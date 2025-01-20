Сили оборони відновили положення у Махнівці та Зеленівці, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони відновили положення у Махнівці Курської області та Зеленівці на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відновили позиції у Махнівці та Зеленівці. Ворог просунувся в Тернах, Дворічній, біля Колодязів та Слов'янки", - повідомляють осінтери.

