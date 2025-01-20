РУС
Силы обороны восстановили положение в Махновке и Зеленовке, - DeepState

Силы обороны восстановили положение в Махновке Курской области и Зеленовке в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы Обороны Украины восстановили позиции в Махновке и Зеленовке. Враг продвинулся в Тернах, Двуречной, возле Колодязей и Славянки", - сообщают осинтеры.

Просування росіян біля Дворічної
Просування росіян біля Іванівки та Тернів

В Курській області ліквідовано важливого рашиста - командира 22-го мотострілецького полку Євгєнія Тіхановіча.

А загалом за цей тиждень було вбито 36 офіцерів ворога.

20.01.2025 01:22 Ответить
20.01.2025 01:25 Ответить
Сили оборони відновили...
прлсування "чмонь" на курахівському напрямку.
20.01.2025 01:31 Ответить
20.01.2025 01:31 Ответить
чергові мінус десятка км2...

https://deepstat.xyz/table

20.01.2025 01:48 Ответить
20.01.2025 01:48 Ответить
і шо? як ці кілометри їм допоможуть коли вже декілька разів не допомогли? Людей треба берегти а не кілометри, а раша за ті кілометри шоб клала тисячі.
20.01.2025 09:48 Ответить
20.01.2025 09:48 Ответить
На якому етапі кілометри почнуть бути важливими? В Дніпровській, чи в Івано-Франківській області?
20.01.2025 14:28 Ответить
20.01.2025 14:28 Ответить
Що пропонуєш ?
20.01.2025 16:20 Ответить
20.01.2025 16:20 Ответить
якщо класти людей за кілометри в донецькій області то в Івано-Франківській вже буде нікого. Не зрозуміло це?
21.01.2025 12:35 Ответить
21.01.2025 12:35 Ответить
Цікава статистика. Але чомусь ти показуєш тільки часточку статистики. Якщо вибрати режим "по-місцям" і зробити суму по стовчику "окуповане" без лютого-квітня 2022 року, то вийде, що ЗСУ за 3 роки відвоювали 12'752 км2 території. І тоді картина повністю міняється. Виявляється, Україна за 1.5 роки (2023-2024) втратила менше територій, ніж відбила в одному тільки місяці - листопаді 2022 року. І аби повернутись до рівня територіальних втрат квітня 2022 року - в нинішьому темпі знадобиться десь приблизно 4 роки. Це в умовах відсутності у засрашинців танків, бтр, бмп, мтлб, сау і навіть причепної артилерії, на відміну від лютого-квітня 2022 року, коли вони перли колонами, коли в них були "вогняні вали", коли в них авіація намагалась навіть бомбити наші колони.

Виходить ось так:
21.01.2025 11:34 Ответить
21.01.2025 11:34 Ответить
Слава Богу, здається повільно, але наступає переломний мосент у війні.
20.01.2025 08:31 Ответить
20.01.2025 08:31 Ответить
 
 