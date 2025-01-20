На юге за минувшие сутки уничтожены два ЗРК врага, россияне применили почти 400 ударных дронов, - Силы обороны
За минувшие сутки было уничтожено два зенитно-ракетных комплекса: "Бук-М3" и "Тор-М2". Состав и характер действий войск противника остается неизменным, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"За минувшие сутки противник 249 раз обстрелял позиции наших войск. Оккупанты нанесли также авиационные удары по населенным пунктам Запорожья с применением КАБов", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки враг применил 399 ударных дронов, в том числе барражирующие БпЛА типа "Зала", "Орлан -10" и "Суперкам", сбросил почти 200 осколочных боеприпасов, по прифронтовым территориям Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.
"Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции наших войск на Запорожском направлении и островной зоне в устье Днепра на Херсонщине. За прошедшие сутки было зафиксировано 3 вражеских штурма.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить инженерную и воздушную разведку", - добавили военные.
