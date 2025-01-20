РУС
5 606 14

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 820 430 человек (+1690 за сутки), 9821 танк, 22 074 артсистемы, 20 454 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 820 430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 820430 (+1690) человек,
  • танков - 9821 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 20454 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 22074 (+19) ед,
  • РСЗО - 1262 (+0) ед,
  • средства ППО - 1049 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22768 (+153),
  • крылатые ракеты - 3051 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34488 (+87) ед,
  • специальная техника - 3706 (+6)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2024 году РФ потеряла больше солдат, чем за предыдущие два года войны, - Сырский

Знищення російської армії

Автор: 

армия РФ (20375) Генштаб ВС (6841) ликвидация (3987) уничтожение (7739)
+22
@ "Сили оборони України ліквідували заступника командира 22-го мотострілецького полку 44-го армійського корпусу зс рф. підполковника Євгєнія Тіхановіча. Відповідний некролог у неділю, 19 січня, з'явився в одному з паблік Саяногорська (Хакасія), звідки окупант родом.
У повідомленні йдеться, що Тіхановічу було 41 рік. Його ліквідували під час боїв у Курській області, подробиці не наводяться.
Тіхановіч брав участь в окупації Криму у 2014 році. Про це свідчить одна з так званих медалей на грудях окупанта на фото опублікованому розпабликами. Акаунт KIU у соцмережі X, який відстежує інформацію про ліквідованих російських офіцерів на війні РФ проти України, https://x.com/KilledInUkraine/status/1880913940668121497?t=d_S3bGFNK91Y_W_jnPtSCg&s=19 додає, що Тіхановіч також брав участь у терорі сирійського населення."

А загалом за цей тиждень, що минув, було вбито 36 офіцерів ворога.

https://pbs.twimg.com/media/Ghrob7NXMAAs3KR?format=jpg&name=small
20.01.2025 07:56 Ответить
+19
Минув 3988 день москальсько-української війни.
167!! одиниць знищеної техніки та 1690!! чумардосів за день.
Логістика файно, інша техніка теж непогано, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 820 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
20.01.2025 09:22 Ответить
+16
Героям Слава!
20.01.2025 07:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oGC6ESYySEM Сопілкарь-піхвознавець,- нова розробка Цукрарні ПМ, «з любовʼю» для хробачих стволів.
20.01.2025 07:49 Ответить
Дуло?
20.01.2025 18:39 Ответить
А оно так и останеццо 41-дно летнєм...
20.01.2025 17:38 Ответить
+
20.01.2025 18:04 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.01.2025 08:06 Ответить
Чудова робота, хлопці, дякуємо !
20.01.2025 08:07 Ответить
20.01.2025 08:44 Ответить
20.01.2025 09:22 Ответить
20.01.2025 09:24 Ответить
ПВО и ББМ порадовали
показать весь комментарий
20.01.2025 09:41 Ответить
"І танчики"-
20.01.2025 10:38 Ответить
Дайош миллион! 😁
20.01.2025 14:45 Ответить
 
 