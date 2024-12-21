Уряди африканських країн допомагають Росії вербувати жінок для роботи на російських військових заводах, - ЗМІ

Низка африканських країн свідомо налагоджують зв'язки з російською організацією, яка стоїть за рекрутинговою програмою по набору персоналу для військових заводів в РФ. Програма вербування переважно націлена на молодих жінок.

Про це йдеться в розслідуванні "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про російську програму "Алабуга старт" (Алабуга - це татарська назва Єлабуги - ред.), яка зображує "красиві перспективи життя" для африканських жінок в російському Татарстані. Попри те, що на сайті не вказується, що він адресований саме жінкам, але саме вони присутні в усіх рекламних роликах.

Зазначається, що програма спеціально націлена на молодих жінок, оскільки її організатори вважають, що молоді чоловіки з Африки "можуть бути занадто агресивними та небезпечними".

Вербувальники користуються тим, що багато африканських країн мають дуже високий рівень безробіття.

"Росія пропонує їм (жінкам, - ред.) привабливо упаковані та привабливо продані робочі пропозиції", - йдеться у матеріалі.

Утім Росія свідомо не розповідає усю правду, каже Девід Олбрайт, засновник Інституту науки і міжнародної безпеки та автор звіту, що викриває програму, яка експлуатує молодих жінок.

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"Заявники не знали, що вони працюватимуть по суті в компанії, яка перебуває під санкціями США та Європи, виробляючи безпілотники, які використовуються для руйнувань українських цивільних цілей... І тому в цьому сенсі вони є співучасниками злочину, міжнародного злочину...", – сказав Олбрайт.

Олбрайт наголошує, що на заводі виготовляють саме іранські дрони Shahed-136.

Зокрема, у першій половині 2023 року близько 100 студентів Alabuga Polytech їздили до Тегерана на двомісячне навчання з виробництва дронів, йшлося у розслідуванні The Washington Post.

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Співпраця з африканськими урядами

Олбрайт стверджує, що представники "Алабуги" нещодавно відвідали Сьєрра-Леоне, Замбію та Мадагаскар, підписавши меморандуми про співпрацю з місцевими організаціями. Ці зв'язки, як він вважає сигналізують про потенційне розширення зусиль з вербування.

Деякі африканські уряди є свідомими партнерами "Алабуги". Зокрема, про набір за програмою "Алабуга старт" є оголошення на сайті міносвіти Нігерії. Схожі повідомлення розміщені на урядових сайтах Уганди, Малі та Буркіна-Фасо та в азійському Бангладеші.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, оскільки вже відчувається нестача мобілізаційного ресурсу серед в’язнів, а проводити мобілізацію небезпечно для російської влади.

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