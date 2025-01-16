Двоє українців заблукали в горах Румунії: рятувальники розпочали пошукову операцію
Румунські рятувальники розпочали пошукову операцію після повідомлення про те, що двоє громадян України загубилися в горах Марамуреш на сході Румунії.
Про це повідомила рятувальна служба Румунії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що двоє українців звʼязались із румунськими рятувальниками через знайомого в Німеччині, якого попросили зателефонувати до служби порятунку.
Через нього вони повідомили, що "більше не можуть рухатися, виснажені після кількох днів і ночей у горах, замерзли й не мають з собою ні їжі, ні рідини".
"На жаль, ми не знаємо точного місцеперебування українців, а маємо лише розпливчасту інформацію про те, звідки вони потрапили на територію Румунії", - повідомили рятувальники.
Рятувальна служба додала, що разом із прикордонною поліцією Румунії спробують знайти українців та забрати їх у безпечне місце.
