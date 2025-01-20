УКР
Новини
5 606 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 820 430 осіб (+1690 за добу), 9821 танк, 22 074 артсистеми, 20 454 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 820 430 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 820430 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9821 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20454 (+42) од,
  • артилерійських систем – 22074 (+19) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1049 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),
  • крилаті ракети  ‒ 3051 (+0),
  • кораблі /катери   ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3706 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2024 році РФ втратила більше солдатів, ніж за попередні два роки війни, - Сирський

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (18535) Генштаб ЗС (7154) ліквідація (4381) знищення (8065)
+22
@ "Сили оборони України ліквідували заступника командира 22-го мотострілецького полку 44-го армійського корпусу зс рф. підполковника Євгєнія Тіхановіча. Відповідний некролог у неділю, 19 січня, з'явився в одному з паблік Саяногорська (Хакасія), звідки окупант родом.
У повідомленні йдеться, що Тіхановічу було 41 рік. Його ліквідували під час боїв у Курській області, подробиці не наводяться.
Тіхановіч брав участь в окупації Криму у 2014 році. Про це свідчить одна з так званих медалей на грудях окупанта на фото опублікованому розпабликами. Акаунт KIU у соцмережі X, який відстежує інформацію про ліквідованих російських офіцерів на війні РФ проти України, https://x.com/KilledInUkraine/status/1880913940668121497?t=d_S3bGFNK91Y_W_jnPtSCg&s=19 додає, що Тіхановіч також брав участь у терорі сирійського населення."

А загалом за цей тиждень, що минув, було вбито 36 офіцерів ворога.

https://pbs.twimg.com/media/Ghrob7NXMAAs3KR?format=jpg&name=small
20.01.2025 07:56 Відповісти
+19
Минув 3988 день москальсько-української війни.
167!! одиниць знищеної техніки та 1690!! чумардосів за день.
Логістика файно, інша техніка теж непогано, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 820 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
20.01.2025 09:22 Відповісти
+16
Героям Слава!
20.01.2025 07:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oGC6ESYySEM Сопілкарь-піхвознавець,- нова розробка Цукрарні ПМ, «з любовʼю» для хробачих стволів.
20.01.2025 07:49 Відповісти
Дуло?
20.01.2025 18:39 Відповісти
А оно так и останеццо 41-дно летнєм...
20.01.2025 17:38 Відповісти
+
20.01.2025 18:04 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.01.2025 08:06 Відповісти
Чудова робота, хлопці, дякуємо !
20.01.2025 08:07 Відповісти
20.01.2025 08:44 Відповісти
20.01.2025 09:24 Відповісти
ПВО и ББМ порадовали
20.01.2025 09:41 Відповісти
"І танчики"-
20.01.2025 10:38 Відповісти
Дайош миллион! 😁
20.01.2025 14:45 Відповісти
 
 