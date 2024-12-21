Уряди африканських країн допомагають Росії вербувати жінок для роботи на російських військових заводах, - ЗМІ
Низка африканських країн свідомо налагоджують зв'язки з російською організацією, яка стоїть за рекрутинговою програмою по набору персоналу для військових заводів в РФ. Програма вербування переважно націлена на молодих жінок.
Про це йдеться в розслідуванні "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про російську програму "Алабуга старт" (Алабуга - це татарська назва Єлабуги - ред.), яка зображує "красиві перспективи життя" для африканських жінок в російському Татарстані. Попри те, що на сайті не вказується, що він адресований саме жінкам, але саме вони присутні в усіх рекламних роликах.
Зазначається, що програма спеціально націлена на молодих жінок, оскільки її організатори вважають, що молоді чоловіки з Африки "можуть бути занадто агресивними та небезпечними".
Вербувальники користуються тим, що багато африканських країн мають дуже високий рівень безробіття.
"Росія пропонує їм (жінкам, - ред.) привабливо упаковані та привабливо продані робочі пропозиції", - йдеться у матеріалі.
Утім Росія свідомо не розповідає усю правду, каже Девід Олбрайт, засновник Інституту науки і міжнародної безпеки та автор звіту, що викриває програму, яка експлуатує молодих жінок.
"Заявники не знали, що вони працюватимуть по суті в компанії, яка перебуває під санкціями США та Європи, виробляючи безпілотники, які використовуються для руйнувань українських цивільних цілей... І тому в цьому сенсі вони є співучасниками злочину, міжнародного злочину...", – сказав Олбрайт.
Олбрайт наголошує, що на заводі виготовляють саме іранські дрони Shahed-136.
Зокрема, у першій половині 2023 року близько 100 студентів Alabuga Polytech їздили до Тегерана на двомісячне навчання з виробництва дронів, йшлося у розслідуванні The Washington Post.
Співпраця з африканськими урядами
Олбрайт стверджує, що представники "Алабуги" нещодавно відвідали Сьєрра-Леоне, Замбію та Мадагаскар, підписавши меморандуми про співпрацю з місцевими організаціями. Ці зв'язки, як він вважає сигналізують про потенційне розширення зусиль з вербування.
Деякі африканські уряди є свідомими партнерами "Алабуги". Зокрема, про набір за програмою "Алабуга старт" є оголошення на сайті міносвіти Нігерії. Схожі повідомлення розміщені на урядових сайтах Уганди, Малі та Буркіна-Фасо та в азійському Бангладеші.
Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, оскільки вже відчувається нестача мобілізаційного ресурсу серед в’язнів, а проводити мобілізацію небезпечно для російської влади.
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А щодо відомого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%96%C2%BB випадку з кораблем "Баунті", на честь якого назвали батончик, то там жодних негрів не було. Там були полінезійські дівчата з Таїті. А вони зовсім не чорні.
- - Тю на них! У Росії що - свої баби кінчилися?
- - В Росії не такі… Вони змалечку бухають - і у них руки трясуться і мізки «скаламучені»… То про яке збирання може мова іти? А там, при зборці, ще й спирт використовують - для обезжирювання поверхонь… То яка ж там робота буде?!!! Одна «рукожопість»!
шлють плешивому на помічь зброю і своїх собакогризів,
то чому б африканським урядам своїх тітіок кацапні не продати?
вони завжди їх продавали за бусіки - були б покупці.
https://www.youtube.com/watch?v=******-t2jE
там є шо почюти...
Син Баканова?
Чи Вітюк, що був на високій посаді з кібербезпеки - намагався журналіста- розлідувача мобілізувати? А до того на майдані фіксував побиття метами мітингарів.
Чи Малюк, яки морозився в справі про слідкуванні за Бігусами чи у справі Червінського?
Вони, там себе не встигають розвербувати, як треба нові легенди робити.
Хлопця, що перегнав гелікоптер не зберігли. Казати, що він сам себе застрелив, то великих коштів не потребує.
Максимум на що здатні теперішні агентури це - ліквідація. Щоб вербувати треба мати культуру праці, а не кінгонгівські пронесе.