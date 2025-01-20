Сили оборони відновили положення у Махнівці та Зеленівці, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони відновили положення у Махнівці Курської області та Зеленівці на Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці. Ворог просунувся в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки", - повідомляють осінтери.
А загалом за цей тиждень було вбито 36 офіцерів ворога.
прлсування "чмонь" на курахівському напрямку.
https://deepstat.xyz/table
Виходить ось так: