Враг обстрелял 11 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры

Российские захватчики совершили более 300 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"За сутки оккупанты нанесли 319 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области", - говорится в сообщении.

155 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Ольговское и Новодаровку, а 4 обстрела из РСЗО накрыли Лобково и Новодаровку.

Также 160 артударов нанесено по территории Лобкового, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.

Федоров отметил, что поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

