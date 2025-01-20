Общие боевые потери РФ с начала войны – около 820 430 человек (+1690 за сутки), 9821 танк, 22 074 артсистемы, 20 454 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 820 430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 820430 (+1690) человек,

танков - 9821 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 20454 (+42) ед,

артиллерийских систем - 22074 (+19) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средства ППО - 1049 (+3) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22768 (+153),

крылатые ракеты - 3051 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34488 (+87) ед,

специальная техника - 3706 (+6)

