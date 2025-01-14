РУС
Последствия российского авиаудара по Сумам. ФОТОРЕПОРТАЖ

13 января 2025 года поздно вечером вражеская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки повреждены административное и складское здания. Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом.

Сотрудники ГСЧС обследовали территорию, пострадавшую от удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Сумщиной уничтожены 14 "Шахедов"

наслідки авіаудару по Сумах
По данным спасателей, в поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне нанесли авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах.

обстрел (29023) Сумская область (3581) Сумы (1233) ГСЧС (5101) Сумский район (372)
Господи, спаси та збережи Суми i всю Украiну! 🙏🙏🙏
