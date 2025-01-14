Россияне нанесли авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах, - ОВА

Вечером 13 января враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумского ОГА.

"В результате атаки поврежден объект городской инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно пострадавших нет", - рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали гражданский автомобиль на Сумщине беспилотником.

