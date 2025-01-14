РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6464 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 986 1

Россияне нанесли авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах, - ОВА

Авіаудар по Сумах 13 січня

Вечером 13 января враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумского ОГА.

"В результате атаки поврежден объект городской инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно пострадавших нет", - рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали гражданский автомобиль на Сумщине беспилотником.

Также читайте: В Сумах раздались взрывы: угроза применения баллистического вооружения

Автор: 

обстрел (29023) Сумская область (3581) Сумы (1233) Сумский район (372) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Історія Сум почалася в результаті наслідків битви під Берестечком, коли 1651 року українські козаки під проводом Богдана Хмельницького зазнали поразки. Після чого Богдан Хмельницький дав указ людям переселятися зі правобережжя на Полтавщину та на прикордонні землі з Росією (тепер Слобожанщина). Протягом десятиліття 1651-1660 років на території ******** Слобожанщини з'явилася велика кількість нових поселень - тоді окрім Сум були засновані такі міста як: Харків, Тростянець, Лебедин та чимало інших поселень."
показать весь комментарий
14.01.2025 01:50 Ответить
 
 