Силы обороны восстановили положение в Махновке и Зеленовке, - DeepState

Силы обороны восстановили положение в Махновке Курской области и Зеленовке в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы Обороны Украины восстановили позиции в Махновке и Зеленовке. Враг продвинулся в Тернах, Двуречной, возле Колодязей и Славянки", - сообщают осинтеры.

