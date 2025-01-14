Последствия российского авиаудара по Сумам. ФОТОРЕПОРТАЖ
13 января 2025 года поздно вечером вражеская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки повреждены административное и складское здания. Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом.
Сотрудники ГСЧС обследовали территорию, пострадавшую от удара.
По данным спасателей, в поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне нанесли авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах.
