Общие боевые потери РФ с начала войны – около 820 430 человек (+1690 за сутки), 9821 танк, 22 074 артсистемы, 20 454 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 820 430 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 820430 (+1690) человек,
- танков - 9821 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 20454 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 22074 (+19) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ППО - 1049 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22768 (+153),
- крылатые ракеты - 3051 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34488 (+87) ед,
- специальная техника - 3706 (+6)
Топ комментарии
+22 Тонка червона лінія
показать весь комментарий20.01.2025 07:56 Ответить Ссылка
+19 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий20.01.2025 09:22 Ответить Ссылка
+16 Микола Січень #486030
показать весь комментарий20.01.2025 07:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У повідомленні йдеться, що Тіхановічу було 41 рік. Його ліквідували під час боїв у Курській області, подробиці не наводяться.
Тіхановіч брав участь в окупації Криму у 2014 році. Про це свідчить одна з так званих медалей на грудях окупанта на фото опублікованому розпабликами. Акаунт KIU у соцмережі X, який відстежує інформацію про ліквідованих російських офіцерів на війні РФ проти України, https://x.com/KilledInUkraine/status/1880913940668121497?t=d_S3bGFNK91Y_W_jnPtSCg&s=19 додає, що Тіхановіч також брав участь у терорі сирійського населення."
А загалом за цей тиждень, що минув, було вбито 36 офіцерів ворога.
https://pbs.twimg.com/media/Ghrob7NXMAAs3KR?format=jpg&name=small
167!! одиниць знищеної техніки та 1690!! чумардосів за день.
Логістика файно, інша техніка теж непогано, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 820 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.