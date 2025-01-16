Нідерланди додатково надають Україні два пакети допомоги на 27 млн євро

Нідерланди виділять 7 млн євро на нелетальну військову допомогу Україні та 20 млн євро для підтримки українського енергетичного сектора.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп під час візиту до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно я повідомив міністру Сибізі, що Нідерланди виділять 7 мільйонів євро на Comprehensive Assistance Package (CAP) для України, координований НАТО. У межах CAP НАТО надає Україні нелетальну підтримку у вигляді палива, медикаментів, зимового спорядження і глушників безпілотників. І це, звісно, на додаток до військової підтримки, яку надають Нідерланди", - сказав міністр на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в четвер.

Велдкамп зазначив, що таким чином Нідерланди вже зобов'язалися виділити для України 10,4 мільярда євро, а загальна сума, включно з невійськовою підтримкою, становить 17,1 мільярда євро.

Також читайте: Нідерланди планують виділити Україні ще 6 мільярдів євро підтримки, – посол

Також він повідомив, що Нідерланди виділять ще 20 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України.

"Щоб підтримати вашу країну в ці важкі часи, Нідерланди виділять ще 20 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України на додачу до 45 мільйонів, які ми виділили торік до цього самого фонду", - заявив очільник МЗС, додавши, що Нідерланди продовжують співпрацювати з такими інституціями, як ЄБРР, щодо питань енергетичної безпеки та енергетичної інфраструктури для України.