На юге за минувшие сутки уничтожены два ЗРК врага, россияне применили почти 400 ударных дронов, - Силы обороны

За минувшие сутки было уничтожено два зенитно-ракетных комплекса: "Бук-М3" и "Тор-М2". Состав и характер действий войск противника остается неизменным, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

"За минувшие сутки противник 249 раз обстрелял позиции наших войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожья с применением КАБов", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг применил 399 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Зала", "Орлан -10" и "Суперкам", сбросил почти 200 осколочных боеприпасов, по прифронтовым территориям Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

"Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции наших войск на Запорожском направлении и островной зоне в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 3 вражеских штурма.



На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку", - добавили военные.

