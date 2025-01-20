Ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури

Російські загарбники здійснили понад 300 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"За добу окупанти завдали 319 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

155 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку, а 4 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове і Новодарівку.

Також 160 артударів завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

Федоров зазначив, що надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

