Силы обороны восстановили положение в Махновке и Зеленовке, - DeepState
Силы обороны восстановили положение в Махновке Курской области и Зеленовке в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы Обороны Украины восстановили позиции в Махновке и Зеленовке. Враг продвинулся в Тернах, Двуречной, возле Колодязей и Славянки", - сообщают осинтеры.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А загалом за цей тиждень було вбито 36 офіцерів ворога.
прлсування "чмонь" на курахівському напрямку.
https://deepstat.xyz/table
Виходить ось так: