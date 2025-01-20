Спроб заходу російських ДРГ в Україну поменшало, - ДПСУ

Активність російських ДРГ та спроби їхнього заходу на територію України зменшилися.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хоч активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп та спроб їхнього заходу на нашу територію значно менше, ніж це було раніше, але для всіх прикордонних напрямків загроза залишається, і ми фіксуємо спроби таких заходів", - пояснив він.

Захисники використовують різноманітні засоби для того, щоб стежити за місцевістю, запобігаючи спробам їх потрапляння на територію України, викривати місця перетину кордону та перебування ворога.

Також, за словами Демченка, прикордонники та Сили оборони використовують БПЛА, щоб вчасно викривати спроби таких заходів та розбивати ДРГ росіян.

"Окрім того, щоб встановити, де знаходяться наші воїни, де і як побудована наша лінія оборони, диверсанти досить часто намагаються замінувати місцевість для того, щоб в подальшому наші захисники зазнали ураження від цих засобів", - додав речник.

