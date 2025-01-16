РФ вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою, - WP

Громадяни Індії, яких обманом заманили до Росії під приводом працевлаштування або здобуття освіти, гинуть на лінії фронту в Україні. Кремль вже завербував таким способом близько 100 індійців.

Як зазначається, вербування індійських громадян до російської армії було точкою напруги у відносинах між Нью-Делі та Москвою.

Так, нещодавня смерть на війні в Україні громадянина Індії, який воював у складі російської армії в Україні, привернула увагу до практики Кремля залучати іноземців до бойових дій і "створила напруженість в раніше процвітаючих відносинах між Нью-Делі та Москвою".

Посилаючись на заяви уряду Індії та родичів чоловіків, які опинилися у складі російської армії, WP повідомила, що російська сторона залучала їх, обіцяючи роботу чи освіту.

За даними видання, близько 100 громадян Індії беруть участь у війні на боці РФ проти України. 32-річний Бініл Бабу, який загинув у січні, став десятим індійцем, чия смерть підтверджена.

Двоє індійців, з якими минулого року зв'язалися телефоном в Україні, розповіли The Washington Post, що після прибуття в зону бойових дій їх змусили підписати російські документи, які вони не могли прочитати, а їхні паспорти були конфісковані. За їхніми словами, пізніше їх змусили воювати разом з російськими солдатами, які мали дуже слабкий військовий вишкіл.

Як додає WP, російська влада регулярно заперечує звинувачення у своїх діях та заявляє про намір звільнити індійських громадян із російської армії.

