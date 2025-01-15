УКР
На Курщині ліквідований перший найманець з Африки, який воював на боці РФ. ФОТО

У Курській області, під Суджею, загинув 32-річний африканський найманець Деррік Нгамана, який воював проти України на боці країни-агресорки РФ. Він став першим громадянином ЦАР, чию особу вдалося ідентифікувати серед ліквідованих російських найманців на Курщині. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт розслідувань "Система" та "Радіо Свобода"

Що відомо про найманця з Африки?

Розслідувачі встановили, що Нгамана загинув у боях за село Новоіванівка Суджанського району Курської області РФ, він громадянин Центральноафриканської республіки (ЦАР).

Згідно зі сповіщенням про смерть, 32-річний найманець воював у складі штурмової роти 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Ця бригада зазнала значних втрат у боях за Курську область.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Індії повідомило про загибель на війні в Україні свого громадянина, завербованого до армії РФ 

Джерело, пов’язане з командуванням бригади морпіхів РФ, підтвердило виданню факт загибелі найманця. Там зазначили, що в Курській області може воювати "предостатньо" вихідців з африканських країн. Однак точної їхньої кількості співрозмовник не знає.

Найманець потрапив у РФ "як турист"

Деррік Нгамана - перший громадянин ЦАР, чию особу вдалося встановити серед загиблих у Курській області.

Раніше він служив у Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капрала. На сайті ООН є знімок Нгамани 2018 року, на якому він зображений під час спільного патрулювання міста Бангасу разом із миротворцями ООН.

Видання з'ясувало, що у 2023 році Нгамана звертався до друга сім'ї та дипломата ЦАР у Москві Форчуна Уангапоу за допомогою у вступі до російського університету, але тоді в нього не було коштів для поїздки в Росію. 

Читайте також: "Вагнерівця" засудили у Казахстані до 4,5 року за участь у війні проти України

Уангапоу зазначив, що у липні 2024 року Нгамана повідомив його, що знайшов інший спосіб потрапити до Росії – як турист.

"Деррік обрав цей шлях, добровільно вступивши до російських збройних сил, і це було його власне рішення", - написав дипломат у Фейсбуці. 

Молодший брат Нгамани стверджує, що той уклав контракт із російською армією і вирушив воювати в Україну у вересні 2024 року. За словами брата, Нгамана говорив йому, що таким чином сподівався "підняти своїх дітей" і "забезпечити їм краще майбутнє".

Молодший брат Нгамани

Про вербування "молодих африканців" на війну в Україні влітку 2024 року писало видання Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряди африканських країн допомагають Росії вербувати жінок для роботи на російських військових заводах, - ЗМІ

Африка (317) ліквідація (4360) вербування (254) найманці рф (2071) Курськ (1191)
+18
15.01.2025 17:32 Відповісти
+17


Сидів би зараз на пальмі та банани ********. В теплі, в добрі
15.01.2025 17:28 Відповісти
+16
Мавпи з Африці, БАНАНІВ НЕМА. Банани в Україні не ростуть. Бананів НЕМА. Є куля. Кожному.
15.01.2025 17:35 Відповісти
А де ж "негри на "Абрамсах"? "Абамси" - Є... А "негрів" - не видно...
15.01.2025 17:25 Відповісти
Абізяна туєва.
15.01.2025 17:26 Відповісти
Насмерть замерз?
15.01.2025 17:27 Відповісти


15.01.2025 17:28 Відповісти
В якому добрі, ЦАР то біднота з біднота.
показати весь коментар
15.01.2025 17:36 Відповісти
15.01.2025 17:32 Відповісти
Дивно що не загинув від кацапів, враховуючи те що вони и расисти і ксенофоби.
15.01.2025 17:35 Відповісти
Мавпи з Африці, БАНАНІВ НЕМА. Банани в Україні не ростуть. Бананів НЕМА. Є куля. Кожному.
15.01.2025 17:35 Відповісти
ЦАР, очєнь пріятно, - ЦАР!
15.01.2025 17:41 Відповісти
Здох та й здох! Такого лайна кацапи з усього злиденного світу, африки, індії, азії, назбирали не один десяток. Нам про кожноно з цих "героїв" треба знати! Мені якось пох!
15.01.2025 17:43 Відповісти
мало того що кацапур *****, та ще й лайно з усіх кутків планети за них товчеться...
15.01.2025 17:47 Відповісти
мйортвая змєя не шіпіт нє счєбєчєт дохлий щєгол...
мйортвий нєгр нє ідьот іграть баскєтбол...
15.01.2025 17:49 Відповісти
Ай-яй-яйяй вбили негра
15.01.2025 17:51 Відповісти
Його добре серед снігу було видно...
15.01.2025 17:53 Відповісти
Это просто какой-то расизм ***.
15.01.2025 18:30 Відповісти
за х..ла - ніггер і мавпа,
за нас - афро-африканець
15.01.2025 18:44 Відповісти
Та і йух з ним!
15.01.2025 18:04 Відповісти
Своi же цапи прихлопнули, щоб контракт не плотiть 😆
15.01.2025 18:05 Відповісти
Так тут же був ролік, як його, це саме, на концерт Кобзона та хора Олєксандрова. Він лежить спиною вгору (обличчя не видно, в капюшоні), на одній нозі жгут. Наші скидають запалювальну суміш на ноги. Вони займаються. Він намагається (успішно) загасити ліву. А права, де жгут, горить собі: нічого не відчуває, витікла. При цьому бачимо: руки - чорношкірі. Далі хлопці скинули ще кілька з дрона, щоб його тіло трохи перевернуло вибухом, та побачити обличчя під капюшоном. Те саме що на фото в статті!
15.01.2025 18:15 Відповісти
https://censor.net/ua/videonews/3529699/temnoshkiryyi-nayimanets-armiyi-rf-namagayetsya-zagasyty-vogon
15.01.2025 20:08 Відповісти
Всього три місяці попіднімав діточок і крякнув.
15.01.2025 18:20 Відповісти
Покос кокоса.
15.01.2025 18:31 Відповісти
Схожий на еритрейця,або суданця.
15.01.2025 18:59 Відповісти
Взагалі-то негрів що за кацапів воюють вже багато знищено,цей мабуть "офіційний".
15.01.2025 19:37 Відповісти
Кацапи такий генофонд втратили !
Схрестити його з бурятом чи якутом і такий гібрид вийде - чорномазе, косооке, криволапе...лайно !
15.01.2025 20:28 Відповісти
какая красивая дохлая обезбяна..................и сдох бананоед ***!
15.01.2025 20:47 Відповісти
скабєєва, так на чийому ж боці негри воюють?
15.01.2025 21:24 Відповісти
16.01.2025 10:25 Відповісти
а де ці толерасти, чи ліберасти, ну що типа за права кольорових?
16.01.2025 14:29 Відповісти
 
 