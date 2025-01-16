УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
1 476 27

Двоє українців заблукали в горах Румунії: рятувальники розпочали пошукову операцію

У горах на сході Румунії заблукали двоє українців

Румунські рятувальники розпочали пошукову операцію після повідомлення про те, що двоє громадян України загубилися в горах Марамуреш на сході Румунії.

Про це повідомила рятувальна служба Румунії у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що двоє українців звʼязались із румунськими рятувальниками через знайомого в Німеччині, якого попросили зателефонувати до служби порятунку.

Через нього вони повідомили, що "більше не можуть рухатися, виснажені після кількох днів і ночей у горах, замерзли й не мають з собою ні їжі, ні рідини". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова. ФОТОрепортаж

"На жаль, ми не знаємо точного місцеперебування українців, а маємо лише розпливчасту інформацію про те, звідки вони потрапили на територію Румунії", - повідомили рятувальники.

Рятувальна служба додала, що разом із прикордонною поліцією Румунії спробують знайти українців та забрати їх у безпечне місце.

У горах на сході Румунії заблукали двоє українців

Автор: 

гори (85) Румунія (1224) українці (2572) ухилянти (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Перська легенда про садівника та смерть.
До шаха прийшов одного разу його садівник, надзвичайно схвильований, і сказав йому: дай мені найшвидший твого коня, я поїду якнайдалі в далеке місто Ісфагань. Щойно працюючи в саду, я бачив свою смерть. Шах дав йому коня, і садівник поскакав до Ісфагані. Шах вийшов у сад; там стояла смерть. Він сказав їй: Нащо ти так налякала мого садівника, навіщо ти постала перед ним? Смерть відповіла шаху: я не хотіла цього робити. Я була здивована, побачивши твого садівника тут. У моїй книзі долі написано, що я зустріну його сьогодні вночі далеко звідси, в Ісфагані...
показати весь коментар
16.01.2025 18:20 Відповісти
+6
Не годяться в розвідники, компасом користуватись не вміють. Про гугл карти я взагалі мовчу, мабуть в 2019 за зе голосували.
показати весь коментар
16.01.2025 18:30 Відповісти
+2
падснєжнікі.
показати весь коментар
16.01.2025 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
падснєжнікі.
показати весь коментар
16.01.2025 18:11 Відповісти
"Весна, весна, весна прийде...."
показати весь коментар
16.01.2025 18:20 Відповісти
а якщо вони хотіли усамітнитися ?

дайте людям спокій !
нарешті ....

та й рідним і близьким треба самим подумати про власну безпеку, якщо ті хлопи покидали діток та дружин

.
.
показати весь коментар
16.01.2025 18:18 Відповісти
русо турісто?
показати весь коментар
16.01.2025 18:20 Відповісти
"какая разніца...."

знайдуть їх кістки під смерекою чи йолкою

.
показати весь коментар
16.01.2025 18:30 Відповісти
Перська легенда про садівника та смерть.
До шаха прийшов одного разу його садівник, надзвичайно схвильований, і сказав йому: дай мені найшвидший твого коня, я поїду якнайдалі в далеке місто Ісфагань. Щойно працюючи в саду, я бачив свою смерть. Шах дав йому коня, і садівник поскакав до Ісфагані. Шах вийшов у сад; там стояла смерть. Він сказав їй: Нащо ти так налякала мого садівника, навіщо ти постала перед ним? Смерть відповіла шаху: я не хотіла цього робити. Я була здивована, побачивши твого садівника тут. У моїй книзі долі написано, що я зустріну його сьогодні вночі далеко звідси, в Ісфагані...
показати весь коментар
16.01.2025 18:20 Відповісти
боягузи вмирають двічи

.
показати весь коментар
16.01.2025 18:34 Відповісти
Губитися в горах - це такий сьоднішній нацекстрім.
показати весь коментар
16.01.2025 18:26 Відповісти
Сніг зійде і найдуться дурні.
показати весь коментар
16.01.2025 18:28 Відповісти
Не годяться в розвідники, компасом користуватись не вміють. Про гугл карти я взагалі мовчу, мабуть в 2019 за зе голосували.
показати весь коментар
16.01.2025 18:30 Відповісти
Ні води не їжі? Сечу хай п'ють. І поїсти що придумають.
показати весь коментар
16.01.2025 18:36 Відповісти
Війна. Чув таке слово?
Зрозуміло що самої війни ти не бачив.
показати весь коментар
16.01.2025 18:47 Відповісти
Тобі в Німеччині яким боком, біженцю? Чи ти під проксі з ТОТ пишеш?
показати весь коментар
16.01.2025 19:46 Відповісти
Всі кацорилі великі спеціалісти по українському законодавстві 🤣
показати весь коментар
16.01.2025 19:17 Відповісти
Виберуться живі..депортація назад і в горно-стрілецьку бригаду як такі що здали іспит...не вийдуть та замерзнуть, оцінка "незалік"
показати весь коментар
16.01.2025 18:56 Відповісти
думаю що румуни не будуть їх депортувати.
показати весь коментар
16.01.2025 19:38 Відповісти
Нажаль...
показати весь коментар
16.01.2025 19:44 Відповісти
не знаю. Питання спірне. З точки зору майбутньої демографії і економіки - так. З точки зору нагальних проблем - сумнівно.
показати весь коментар
16.01.2025 19:48 Відповісти
Так. Тепер з Румунії в Придністров'я, омріяні російські паспорти і в рашку двинуть.
показати весь коментар
16.01.2025 19:47 Відповісти
не дкмаю що у пимири російські паспорти дають. Але якщо і дають, то на расії вони мають таку ж вагу, як і паспорти видані на теріторії динири.
показати весь коментар
16.01.2025 19:50 Відповісти
 
 