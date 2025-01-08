Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на зареєстрований у Верховній Раді України законопроєкт, який забороняє транзит російських нафти та газу під час воєнного стану.

Відповідний допис Сійярто опублікував у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Угорський міністр заявив, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України щодо газового транзиту. Також він згадав, що у Верховній Раді з'явилась пропозиція законодавчо заборонити транзит російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

"У зв'язку з цим ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки",- написав глава МЗС Угорщини.

Сійярто натякнув, що Угорщина блокуватиме Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту російських енергоресурсів.

"Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за"", - заявив дипломат.

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Він зазначив, що кожна держава "має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для функціонування", і ніхто не має права "нав'язувати" іншій країні дорожчі енергоресурси.

"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією в ЄС",- заявив угорський міністр.

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Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

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