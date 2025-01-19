Войска РФ усиливают давление на Великую Новоселку, - британская разведка

Со стороны войск РФ происходит давление на город Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом в соцсети X сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"В центральной части Донецкой области российские войска усиливают давление на город Великая Новоселка. В течение января 2025 года российские войска продвинулись на север, чтобы захватить села Нескучное и Времьевка - последнее расположено к западу от этого города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Великая Новоселка расположена на линии фронта с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Россия потерпела неудачу в попытках захватить город летом 2022 года, и Украина оттеснила российские войска на юг в 2023 году.

Также читайте: Враг продвинулся в Котлино и Удачном и еще возле четырех населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТЫ

Накануне в DeepState сообщили, что россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки. В ОСГВ "Хортица" отметили, что в окрестностях Великой Новоселки идут изнурительные оборонительные бои.