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Уряди африканських країн допомагають Росії вербувати жінок для роботи на російських військових заводах, - ЗМІ

як рф вербує жінок з Африки

Низка африканських країн свідомо налагоджують зв'язки з російською організацією, яка стоїть за рекрутинговою програмою по набору персоналу для військових заводів в РФ. Програма вербування переважно націлена на молодих жінок.

Про це йдеться в розслідуванні "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про російську програму "Алабуга старт" (Алабуга - це татарська назва Єлабуги - ред.), яка зображує "красиві перспективи життя" для африканських жінок в російському Татарстані. Попри те, що на сайті не вказується, що він адресований саме жінкам, але саме вони присутні в усіх рекламних роликах.

Зазначається, що програма спеціально націлена на молодих жінок, оскільки її організатори вважають, що молоді чоловіки з Африки "можуть бути занадто агресивними та небезпечними".

Вербувальники користуються тим, що багато африканських країн мають дуже високий рівень безробіття.

"Росія пропонує їм (жінкам, - ред.) привабливо упаковані та привабливо продані робочі пропозиції", - йдеться у матеріалі.

Утім Росія свідомо не розповідає усю правду, каже Девід Олбрайт, засновник Інституту науки і міжнародної безпеки та автор звіту, що викриває програму, яка експлуатує молодих жінок.

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"Заявники не знали, що вони працюватимуть по суті в компанії, яка перебуває під санкціями США та Європи, виробляючи безпілотники, які використовуються для руйнувань українських цивільних цілей... І тому в цьому сенсі вони є співучасниками злочину, міжнародного злочину...", – сказав Олбрайт.

Олбрайт наголошує, що на заводі виготовляють саме іранські дрони Shahed-136.

Зокрема, у першій половині 2023 року близько 100 студентів Alabuga Polytech їздили до Тегерана на двомісячне навчання з виробництва дронів, йшлося у розслідуванні The Washington Post.

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Співпраця з африканськими урядами

Олбрайт стверджує, що представники "Алабуги" нещодавно відвідали Сьєрра-Леоне, Замбію та Мадагаскар, підписавши меморандуми про співпрацю з місцевими організаціями. Ці зв'язки, як він вважає сигналізують про потенційне розширення зусиль з вербування.

Деякі африканські уряди є свідомими партнерами "Алабуги". Зокрема, про набір за програмою "Алабуга старт" є оголошення на сайті міносвіти Нігерії. Схожі повідомлення розміщені на урядових сайтах Уганди, Малі та Буркіна-Фасо та в азійському Бангладеші.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, оскільки вже відчувається нестача мобілізаційного ресурсу серед в’язнів, а проводити мобілізацію небезпечно для російської влади.

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Автор: 

Африка (306) жінки (625) росія (65146) вербування (245)


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Топ коментарі
+16
побільше зерна їм возіть
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21.12.2024 02:21
+9
Захоплюючи Україну ***** думало що українці трохи європеізують занадто азійських російських ,, славян,, Але, як виявилось, доводиться цих ,,славян,, нігерізувати та кореїзувати. Через 20 років на російських ток шоу ісконно руські будуть виглядати дуже екзотично - смердючі брудні баунті.
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21.12.2024 01:43
+7
Уроди африканських країн допомагають .......
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21.12.2024 01:22
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Уроди африканських країн допомагають .......
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21.12.2024 01:22 Відповісти
Женщин помогают вербовать на заводы, а африканских мужчин вербуют в постели российских вдов!
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21.12.2024 01:28 Відповісти
Захоплюючи Україну ***** думало що українці трохи європеізують занадто азійських російських ,, славян,, Але, як виявилось, доводиться цих ,,славян,, нігерізувати та кореїзувати. Через 20 років на російських ток шоу ісконно руські будуть виглядати дуже екзотично - смердючі брудні баунті.
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21.12.2024 01:43 Відповісти
Баунті і банту, - то трохи різні речі. )))

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21.12.2024 09:52 Відповісти
Во поле береза стояла...
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21.12.2024 10:19 Відповісти
Чорненьких називають баунті жартівливо. Це якщо ти ніколи цього не чув. Після відомої реклами.
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21.12.2024 13:10 Відповісти
Нє, не чув. Чув, як мєнти у Києві називали негра "дірєктор пляжа".
А щодо відомого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%96%C2%BB випадку з кораблем "Баунті", на честь якого назвали батончик, то там жодних негрів не було. Там були полінезійські дівчата з Таїті. А вони зовсім не чорні.

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21.12.2024 16:02 Відповісти
Шоколадка, Баунті. Не чув так про дівчаток з не зовсім арійською шкірою? В любому випадку все, проїхали. Я написав те що написав. Всі зрозуміли про що річ. Що це не про солодощі зовсім. І не про неправильне написання однієї з народностей африканського континенту. Я не науковий трактат писав. Тільки тобі щось замуляло.
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21.12.2024 18:00 Відповісти
Не рви душу... Мене зацікавила одна країна - Нігерія... Нігерійські студенти - одні з основних кур"єрів та дилерів наркоти в Росії. До 70% поставок з Африки - саме через нігерійців... Так мені ще рокі 20 тому сказав мій колишній однокурсник. Він тоді працював у відділі по боротьбі з наркоторгівлею, в Москві. Так що разом з "робочими руками" кацапня оримує і "головний біль"... А ми дивуємося - чого у них "шахеди" куди-попало летять і де-попало падають...
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21.12.2024 04:43 Відповісти
Африка, контитнент з високотехнологічними знаннями населення. Шось новеньке.
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21.12.2024 02:04 Відповісти
Якщо там конвеєр, то навіть мавпу можна навчить виконувать тупо якусь технологічну операцію... Наприклад, вкрутить шуруп. Чи ти думаєш, що їх до пайки електронних плат допускають?
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21.12.2024 04:46 Відповісти
Шуруп закрутить тоже надо уметь. Тут местные иногда такое "закручивают", что волосы на голове гопак танцуют...
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21.12.2024 07:57 Відповісти
"местные" - це ХТО в ДЕ?
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21.12.2024 08:05 Відповісти
Та не вигадуй, яка мавпа. Ще скажи медведя на велосіпеді.. Вони там у племенах ще муку за допомогою толкучки та корита роблять. Там і двора немає, щоб йоьго підмитати. Навчи їх.
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21.12.2024 08:42 Відповісти
Барак Хусейн Обама народився 4 серпня 1961 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-%D0%9F%D0%95-17 [17] в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 Пологовому та гінекологічному госпіталі імені Капіолані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%83 Гонолулу, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%97 Гаваї.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-18 [18]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-maraniss-19 [19]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-20 [20] у сім'ї 18-річної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 білої американки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC Енн Данем та 27-річного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 кенійця з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BE луоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Барак Обами-старшого.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-22 [22]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-23 [23]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-FOOTNOTE%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B02018347-24 [24] Батьки Обами познайомилися 1960 року на лекції з російської мови в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0 Гавайському університеті в Маноа, де його батько навчався на стипендію як іноземний студент.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_note-FOOTNOTEObama20049%E2%80%9410-25 [ (Луо - плем"я нілотської групи народів)
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21.12.2024 08:52 Відповісти
Та так і всі вони народжуються Обамами.
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21.12.2024 08:55 Відповісти
Я розумію, що всі народжуються "обамами"... (і ти, міг-би, стать "обамою" - якби виріс у забитому селі російського Нечорнозем"я, чи високогірного кишлаку в Таджикистані...) Однак його батько, народившись "обамою", закінчив УНІВЕРСИТЕТ в США... А там ідіоти не вчаться...
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21.12.2024 09:03 Відповісти
Ну ти ж не будеш сперичатись шо двигуни прогресу, як і шаги котрі ведуть до техногених катастроф- тай Африка ще той геноцид людей - тіки в такому порядку - ******* зброя( лінійка АК + африканськи дики племена, - все ж таки Европа, США, Японія, Гон-Конг, китай( за рахунок крадіжок технологій) .... але не Африка - не знаю жодного лауреата Нобелівської премії з якихось африканських племін у будь який галузі. Хоча, як стверджують вчені, саме на Африканському контененті зародилось життя, як і постачальники рабів по всьому світу.
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21.12.2024 15:43 Відповісти
Вони там навіть з пристойних мавп роблять п'яних кацапів.

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21.12.2024 10:07 Відповісти
побільше зерна їм возіть
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21.12.2024 02:21 Відповісти
a не схочють вже їсти? - запихуйте!
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21.12.2024 05:00 Відповісти
Коли випадково впадуть прицільно кілька ракет на ті заводи, відразу бажаючих там батрачити стане менше.
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21.12.2024 02:51 Відповісти
- - Куме! Новину чули? Кацапи вербують жінок-африканок, щоб вони їм «шахеди» збирали у Єлабузі…

- - Тю на них! У Росії що - свої баби кінчилися?

- - В Росії не такі… Вони змалечку бухають - і у них руки трясуться і мізки «скаламучені»… То про яке збирання може мова іти? А там, при зборці, ще й спирт використовують - для обезжирювання поверхонь… То яка ж там робота буде?!!! Одна «рукожопість»!

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21.12.2024 06:35 Відповісти
якщо азіатські і персідські, так звані уряди,
шлють плешивому на помічь зброю і своїх собакогризів,
то чому б африканським урядам своїх тітіок кацапні не продати?
вони завжди їх продавали за бусіки - були б покупці.
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21.12.2024 04:09 Відповісти
ІРАН ЗБАГАЧУЄ УРАН!
https://www.youtube.com/watch?v=******-t2jE
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21.12.2024 04:20 Відповісти
як не дослухаєтесь якийсь слів? - врубайте субтітри.
там є шо почюти...
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21.12.2024 04:38 Відповісти
Всё, что осталось кремлёвскому параноику, это скупать оптом и в розницу африканских папуасов, для работы в быдлостане и для увеличения поголовья рашистского быдла.
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21.12.2024 08:07 Відповісти
Україна могла б паралельно з того ж контингенту вербувати диверсантів, інформаторів та навідників бпла і ракет. Сподіваюся, це вже робиться.
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21.12.2024 10:04 Відповісти
Хто їх буде вербувати?

Син Баканова?

Чи Вітюк, що був на високій посаді з кібербезпеки - намагався журналіста- розлідувача мобілізувати? А до того на майдані фіксував побиття метами мітингарів.

Чи Малюк, яки морозився в справі про слідкуванні за Бігусами чи у справі Червінського?

Вони, там себе не встигають розвербувати, як треба нові легенди робити.

Хлопця, що перегнав гелікоптер не зберігли. Казати, що він сам себе застрелив, то великих коштів не потребує.

Максимум на що здатні теперішні агентури це - ліквідація. Щоб вербувати треба мати культуру праці, а не кінгонгівські пронесе.
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21.12.2024 10:33 Відповісти
Біполярка?
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21.12.2024 13:43 Відповісти
Чи гниє мозок? Цілком, можливо
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21.12.2024 17:28 Відповісти
Заодно и демографическую ситуацию поправят. Будут бегать по бескрайним просторам расеи-матушки негритята с китайским разрезом глаз.
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21.12.2024 12:20 Відповісти
 
 