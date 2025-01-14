РУС
Прорыва врагом государственной границы на Сумщине не было, - ОВА

Окупанти не здійснювали прориву кордону на Сумщині

Информация о том, что якобы российские войска прорвали границу возле населенных пунктов Журавка и Проходы в Сумской области, не соответствует действительности.

Об этом заявили в Сумской ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумщина: прорыва врагом государственной границы не произошло", - говорится в заявлении.

По данным Сил безопасности и обороны, информация, которая распространяется относительно прорыва российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы не подтверждается, заявили в ОВА.

"Сейчас ситуация на границе остается сложной, но стабильной. Силы безопасности и обороны держат границу и готовы дать отпор врагу", - сообщили в администрации.

Там также добавили, что в течение последнего месяца, как и раньше, фиксируются некоторые попытки российских ДРГ зайти на территорию Сумской области. Однако Силы обороны уничтожают все вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Кацапи , тільки сунете свого корявого носа на територію Украіни ,
відразу здохнете 👹
показать весь комментарий
14.01.2025 23:07 Ответить
Вони давно вже всунули,завдяки зелупі і його ляльці - кацапу сирському. В семи км від кордону дніпропетровської області.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:17 Ответить
Як же не пощастило Україні, що не ти нею керуєш...
показать весь комментарий
14.01.2025 23:35 Ответить
А ти ска радієш шо життям українців керує буратіно? Дивися не подавися шашличком диванний аналітик!
показать весь комментарий
15.01.2025 01:48 Ответить
Зелупі,а ***** ваша всранна курська операція ? Хто там волав ,що для захисту області? Піздаболи квартальні .
показать весь комментарий
14.01.2025 23:18 Ответить
Кацапику, ти так не хвилюйся, піди хлопни рюмаху воно й попусте...
показать весь комментарий
14.01.2025 23:37 Ответить
 
 