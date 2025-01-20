Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 820 430 осіб (+1690 за добу), 9821 танк, 22 074 артсистеми, 20 454 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 820 430 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 820430 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9821 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20454 (+42) од,
- артилерійських систем – 22074 (+19) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1049 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87) од,
- спеціальна техніка ‒ 3706 (+6)
У повідомленні йдеться, що Тіхановічу було 41 рік. Його ліквідували під час боїв у Курській області, подробиці не наводяться.
Тіхановіч брав участь в окупації Криму у 2014 році. Про це свідчить одна з так званих медалей на грудях окупанта на фото опублікованому розпабликами. Акаунт KIU у соцмережі X, який відстежує інформацію про ліквідованих російських офіцерів на війні РФ проти України, https://x.com/KilledInUkraine/status/1880913940668121497?t=d_S3bGFNK91Y_W_jnPtSCg&s=19 додає, що Тіхановіч також брав участь у терорі сирійського населення."
А загалом за цей тиждень, що минув, було вбито 36 офіцерів ворога.
https://pbs.twimg.com/media/Ghrob7NXMAAs3KR?format=jpg&name=small
167!! одиниць знищеної техніки та 1690!! чумардосів за день.
Логістика файно, інша техніка теж непогано, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 820 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.