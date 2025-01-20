На півдні минулої доби знищено два ЗРК ворога, росіяни застосували майже 400 ударних дронів, - Сили оборони
За минулу добу було знищено два зенітно-ракетних комплекси: "Бук-М3" та "Тор-М2". Склад і характер дій військ противника залишається незмінним, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"За минулу добу противник 249 разів обстріляв позиції наших військ. Окупанти завдали також авіаційних ударів по населених пунктах Запоріжжя із застосуванням КАБів", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу ворог застосував 399 ударних дронів, в тому числі баражуючі БпЛА типу "Зала", "Орлан -10" та "Суперкам", скинув майже 200 осколкових боєприпасів, по прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.
"Окупаційні війська продовжують штурмувати позиції наших військ на Запорізькому напрямку та острівній зоні у гирлі Дніпра на Херсонщині. Впродовж минулої доби було зафіксовано 3 ворожих штурми.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник продовжує проводити інженерну і повітряну розвідку", - додали військові.
