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту російських енергоресурсів

Сійярто відреагував на законопроєкт у ВР щодо заборони транзиту нафти РФ

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на зареєстрований у Верховній Раді України законопроєкт, який забороняє транзит російських нафти та газу під час воєнного стану.

Відповідний допис Сійярто опублікував у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Угорський міністр заявив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України щодо газового транзиту. Також він згадав, що у Верховній Раді з'явилась пропозиція законодавчо заборонити транзит російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки",- написав глава МЗС Угорщини.

Сійярто натякнув, що Угорщина блокуватиме Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту російських енергоресурсів.

"Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за"", - заявив дипломат.

Читайте також: У ВР зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти

Він зазначив, що кожна держава "має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для функціонування", і ніхто не має права "нав'язувати" іншій країні дорожчі енергоресурси.

"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією в ЄС",- заявив угорський міністр.

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Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Читайте також: Європа у скрутному становищі через припинення транзиту газу РФ через Україну, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2295) газ (10452) нафта (5534) транзит (787) членство в ЄС (1266) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+33
А зараз ви тіпа помагаєте з усіх сил..
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08.01.2025 19:33
+24
Україні пора уважніше придивитися до Закарпаття в плані дотримання законів України!
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08.01.2025 19:34
+21
та угряки й так все блокують. пішов нах сосярто.
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08.01.2025 19:34
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А зараз ви тіпа помагаєте з усіх сил..
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08.01.2025 19:33 Відповісти
Ну і блокуйте.
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08.01.2025 19:33 Відповісти
Налякав їжака голою…
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08.01.2025 19:34 Відповісти
та угряки й так все блокують. пішов нах сосярто.
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08.01.2025 19:34 Відповісти
Україні пора уважніше придивитися до Закарпаття в плані дотримання законів України!
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08.01.2025 19:34 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала. Їхня Батьківщина - Ханти-Мансійський автономний округ. Югра.
Хе-хе, ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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08.01.2025 20:42 Відповісти
Дебіли ви завжди щось блокуєте. Йдіть нах і не вертайтеся.
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08.01.2025 19:35 Відповісти
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08.01.2025 19:35 Відповісти
Нє , так дружок зі США розвалить ЄС ще раніше! Ну звичайно, якщо його команда не спалить діда ще раніше.
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08.01.2025 19:41 Відповісти
поки війна євро не буде-так шо похер
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08.01.2025 19:35 Відповісти
В своїй аналітичній статті журнал Блумберг акцентував свою увагу на втратах Україною 0.5% ВВП від транзиту російського газу. Дивні роздуми про втрати Україною від транзиту росгазу 0.5 % ВВП. Скільки втратила Україна через блокування її вступу в НАТО в 2007р. та скільки втратила Україна внаслідок окупації територій та насильницьких смертей українців через споглядання Заходом геноциду українців путінським фашистським терористичним режимом, високопрофесійні аналітичні "фахівці" Блумберга посоромились згадувати.

Бо транзит газу своєю територією, яка зазнала агресії зі сторони постачальника, схожий на прокачку донором отруєної коричневою чумою крові своєму угорському акцептору через організм України.
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08.01.2025 19:36 Відповісти
лінійна блумбергарифметика.
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08.01.2025 19:40 Відповісти
Ну, то таке... Блюмберґ...
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08.01.2025 20:45 Відповісти
А чого у нього ніс рівний
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08.01.2025 19:36 Відповісти
Ніколи такого не було і от тепер знову !
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08.01.2025 19:37 Відповісти
Хай помріють. Коли той вступ ще буде. І чи буде. І чи буде Україна і чи буде Угорщина. Можливо нам доведеться взяти території ******** Мадярщини у якості компенсації за всю падлючість що вони нам робили на протязі всіх років незалежності. А їх за Урал. ,,В родниє і пєня.,,
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08.01.2025 19:38 Відповісти
Очко собі заблокуй.
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08.01.2025 19:38 Відповісти
Не хвилюйся, Сіярта! Україну ніхто в ЄС та НАТО приймати не збирається і не збирався!
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08.01.2025 19:39 Відповісти
А ти, рашиский, здивуєшься, коли незадовго Україна буде і в НАТО і ЕС!
А ви рашисти будите в повній дупі!
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08.01.2025 20:00 Відповісти
Треба до того Сійярти відкрити транзитний шлях кацапськіх ракетних ресурсів.
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08.01.2025 19:40 Відповісти
Сціярто ще нехай спробує виграти наступні вибори , щоб залишитись при владі .
Там опозиція вже зараз добряче випереджає партію яку представляють Орбан і цей окунь .
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08.01.2025 19:41 Відповісти
Тобто зараз мадьяри блокують, а будуть прям блокувати-блокувати? А у чому різниця?
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08.01.2025 19:42 Відповісти
Та відправте вже одну бригаду на той Будапешт - світ побаче, як падає держава за три дні !!!
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08.01.2025 19:45 Відповісти
Тут питання в іншому - поки війна не закінчиться - Захід "тягнутиме кота за яйця" з вступом України шо в НАТО, що в ЄС - це і коню зрозуміло... і ще питання в іншому - а Орбан з Сійярто думають, що їх Господь Бог "замаринує" і вони при владі будуть вічно?
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08.01.2025 19:45 Відповісти
Пане Яр, от для чого Ви цькуєте ханти-мансійців!
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08.01.2025 20:48 Відповісти
Заради спортивного інтересу...
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08.01.2025 21:12 Відповісти
Сійярто пішов на куй. За твої гроші вбивають українців! Ще пздть щось курва.
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08.01.2025 19:50 Відповісти
А не захочеш ще кави з коньяком, метиловим?
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08.01.2025 19:55 Відповісти
Найбільше ми самі собі будемо блокувати рух до ЄС. Ми в цьому профі із стажем 30+ років.
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08.01.2025 20:00 Відповісти
Сіярто збирається жити вічно?
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08.01.2025 20:07 Відповісти
вони потім таке ж г*но виберуть
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08.01.2025 23:35 Відповісти
У двадцятому столітті Угорщина в кожній великій війні виступала на стороні зла. В цьому столітті ці ******** продовжують звичну традицію. Може тут щось не те з усією нацією?
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08.01.2025 20:08 Відповісти
Поки натякав,ЄС вже "натягнула" Угорщину на 1 млрд євро. "Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі".
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08.01.2025 20:18 Відповісти
Треба ще зупинити транспортуваня рос. нафти яка йде трубопроводом до Угорщини ,цей злочиний режим орбана і є агенти світового терориста путіна в ЄС і НАТО.
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08.01.2025 20:26 Відповісти
Угорщіна буде блокувати все. Не залежно від дій України. Хочь в дупу їх цілуй. Тому краще їх в дупу гатити. Якщо результат той самий, то хочь якесь задоволення отримаємо.
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08.01.2025 20:29 Відповісти
Як би їх самих ще з ЄС не викинули
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08.01.2025 20:38 Відповісти
Від цього сіярто вже аж на ригачку тягне....
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08.01.2025 21:08 Відповісти
сіярто , пішов би ти ...
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08.01.2025 21:09 Відповісти
Риго-ОПа щиро дякує, і обіцяє не блокувати поставку кацапської нафти.
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08.01.2025 21:23 Відповісти
Оце здивування від підозра угорського
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08.01.2025 22:22 Відповісти
Какой игривый гей!!!
Не будет NATO в Украине... Европа в 3-й раз спать будет... Ну может Черчиль проснётся...
Ну и интересно будет - Тайвань, Япония Сибирьнаш, Грузияих, Гренланд(а шо?), Панама-мама, Суэц подтянется... Канада!!!! Арктику повоюют...
Чехия, Франция, Польша - теперь наш черёд...
Бурято-ямальская орда не остановится сама... Жрущих дохлых тюленеоленей ядерка не остановит... Только "Посполитое Рушение" цивилизации... Крестный Поход... Азиаты, персы, чучхисты... Их опять колыхнуло на Великое Переселение...
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08.01.2025 22:49 Відповісти
А це Сіряйто точно впевнене, що Угорщина обійдеться без дотацій Євросоюзу?
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09.01.2025 00:20 Відповісти
Проституція буває різною...
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09.01.2025 19:45 Відповісти
 
 