Попыток заходов российских ДРГ в Украину стало меньше, - ГПСУ

Активность российских ДРГ и попытки их захода на территорию Украины уменьшились.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотя активности вражеских диверсионно-разведывательных групп и попыток их захода на нашу территорию значительно меньше, чем это было раньше, но для всех приграничных направлений угроза остается, и мы фиксируем попытки таких заходов", - пояснил он.

Защитники используют различные средства для того, чтобы следить за местностью, предотвращая попытки их попадания на территорию Украины, разоблачать места пересечения границы и пребывания врага.

Также, по словам Демченко, пограничники и Силы обороны используют БПЛА, чтобы вовремя разоблачать попытки таких заходов и разбивать ДРГ россиян.

"Кроме того, чтобы установить, где находятся наши воины, где и как построена наша линия обороны, диверсанты довольно часто пытаются заминировать местность для того, чтобы в дальнейшем наши защитники получили поражение от этих средств", - добавил спикер.

