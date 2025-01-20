УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10195 відвідувачів онлайн
Новини
10 382 9

Сили оборони відновили положення у Махнівці та Зеленівці, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони відновили положення у Махнівці Курської області та Зеленівці на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці. Ворог просунувся в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки", - повідомляють осінтери.

Також читайте: Війська РФ окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку і просунулись біля низки населених пунктів. Із Макарівки Сили Оборони вирвалися, - DeepState. КАРТИ

Просування росіян біля Дворічної
Просування росіян біля Іванівки та Тернів

Автор: 

Донецька область (9424) Харківська область (1517) Волноваський район (349) Краматорський район (619) Покровський район (940) Куп’янський район (363) Слов’янка (10) Терни (6) Дворічна (24) Колодязі (3) Зеленівка (11) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Курській області ліквідовано важливого рашиста - командира 22-го мотострілецького полку Євгєнія Тіхановіча.

А загалом за цей тиждень було вбито 36 офіцерів ворога.

показати весь коментар
20.01.2025 01:25 Відповісти
Сили оборони відновили...
прлсування "чмонь" на курахівському напрямку.
показати весь коментар
20.01.2025 01:31 Відповісти
чергові мінус десятка км2...

https://deepstat.xyz/table

показати весь коментар
20.01.2025 01:48 Відповісти
і шо? як ці кілометри їм допоможуть коли вже декілька разів не допомогли? Людей треба берегти а не кілометри, а раша за ті кілометри шоб клала тисячі.
показати весь коментар
20.01.2025 09:48 Відповісти
На якому етапі кілометри почнуть бути важливими? В Дніпровській, чи в Івано-Франківській області?
показати весь коментар
20.01.2025 14:28 Відповісти
Що пропонуєш ?
показати весь коментар
20.01.2025 16:20 Відповісти
якщо класти людей за кілометри в донецькій області то в Івано-Франківській вже буде нікого. Не зрозуміло це?
показати весь коментар
21.01.2025 12:35 Відповісти
Цікава статистика. Але чомусь ти показуєш тільки часточку статистики. Якщо вибрати режим "по-місцям" і зробити суму по стовчику "окуповане" без лютого-квітня 2022 року, то вийде, що ЗСУ за 3 роки відвоювали 12'752 км2 території. І тоді картина повністю міняється. Виявляється, Україна за 1.5 роки (2023-2024) втратила менше територій, ніж відбила в одному тільки місяці - листопаді 2022 року. І аби повернутись до рівня територіальних втрат квітня 2022 року - в нинішьому темпі знадобиться десь приблизно 4 роки. Це в умовах відсутності у засрашинців танків, бтр, бмп, мтлб, сау і навіть причепної артилерії, на відміну від лютого-квітня 2022 року, коли вони перли колонами, коли в них були "вогняні вали", коли в них авіація намагалась навіть бомбити наші колони.

Виходить ось так:
показати весь коментар
21.01.2025 11:34 Відповісти
Слава Богу, здається повільно, але наступає переломний мосент у війні.
показати весь коментар
20.01.2025 08:31 Відповісти
 
 