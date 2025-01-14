Прорыва врагом государственной границы на Сумщине не было, - ОВА

Информация о том, что якобы российские войска прорвали границу возле населенных пунктов Журавка и Проходы в Сумской области, не соответствует действительности.

Об этом заявили в Сумской ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумщина: прорыва врагом государственной границы не произошло", - говорится в заявлении.

По данным Сил безопасности и обороны, информация, которая распространяется относительно прорыва российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы не подтверждается, заявили в ОВА.

"Сейчас ситуация на границе остается сложной, но стабильной. Силы безопасности и обороны держат границу и готовы дать отпор врагу", - сообщили в администрации.

Там также добавили, что в течение последнего месяца, как и раньше, фиксируются некоторые попытки российских ДРГ зайти на территорию Сумской области. Однако Силы обороны уничтожают все вражеские диверсионно-разведывательные группы.

