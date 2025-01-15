На Курщині ліквідований перший найманець з Африки, який воював на боці РФ. ФОТО

У Курській області, під Суджею, загинув 32-річний африканський найманець Деррік Нгамана, який воював проти України на боці країни-агресорки РФ. Він став першим громадянином ЦАР, чию особу вдалося ідентифікувати серед ліквідованих російських найманців на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт розслідувань "Система" та "Радіо Свобода".

Що відомо про найманця з Африки?

Розслідувачі встановили, що Нгамана загинув у боях за село Новоіванівка Суджанського району Курської області РФ, він громадянин Центральноафриканської республіки (ЦАР).

Згідно зі сповіщенням про смерть, 32-річний найманець воював у складі штурмової роти 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Ця бригада зазнала значних втрат у боях за Курську область.

Джерело, пов’язане з командуванням бригади морпіхів РФ, підтвердило виданню факт загибелі найманця. Там зазначили, що в Курській області може воювати "предостатньо" вихідців з африканських країн. Однак точної їхньої кількості співрозмовник не знає.

Найманець потрапив у РФ "як турист"

Деррік Нгамана - перший громадянин ЦАР, чию особу вдалося встановити серед загиблих у Курській області.

Раніше він служив у Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капрала. На сайті ООН є знімок Нгамани 2018 року, на якому він зображений під час спільного патрулювання міста Бангасу разом із миротворцями ООН.

Видання з'ясувало, що у 2023 році Нгамана звертався до друга сім'ї та дипломата ЦАР у Москві Форчуна Уангапоу за допомогою у вступі до російського університету, але тоді в нього не було коштів для поїздки в Росію.

Уангапоу зазначив, що у липні 2024 року Нгамана повідомив його, що знайшов інший спосіб потрапити до Росії – як турист.

"Деррік обрав цей шлях, добровільно вступивши до російських збройних сил, і це було його власне рішення", - написав дипломат у Фейсбуці.

Молодший брат Нгамани стверджує, що той уклав контракт із російською армією і вирушив воювати в Україну у вересні 2024 року. За словами брата, Нгамана говорив йому, що таким чином сподівався "підняти своїх дітей" і "забезпечити їм краще майбутнє".

Молодший брат Нгамани

Про вербування "молодих африканців" на війну в Україні влітку 2024 року писало видання Bloomberg.

