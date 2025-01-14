Над Сумщиной уничтожены 14 "Шахедов"
Сегодня, 14 января 2025 года, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 14 вражеских "Шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"С начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 123 российских беспилотника, которые несли смерть и разрушения", - говорится в сообщении.
Более детальной информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 13 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники. Также отмечалось, что россияне нанесли авиаудар по объекту инфраструктуры в Сумах.
